График отключения горячей воды во Владимире в 2026 году: когда и кого отключат

Годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2026 год специалисты Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» опубликовали еще в ноябре, однако перед началом сезона отключений актуализировали его.

Впрочем, изменения оказались не существенными: график первых ремонтных работ сдвинулся всего на три дня: с 4 на 7 мая, причиной этому послужила холодная погода, которая вынудила тепловиков немного задержать окончание отопительного периода.

Руководитель главного теплового предприятия Владимира Роман Сорокин отметил, что в нынешнем году каких-то особых новшеств не предвидится: специалисты постараются придерживаться утвержденного графика работ и будут отключать горячую воду не более чем на 14 дней. При этом крупную модернизацию тепловых сетей владимирцы даже не заметят, так как теплоэнергетики станут проводить так называемое технологическое шунтирование, фактически делая обходы ремонтируемых участков.

Кстати, управляющие компании также должны синхронизировать работу на своих коммуникациях с тепловиками, чтобы избежать лишних отключений впоследствии.

Если все пойдет по намеченному плану, то первое отключение состоится уже 7 мая, а последним днем без горячей воды для отдельно взятых домов Владимира станет 31 августа. К этому времени все профилактические работы на тепловых сетях города должны полностью завершиться.

Во Владимирском филиале ПАО «Т Плюс» добавили, что если вдруг какие-то изменения и произойдут, то вряд ли они будут существенными, и о них сообщат дополнительно на официальном сайте компании.

Вот полный список отключений:

Источник теплоснабжения: ТЭЦ-2:

С 7 мая по 17 июня

ул. Большая Нижегородская, 34, 34Б, 36, 63А, 65, 65А, 63В, 67, 67Д, 67Б, 67В, 67Г, 63Б, 63Е, 63З, 63И, 63К, 63Ж, 63У, 63Х, 63Ч, 65Б, 65В, 65Е, 65Д, 63Л, 71, 71В, 73, 73А, 75;

ул. Вокзальная, 13, 16, 2, 3, 32, 47, 5, 65, 65А, 67, 69, 71;

ул. Карла Маркса, 16;

ул. Усти-на-Лабе, 1, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 14, 16, 20, 22;

ул. Луначарского, 37А;

ул. Каманина, 4, 5, 6, 10/18;

ул. Лермонтова, 11А, 13, 15, 15А, 17/9, 19, 21, 22;

ул. Мира, 74; 76; 78/23; 80/24; 82, 84, 86/11, 90, 92, 94, 96;

ул. Труда, 2/7, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 10/20, 11, 14А, 14Б, 16, 16А;

С 12 по 14 мая

2-й Почаевский проезд, 4;

ул. 1-я Пионерская, 55, 55А, 57, 61, 61А, 63, 65, 67, 68, 68А, 80, 80А, 82, 86, 86А, 88, 88А, 88Г, 90А;

ул. Крупской, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8;

ул. Мира, 37, 37А, 39, 41, 45, 55, 57;

ул. Почаевская, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 30;

ул. Полины Осипенко, 17, 21, 23А, 27, 28, 30, 31, 31А, 32, 33А;

ул. Северная, 15А, 18А, 22, 24, 24А, 25, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 34А, 36, 36А, 38/2, 41, 45А, 47, 49, 53, 53А, 55;

ул. Усти-на-Лабе, 23/1, 27А, 33;

ул. Фейгина, 11/74, 13, 13А, 23А, 35А;

ул. Юрьевская, 3/32;

С 17 по 30 мая

ул. Луначарского, 13А, 15, 24, 28;

ул. Батурина, 14;

ул. Михайловская, 8А;

ул. Сакко и Ванцетти, 41А;

ул. Горького, 2А, 5;

ул. Стрелецкая, 30А, 32, 36А;

ул. 9 Января, 1, 1А, 2, 3, 4А, 5А, 7;

ул. Красноармейская, 24, 24А, 28, 30, 34Г, 37;

Октябрьский военный городок, 7, 7А, 21, 23, 24, 25;

ул. Диктора Левитана, 2, 3, 3Б, 3В, 4А, 5, 5А, 26, 29, 31, 33, 35, 36;

ул. Доватора, 2, 3А;

проспект Ленина, 1, 2, 8А, 22, 23, 42, 44;

