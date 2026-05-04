Власти Владимира объяснили, почему число укрытий стало меньше

На днях администрация города Владимира впервые опубликовала перечень адресов, по которым находятся укрытия на случай ракетной опасности или атаки беспилотников. В список вошли подвалы жилых домов, которые были приспособлены для временного пребывания людей на случай чрезвычайной ситуации.

Опубликованный перечень содержит два списка: это укрытия в многоквартирных домах, находящихся в ведении управляющих компаний, и список таких же домов, но под эгидой ТСЖ и ЖСК. В общей сложности в обоих перечнях перечислены адреса 335 многоквартирных домов.

Однако тут же бросается в глаза существенное противоречие относительно той информации, которую сами городские власти давали в середине апреля. Тогда начальник ГО и ЧС по Октябрьскому району Владимира Роман Лягин, рассказывая о ситуации в городе, заявил, что власти областного центра провели анализ и обследование всех подвалов многоквартирных домов и пришли к выводу, что под организацию укрытий пригодно 534 цоколя. На тот момент 90 процентов этих мест были готовы к использованию.

Таким образом, в новом списке мэрии 199 укрытий попросту куда-то исчезли, хотя на более чем 2600 многоквартирных домов Владимира и 534 локаций не очень много.

В администрации областного центра в ответ на это объяснили, что на самом деле противоречия нет. Оказывается, дело в том, что не все жильцы пожелали видеть себя в данном перечне. И некоторые попросили не публиковать их адреса на всеобщее обозрение.

В мэрии не стали уточнять, кто именно решил «засекретить» себя: ТСЖ или «управляшки», но на всякий случай напомнили, что под укрытием понимается любое заглубленное помещение, где можно переждать атаку тех же БПЛА.

Впрочем, данная ситуация не снимает еще один вопрос: по словам Романа Лягина, если чрезвычайная ситуация застала человека на улице, он должен спрятаться в любом ближайшем укрытии, а если часть из них «засекретили», то это может привести к печальным последствиям. В связи с этим в мэрии отметили, что опубликованный перечень пока не исчерпывающий и обязательно будет дополняться — работу в этом направлении власти обещают продолжить.