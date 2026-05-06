В Покрове для школы-долгостроя ищут нового подрядчика

Возведение этой школы должны были закончить еще в 2023 году, но из-за многочисленных проблем у строителей объект так и не сдали, а контракт с подрядчиком расторгли. Теперь же власти ищут новых специалистов, которые, наконец-то, должны поставить в этом вопросе точку.

Долгий ящик

История возведения школы на 1100 мест в Покрове на улице Больничный проезд началась в 2022 году. Подрядчиком стала компания «Ремстройгарант», которая летом 2023 года за 1 миллиард 75 миллионов рублей должна была построить ее и сдать перед началом нового учебного года.

Увы, этого не случилось: в 2023 году стало ясно, что в установленные даты уложиться не выйдет, после чего началась долгая эпопея с переносами сроков. Но даже вмешательство прокуратуры не помогло: строительство велось ни шатко, ни валко, и в 2024 году дети так и не смогли переступить школьный порог.

Наконец, в 2025 году вице-губернатор Владимирской области Владимир Куимов заявил, что готовность школы составляет около 76-78 процентов.

- Если не достроим с этим подрядчиком, никто просто не возьмется за нее с такой высокой степенью готовности. Это мое мнение, возможно, строители считают иначе. Но мы разделяем позицию, что достраивать нужно с этой компанией, историю нужно дожимать, - рассказал тогда Владимир Куимов.

Надо сказать, что к тому моменту строительство покровской школы подорожало до 1,3 миллиарда рублей, но и увеличение стоимости не оказалось панацеей: в конце концов, власти пришли к выводу, что контракт нужно расторгать, что и сделали. Правда, после этого губернатор Александр Авдеев рассказывал, что бывший подрядчик не спешил возвращать заказчику документацию, из-за чего сроки достройки опять уходили в долгий ящик.

Наконец, 4 мая текущего года на официальном сайте госзакупок России Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области выставило тендер на поиск подрядчика, который должен будет достроить ту самую школу в Покрове на 1100 мест. Начальная стоимость контракта определена в 340 миллионов 334 тысячи рублей.

Интересно, что, согласно данным старого тендера, предыдущий подрядчик успел получить 1 миллиард 183 миллиона рублей, но работы были приняты только на 402 миллиона 985 тысяч. Очевидно, приемка работ от прежнего подрядчика все-таки состоится, ибо теперь сумма на достройку оказалась существенно меньше. Ранее Александр Авдеев уточнял, что фактически в школе осталось не так много дел: закончить строительство можно буквально за несколько месяцев.

До конца года

Согласно новому проекту контракта, за 340 миллионов рублей будущий подрядчик должен будет выполнить список из 39 позиций. В частности, за 23 миллиона рублей предстоит возвести блок старших классов, а за 35 миллионов — административный блок. Еще 13 миллионов рублей отдадут на блок младших классов, а 19 миллионов — на физкультурно-оздоровительный комплекс.

Также специалистам необходимо будет провести большие работы по оборудованию вентиляции, на которые заложено более 43 миллионов рублей, а также по монтажу отопления, канализации, электричества и прочему инженерному оборудованию.

Наконец, необходимо завершить работу над бассейном, установить пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, провести пусконаладочные работы в котельной и устроить наружное освещение.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 мая, а уже 18 мая будет определен победитель. Если опять ничего не сорвется, все работы на объекте должны быть закончены до конца ноября 2026 года, а сам контракт будет действовать до конца декабря. Таким образом, в самом лучшем случае, первые ученики придут в эту школу только в 2027 году.