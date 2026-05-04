Половина жителей Владимирской области будет получать 200 тысяч через 8,6 лет

Специалисты РИА Новости выяснили, какую зарплату получают в регионах страны. Выяснилось, что на начало текущего года жители девяти регионов получали больше 100 тысяч в месяц, еще в шести – зарплата находилась в диапазоне от 70 до 100 тысяч рублей. Речь идет об удаленных северных регионах и крупных федеральных городах. При этом половина работников страны получала меньше 65,6 тысяч рублей.

Согласно открытым опросам, сумма в 200 тысяч рублей стала для многих работающих россиян психологическим маркером «достойного заработка», к которому они стремятся.

В связи с этим был составлен рейтинг регионов по динамике зарплат – эксперты выясняли, сколько времени понадобится четверти, половине и 75 процентам жителей на то, чтобы получать по 200 тысяч рублей.

В пятерку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Татарстан, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В этих регионах половина населения смогут зарабатывать по 200 тысяч в среднем через 6-7 лет.

Владимирская область оказалась на 38-й строчке. Четверть населения здесь будет получать «достойную» зарплату через 6,3 года, половина работников – через 8,6 лет, 75 процентов жителей – через 10,9 лет. Надо отметить, что по данным Владимирстата, среднемесячная зарплата в январе текущего года составила 77 436 рублей, что на 11,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если говорить о наших географических соседях, то раньше «разбогатеют» жители Московской области (7 место и 7,3 года срока для половины жителей), Нижегородской области (14 место и 7,7 лет), Москвы (22 место и 7,9 лет).

Дольше придется ждать жителям Рязанской области (47 место и 9 лет), Ярославской области (49 место и 9,1 года), Ивановской области (70 место и 10,5 года).

В самом конце рейтинга оказались Дагестан, Чеченская Республика и Ингушетия. Там половина жителей будет зарабатывать по 200 тысяч рублей через 15 с половиной, чуть более 19 и чуть более 22 лет соответственно.