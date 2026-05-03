Во Владимире на улице Горького ввели тотальный запрет на парковку машин

На днях сотрудники муниципального Центра управления городскими дорогами развешивали и ставили новые знаки вдоль проезжей части улицы Горького. Как оказалось, большинство этих знаков касалось запрета на стоянку и остановку.

Остатки карманов

В самом ЦУГД о ходе работ на улице Горького лаконично заметили, что производится обновление дорожных знаков, дабы «обеспечить безопасность движения водителей и пешеходов». Но владимирские автолюбители быстро выяснили, что практически вся улица обросла запретами на парковку.

В целом ничего удивительного тут нет: заместитель главы города Владимира Андрей Михно еще в конце марта упомянул, что властям удалось доработать проект организации дорожного движения на улице Горького.

- С недавнего времени там начал работать «Паркон» (средство автоматической фиксации нарушений правил парковки — авт.), и люди должны понимать, что если оставил транспортное средство «под знаком», нарушил правила дорожного движения, штраф придет неминуемо, - заявил тогда Андрей Михно.

Теперь по обеим сторонам улицы Горького буквально на всем ее протяжении установили знаки «Остановка запрещена» и реже «Стоянка запрещена» (допускает возможность поставить машину, но не более чем на пять минут), причем исключение сделано только для редких заездных парковочных карманов, которые остались после их масштабной ликвидации на этой улице два года назад.

Дороги для поездок

В администрации города Владимира объяснили, что столь глобальный запрет на стоянку на улице Горького связан с тем, что автомобили тут часто бросали прямо в полосе, причем в весьма хаотичном порядке. Да и оставшиеся заездные карманы не спасали.

- Изначально речь шла о том, чтобы в карманах можно было припарковать автомобиль для подъезда к магазинам. Чтобы можно было выгрузиться, либо приобрести какой-то товар и спокойно уехать. Но в итоге владельцы автомобилей оставляли их там на постоянном размещении, - объяснила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

Кроме того, в мэрии добавили, что оставленные «на пять минут» машины часто закрывали обзор возле пешеходных переходов, а зимой сильно мешали уборке снега.

- Поэтому с целью увеличения потока транспорта и недопущения роста числа пробок было принято такое решение. Эта дорога в центральной части города должна эксплуатироваться и содержаться в надлежащем состоянии, - резюмировали в горадминистрации.

Кстати, исключение не сделали даже для большого разворотного круга в районе остановки «Содышка». Это место давно уже превратили в стихийную автостоянку, но на днях там тоже появились запрещающие знаки, после чего приехали сотрудники ГАИ с эвакуатором и увезли машины-нарушители на штрафстоянку. Сейчас на «Содышке» стоит лишь пара случайных автомобилей, а основная территория круга пуста.

Кстати, с таким тотальным запретом согласен и наш автоэксперт, председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев. По его мнению, подобного запрета достойна не только улица Горького, но и ряд других территорий. Например, улицы Балакирева, Северная и Егорова.

- Нужно организовывать нормальные парковки и карманы, чтобы из них не выглядывало пол-машины. У нас же ситуация такова, что целую полосу заставляют полностью, и там, где полосы три, их становится две, где две, там одна. Из-за этого возникают аварийные ситуации, пробки и не убранный зимой снег, как на вышеназванных улицах. Властям нужно задуматься об организации парковок, а дороги нужны для того, чтобы ездить, - резюмировал Евгений Ерофеев.