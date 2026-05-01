Места для шашлыков во Владимире-2026: где можно пожарить мясо на углях в майские праздники

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Майские праздники ассоциируются с отдыхом на природе, пикниками и открытием сезона шашлыков. Однако не все владимирцы являются счастливыми обладателями дачи, поэтому возникает вопрос – где же пожарить мясо на углях. Рассказываем, куда можно поехать.

Загородный парк

Самое распространенное и бюджетное место во Владимире – это Загородный парк (Судогодское шоссе, 4). Там создан «Пикниковый городок». Он рассчитан на 30 мест, которые находятся под навесами. Стоимость — 150 рублей с человека за весь день. За эти деньги вам предложат столы, лавки, навесы, бочки, мангалы, также есть биотуалет. Забронировать место для пикника можно с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов по телефону: 77-32-10.

Пикниковый городок в Загородном парке.

Надо отметить, что места здесь разбирают быстро. На первые майские праздники, а также на 9 и 10 мая весь городок уже забронирован.

«Горячие ключи»

В Суздале работает эко-отель «Горячие ключи» (ул. Коровники, 14), который предоставляет услугу аренды беседок. Здесь можно приготовить свежевыловленную рыбу, пожарить шашлык или даже воспользоваться услугами повара. В стоимость входит мангал, решетка для барбекю или 10 шампуров, 3 килограмма угля и розжиг. Цена – 4 тысячи рублей за два часа для компании до 10 человек. Забронировать место можно по телефону: 8(800)100-09-19.

«Сойма парк»

В Судогодском муниципальном округе расположен семейный клуб Сойма парк» (муниципальное образование Головинское, территория «Соймапарк», здание 1). Там можно арендовать беседку. В ней есть розетки и рукомойники, а мангалы расположены на специально подготовленных площадках. Вмещает до 10 гостей, включая детей. Время аренды – с 10 до 22 часов. В будние дни стоимость составляет 7 тысяч рублей, в выходные и праздники – 8 тысяч рублей. Гости должны отдать залог в 2 тысячи рублей, они возвращаются по завершении аренды при соблюдении всех условий.

При необходимости дополнительно предоставляется мешок угля (500 рублей), шампура или решетка (300 рублей), комплект одноразовой посуды на пять человек (200 рублей). Бронь по телефону: 8(930)833-02-92.

«Оленьи пруды»

Насладиться свежим воздухом и пожарить шашлыки можно и в загородном клубе «Оленьи пруды», который расположен в Ковровском районе (Клязьминское муниципальное образование, деревня Княгинкино, 1). Для аренды доступны беседки разной вместимости, а также гриль-дом.

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гриль-дом рассчитан на 10 гостей. Есть оборудованная мангальная зона со всем необходимым (мангал, угли, решётка для мяса, розжиг). Время аренды с 12 до 23 часов. В стоимость входит посещение спортивной площадки, настольный теннис, бильярд, эко-ферма. Цена – с понедельника по четверг – 8 тысяч рублей, с пятницы по субботу, а также в праздничные дни – 10 тысяч рублей, в воскресенье – 9 тысяч. В такую же цену обойдутся и несколько беседок.

А вот если беседки оборудованы мебелью и камином, то их аренда выйдет в 12 – 16 тысяч рублей. Забронировать можно по телефону: 8(919) 007-81-35.

Барбекю-парк «Зеленый мыс»

Еще одно место, куда можно поехать отдохнуть — барбекю-парк «Зеленый мыс», что рядом с водохранилищем Содышка (Юрьев-Польское шоссе, 3). Там вам предложат арендовать гриль-домики с жаровней и открытой верандой. Малые домики вмещают 12 человек, большие — 25. День отдыха обойдется в 12 тысяч рублей за маленький домик, 14 тысяч – за большой домик. Час аренды маленького домика стоит 1700 рублей, большого — 1900 рублей, минимальный заказ составляет 3 часа. В стоимость входит: 3 кг древесного угля, жидкость для розжига, комплект одноразовой посуды на 8 человек, пользование гриль-решетками и шампурами.

