Во Владимире приступили к озеленению Садовой площади

Во Владимире стартовало масштабное озеленение областного центра, которое выполнят специалисты муниципального предприятия «Зеленый город». В течение года преобразятся сразу 16 территорий, восемь из них должны быть реализованы до середины июня, а оставшиеся – ближе к осени.

Первой ласточкой стала Садовая площадь. Главным украшением будет обновленная разделительная полоса – ее преобразят многолетние кустарники и кусты.

- Всего здесь будет высажено 2900 многолетних цветов и кустарников, среди которых гортензии, спирея, кизильник, шалфей, вейник и другие декоративные растения. То место, где зимой появляется иллюминация и арт-объекты, мы засадим однолетниками. Будет очень красиво, дорого и богато. Но полноценно оценить получившуюся композицию можно будет лишь через пару лет, - отметил директор МКУ «Зеленый город» Андрей Степанов.

Композиция будет состоять из многолетних цветов.

Проект озеленения Садовой площади начали разрабатывать еще зимой, над ним трудились, в том числе, ландшафтные дизайнеры. Главный инженер предприятия Мария Шашкова рассказывает, что растения выбирали такие, чтобы они были устойчивы к жаре, поскольку место у филармонии всегда солнечное.

Над созданием объемной композиции трудятся от 11 до 18 человек. На работы уходит до трех дней. Перенести проект с бумаги на землю не так-то просто, приходится вымерять участок по линейке.

- Гортензии высаживаем через 50 сантиметров друг от друга, шалфей – в шахматном порядке, через 40 сантиметров, работаем с новым для нас растением – посконником пурпурным. Конечно, с многолетними цветами работать сложнее. Если какие-то из них погибнут, придется выкапывать целый «букет», заменить однолетние цветы намного проще, - признается бригадир Надежда Синтякова.

Так будет выглядеть Садовая площадь.

Не оставят без внимания и пространство перед концертным залом. Раньше там росли голубые ели, однако деревья засохли и в апреле 2024 года их спилили. В этом году на их месте высадят шесть кленов Глобозум, обрамленных кольцом ярко-желтой спиреи «Голдфлейм» как символ Золотого кольца. А когда отцветут тюльпаны, на клумбах появятся злаковые и однолетние цветы.

Полностью закончить озеленение Садовой площади обещают после 9 мая.

КОНКРЕТНО

МКУ «Зеленый город» высадит во Владимире за сезон:

- около 100 тысяч многолетних цветов,

- 900 тысяч однолетних цветов,

- 6500 кустарников,

- 550 деревьев.