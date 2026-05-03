Владимирцы жалуются на отсутствие интернета и недоступность жилья

На прошедшем заседании Законодательного собрания региона с докладом выступила омбудсмен Людмила Романова. Она сообщила, что за 2025 год получила более пяти тысяч обращений. Помощь получили почти 1500 жителей региона.

Не знают о бесплатной помощи

Особое внимание уделяется бойцам специальной военной операции и их родственникам. Их обращения рассматриваются в течение одного дня. Чаще всего просят оказать помощь в получении выплат, медицинской реабилитации, в освобождении из плена или розыске без вести пропавших.

- Есть вопросы, над которыми нам стоит подумать вместе. Например, мне поступило такое обращение. Молодой парень живет вместе с мамой и сестрами. Он заключил контракт с Министерством обороны, достойно служит, получил несколько наград. Но, к сожалению, его младшие сестры не могут претендовать на меры региональной поддержки, которые предоставляются детям участников СВО. Было бы здорово, если бы мы могли помочь и таким семьям, - обратилась к депутатам Людмила Романова.

Еще одна проблема, которую выявила омбудсмен, связана с оказанием бесплатной юридической помощи. Многие льготные категории граждан имеют на нее право, но не знаю об этом. В итоге они вынуждены обращаться к частным юристам и платить от 30 до 700 тысяч рублей!

- При этом большинство обращений составлены крайне непрофессионально, в них содержатся ошибки, некорректно изложены жизненные ситуации, неправильно применяются нормы законодательства. Поэтому я прошу депутатов на встрече с избирателями информировать об их правах, - отметила омбудсмен.

Жители по-прежнему обращаются по вопросам лекарственного обеспечения, ремонта дорог и социальных объектов, доступности транспорта и жилья. Продолжают поступать жалобы по поводу отсутствия в муниципальных образованиях надлежащего маневренного фонда. Власти отказываются предоставлять жилье, ссылаясь на его отсутствие. Однако прокурорская проверка показывает, что свободные помещения есть, но требуют ремонта.

- Сложно идет программа «Жилье для молодой семьи». Один из критериев получения субсидии – возраст супругов до 35 лет. Самая большая проблема – недофинансирование из федерального центра. Благодаря выделению дополнительных областных средств, в 2025 году выплаты получили 124 семьи. Вместе с тем 112 семей были исключены из программы по причине достижения предельного возраста. Считаю это несправедливым. Нужно рекомендовать Правительству РФ пересмотреть параметры участия молодых семей. Например, учитывать возраст по одному из супругов, который младше, - предложила Людмила Романова.

Недоступная доступная среда

Среди приоритетных направлений в работе – создание безбарьерной среды для инвалидов.

- Инвалиды-колясочники сталкиваются с проблемой узких дверных проемов, высоких порогов, невозможностью установки пандусов в подъездах. Механизм решения есть, но его реализация на практике очень затруднительна. Больше года на рассмотрении у меня находится обращение инвалида-колясочника из Владимира. Женщина купила квартиру в доме, оснащенным электрическим подъемником. Но оказалось, что пользоваться им небезопасно. А поскольку вся проектная документация была согласована, проблему сейчас решать никто не хочет, - констатирует Людмила Романова.

Депутат Николай Балахин спросил, как исправить сложившуюся ситуацию с доступной средой. Омбудсмен отметила, что, в первую очередь, необходимо провести ревизию того, что уже создано в области, например, состояние пандусов, кнопок вызова, подъемников, парковок для инвалидов (не занимают ли их посторонние), проверить подготовку персонала и самое главное – избегать формального подхода в своей работе, а делать как для себя.

Депутат Александр Захаров попросил омбудсмена оценить эффективность цифровизации госуслуг. Людмила Романова полагает, что цифровые технологии пока недоступны для 30-40 процентов жителей области. В первую очередь, это касается сельских территорий, где до сих пор нет мобильного интернета, а также жителей старшего возраста, которые не умеют пользоваться смартфонами и компьютерами.

В свою очередь, депутат Антон Сидорко поинтересовался, обращались ли жители региона с просьбой о расширении «белого списка» сайтов из-за ограничения работы мобильного интернета.

- Именно с таким вопросом – по расширению «белого списка» ко мне не обращались. Большинство обращений из сельской местности связаны с невозможностью провести интернет из-за высокой стоимости и других сложностей, - отметила Людмила Романова.