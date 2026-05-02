Во Владимире из-за морозной зимы у горожан выросли долги за отопление

Аномальные морозы, державшиеся практически весь январь и февраль, серьезно ударили по бюджетам владимирцев. Об этом можно судить по тому, что в городе по итогам этих месяцев выросло число должников за тепло и электричество.

50 обращений

Директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский рассказал, что в морозные дни на обогрев домов потребовалось больше тепла и, как следствие, имело место увеличенное потребление энергоресурсов. В связи с этим суммы в платежках жителей Владимира по итогам января и февраля существенно выросли, и этот не очень приятный факт прямо сказался на платежной дисциплине клиентов. Эту дисциплину руководитель филиала охарактеризовал, как несколько худшую, чем по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

- В настоящий момент задолженность жителей за тепловую энергию составляет 724 миллиона рублей, за электроснабжение — 437 миллионов, - отметил Валерий Маковский.

Глава энергосбытовой компании добавил, что речь идет именно об отдельных людях, которые не смогли заплатить, а не о целых домах, задолжавших энергетикам.

- Тем не менее, массовых обращений не было: мы фиксировали максимум до 50 обращений в тепловую справочную службу, а за прошедшую неделю их было 12, - уточнил директор Владимирского филиала.

Валерий Маковский заявил, что его сотрудники отдельно работали с каждым обратившимся к ним человеком и подробно объясняли, почему выросли суммы в платежках, дабы не последовало повторных обращений или даже жалоб в надзорные органы. В «Энергосбыте» рассчитывают, что уже в ближайшее время владимирцы рассчитаются с долгами, и можно будет спокойно приступать к сезону ремонтов и профилактики.

Новая система

Нужно сказать, что сравнительно недавно Владимир перешел на систему оплаты за отопление по схеме «1/7», а проще говоря — по факту потребления. Ранее владимирцы платили за тепло круглый год фиксированную сумму ежемесячно.

Валерий Маковский подвел первые итоги перехода на эту систему и отметил, что ее плюс заключается в том, что жители видят свое реальное потребление.

- У нас отпала необходимость годовой корректировки, которая производилась в первом квартале года, следующего за годом поставки, и вызывала массу вопросов. Мы от этого ушли, и сейчас клиенты оплачивают только ту тепловую энергию, которую реально потребили по приборам учета, - резюмировал Маковский.

Впрочем, во Владимире еще остались небольшие дома, которые не имеют приборов учета и платят по нормативу, но их количество невелико.

И действительно, раньше почти каждый март становился для владимирцев месяцем бурного возмущения, когда приходили «тринадцатые квитанции» за тепло с перерасчетом в сторону плюса, иной раз весьма большим. Теперь же об этом забыли.

Руководитель Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Роман Сорокин добавил, что самым тяжелым был первый год перехода на систему «1/7», когда люди привыкли планомерно откладывать определенные суммы на отопление ежемесячно, а тут пришлось платить по факту и сразу больше. Однако потом жители относились к новшеству спокойнее и понимали, что летом платить вообще не надо.

Валерий Маковский заметил, что в целом нельзя сказать, что должников стало меньше или больше — их учет попросту никто не ведет, но факт остается фактом: за рассрочкой платежей теперь почти не обращаются. Так что можно сказать, что в целом Владимир без затруднений перешел на новую систему оплаты отопления.