Атмосфера СССР, квесты, мастер-классы: программа открытия паркового сезона во Владимире

Фото со страницы Центрального парка.

Несмотря на достаточно прохладную погоду, жителей областного центра приглашают открыть новый, весенне-летний сезон во всех городских парках. Каждый приготовил для отдыхающих насыщенную программу.

Ностальгия по советскому прошлому

1 мая в 12.00 Центральный парк вновь даст старт ежегодному мероприятию «Ностальгия. Первомайский фестиваль».

Прожить один день советского человека – от рождения до создания семьи и обретения профессии – можно будет на иммерсивных площадках советской эпохи. Школьный урок, дворовые игры, выбор профессии, церемония бракосочетания в шуточном ЗАГСе, пеленание ребенка и многое другое – позволит оживить воспоминания и почувствовать настрой целой эпохи: веру в прогресс, оптимизм и стремление к лучшей жизни.

Свои выступления представят творческие коллективы нашего города: ансамбль народной музыки «Вишенка», коллективы Городского дворца культуры и другие артисты.

В Центральном парке пройдет шахматный турнир. Фото со страницы Центрального парка.

А еще в этот день состоится открытый шахматный турнир, розыгрыш советского продуктового набора, выставка скворечников и ретро-автомобилей. В 15 часов в парке прозвучат самые известные песни на стихи поэтов песенников Алексея Фатьянова и Леонида Дербенёва. Финальным аккордом дня, в 17.00, станет выступление кавер-бэнда «Корпорация КаверFM».

Мультяшки и шаропад желаний

Ровно в полдень начнется тематическая программа «Разноцветный Первомай» в парке «Добросельский». Посетители смогут услышать и увидеть песни и танцы в исполнении артистов творческих коллективов учреждений культуры города. Самые смелые отправятся в захватывающее приключение с ведущими «Парк Боярд», а акция «Шаропарад желаний» позволит всем желающим проявить свою фантазию в написании своей заветной мечты. Юных гостей парка ждет игровая программа с озорными мультяшками, а сладкие угощения станут приятным дополнением к весеннему настроению участников программы.

Пушистая фотосессия и караоке

В парке «Загородный» развлечения ждут посетителей с 1 по 3 мая, начало всех программ в 12 часов.

В первый день состоится «Первомайский лап-фест». Гостей ждут праздничный концерт, мастер-классы, благотворительные акции, анимационная программа, тематическая ярмарка и соревнования по кинологическим видам спорта, а еще «пушистая фотосессия» и дискотека с ростовыми куклами.

2 мая запланировано открытие летнего Антикафе, где можно будет пройти экологический квиз, поиграть в настольные игры, поучаствовать в творческих мастер-классах. Каждого посетителя обещают угостить фруктовым лимонадом.

3 мая в парке запустят новый формат музыкальных программ на летней веранде «Весеннее караоке». Представьте: уютная обстановка, свежий воздух, мягкие кресла на зеленой лужайке, летняя эстрада, гитара, бонго и живой звук. Гости смогут не только насладиться звучанием музыкальных инструментов и вокала, но и самим почувствовать себя настоящими звездами, исполнив любимую песню.

Кроме основных праздничных программ, в парке будут работать пикниковый городок, веревочный парк, лазертаг-полигон, пейнтбольный клуб, городок аттракционов.

Живая открытка и «Мужики»

1 мая в парке «Дружба» праздничный концерт ровно в полдень откроет фолк-группа «Мужики», которая играет на владимирских рожках, баяне, балалайке, свирели, жалейке. Затем на сцену выйдут детские коллективы: Школы Хореографии, Школы вокала и музыки «Музлаб», студии танцевального мастерства «Визави», воспитанников коллектива «Каледоскоп», учащихся студии «Экспромт».

Фолк-группа "Мужики". Фото со страницы парка "Дружба".

В течение дня детей будут развлекать ростовые куклы, приготовлены тематические фотозоны и увлекательный мастер-класс по созданию живой открытки. Это занятие подойдет как для детей, так и для взрослых.

3 мая в 17 часов состоится открытие танцевального сезона «Ретро Шлягер». А программе праздника: ди-джей, концертная программа с участием дуэта «Родники», дуэта «Он и она», вокалистов. Также будет работать атмосферная фотозона. Место встречи: здание базы проката.