Забронировать домик можно по телефону: 8(905)143-07-38. При бронировании вносится предоплата 50 процентов. А при заезде вносится залог – 3 тысячи рублей, который возвращается при выезде.

«Велес»

Подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты можно и в эко-отеле «Велес», расположенном недалеко от Владимира (Камешковский район, деревня Дворики, д.16). На территории есть пять беседок, которые можно арендовать для того, чтобы пожарить шашлыки. Одна из них оснащена печью. Для проживающих в отеле аренда обойдется в 1000 рублей за час, для непроживающих – 1500 рублей в час. В стоимость включены: шампура, решетка для гриля, пластиковая посуда. Дополнительно готовы предложить 3 килограмма за 450 рублей, розжиг за 200 рублей. Забронировать места можно по телефону: 8(495)885-64-92.

База отдыха «Улово»

Свои услуги предлагает база отдыха в Улово (Суздальский район, село Улово, ул.65-летия Победы, участок 1А). Гриль-домики на 10 человек, включая детей старше 12 лет, обойдутся в 5 тысяч рублей. Внутри домика находится очаг, вокруг которого расположены лавки. Рядом оборудована площадка со столом и лавками, а также мангалом. В стоимость входит также 3 кг угля, вязанка дров и набор посуды. Забронировать можно по телефону: 8(900)475-82-32.

Гридино Village

В гостевом доме Гридино Village (Судогодский район, деревня Гридино, улица Северная, 21) можно взять в аренду открытую беседку с каменной печью и барбекю на 12 человек. Вместе с беседкой можно пользоваться домом. В нем предоставляется холодильник и санузел. В стоимость входит использование мангальной зоны, со всем необходимым (3 килограмма угля, розжиг, вязанка дров, пластиковая посуда, шампура, решетки, чайник). Цена — 12 тысяч рублей с 12 до 24 часов, после этого времени за дополнительный час придется доплатить 500 рублей. Забронировать можно по телефону: 8-915-750-30-90.

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Мещерский скит»

Также можно отдохнуть на базе отдыха «Мещерский скит» (Судогодский район, село Чамерево). Там можно арендовать веранду «Гнездо», рассчитанную на 30 человек. Она оборудована мангалом и открытой кухней, столами и посадочными местами. Стоимость — 1100 рублей с человека, аренда мангала — 2500 рублей в сутки. Парковкой и детской площадкой можно пользоваться бесплатно. Если вы приехали отдохнуть с домашними животными, то нужно будет доплатить 1000 рублей. Забронировать веранду можно по телефону: 8-910-095-58-75.

«Мордасово»

Еще одно место отдыха – эко-отель «Мордасово» (Судогодский район, деревня Мордасово, ул. Центральная, 20). Здесь можно арендовать гриль-домик, рассчитанный на 8 человек. Посередине домика - очаг с мощной вытяжкой, а по периметру удобные скамьи. Рядом установлен мангал. Стоимость аренды домика на 10 часов – 10 тысяч рублей. Если в компании больше 8 человек, то за каждого придется доплатить по 300 рублей. В стоимость входит: уголь, жидкость для розжига, шампуры и решетки, одноразовая посуда и приборы, теплые пледы.

Также на территории есть большая бревенчатая гриль-беседка и гриль-веранда, рассчитанные на 15 человек. Они оборудованы деревянной мебелью, включая большой стол и стулья, буфет с кухонной утварью, широкой столешницей и встроенной мойкой. Для приготовления пищи есть угольная печь с устьем, а также варочная поверхность с возможностью установки казана. Стоимость аренды гриль-домика на 10 часов - 15 тысяч рублей. Если в компании больше 15 человек, то за каждого придется доплатить по 500 рублей. В стоимость входит: уголь, жидкость для розжига, шампуры и решетки, казан с крышкой, посуда и приборы, микроволновая печь, контейнер для мусора и теплые пледы. Забронировать место можно по телефону: 8(800)770-79-27.