ул. Офицерская, 20;

ул. Пичугина, 11А, 11Б, 12, 12А, 13, 14;

ул. Разина, 7А, 7Б, 11, 12, 12А, 14;

ул. Садовая, 15, 17;

ул. Студеная гора, 5Б, 7, 34, 34А, 36;

ул. Сущевская, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 13А;

ул. Казарменная, 5, 5А, 9, 9А;

ул. МОПРа, 12,12А, 13, 15;

ул. Ломоносова, 1;

ул. Ново-Ямская, 2, 2А, 4, 6, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 27, 29, 29А, 31, 31А;

ул. Ново-Ямской переулок, 4Б, 6А, 8;

ул. Мусоргского, 1;

пр-т Ленина, 20, 20А, 22, 32, 34, 36, 38, 40;

ул. Стасова, 1/36, 3/1, 5/2, 7/29;

проезд Стасова, 3, 5;

С 28 мая по 10 июня

1-й Кирпичный проезд, 1;

ул. Березина, 1, 3, 4, 5;

ул. Батурина, 21;

ул. Большие Ременники, 2А, 13, 17А, 18;

ул. Большая Московская, 3, 4/6, 4, 4Б, 6, 9, 24, 44А;

ул. Гоголя, 2,9;

ул. Горького, 27, 32, 34, 36, 38, 38А; 40, 42; 44; 46; 55; 55А; 57; 59А; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 73А; 75; 77А; 77Б; 79; 79А;

ул. Гороховая, 20;

ул. Георгиевская, 3;

ул. Дворянская, 1, 4, 5/1, 10, 10А;

ул. Дзержинского, 3, 5, 6, 6А, 7;

ул. Зеленая, 1А, 2, 3, 4, 6, 25;

ул. Краснознаменная, 1, 4, 6;

ул. Кирова, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 14, 14А, 14Б, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21, 22;

Костерин переулок, 13;

ул. Летне-Перевозинская, 7;

ул. Малые Ременники, 9, 11, 11А;

ул. Мира, 17, 17А, 19, 21, 22, 22А, 23, 27, 28, 29, 30А, 31, 32Б, 34А;

ул. Никитская, 1, 3, 4А, 5, 23, 25;

Октябрьский проспект, 3, 7, 9, 9А, 11, 11А, 12, 14, 16А, 21, 22, 25, 27, 38, 40, 41Б, 42А, 43А, 45А, 45Б, 47А, 47Б;

ул. Студенческая, 1, 2А, 3/12, 4, 4А, 5, 5А, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 12, 14, 18, 18А, 18Б;

ул. Сакко и Ванцетти, 23, 23Б, 35, 39, 42, 50;

ул. Связи, 1, 3;

ул. Строителей, 3, 6А, 8А, 10А;

ул. Спасская, 6;

ул. Стрелецкая, 1, 3, 29В;

ул. Семашко, 13;

ул. Токарева, 1, 1Г, 3, 4, 5, 6, 8, 10;

С 10 по 23 июня

ул. Большая Нижегородская, 104, 106;

ул. Восточная, 20А, 80, 80А, 80Б;

ул. Добросельская, 2В, 4, 6, 8, 34, 38А, 161, 161А, 161Б, 163, 165, 165А, 165Б, 167, 167А, 167Б, 167Г, 167Д, 169, 169Б, 171, 171А, 173, 175, 177, 179А, 183, 185, 185А, 189, 189А, 191, 191А, 191Б, 191В, 193, 193А, 193Б, 193Г, 195, 195А, 195Б, 195В, 197, 197А, 197Б, 199А, 201, 201Б, 203А, 205, 205А, 207, 207А, 207Б, 209, 209А, 211, 211А, 215, 217;

Добросельский проезд, 2, 4;

ул. Егорова, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 11Б, 11В, 12, 14, 16, 16А;

ул. Жуковского, 2, 8, 8А, 8Б, 8Д, 14, 29;

ул. Комиссарова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 39, 39Б, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 53А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А;

Константино-Еленинский проезд, 1;

Красносельский проезд, 15;

ул. Растопчина, 1, 1Г, 3, 3А, 5, 7, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 27, 27А, 29, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 33В, 35, 37, 39, 39А, 39Б, 39В, 41, 41А, 43, 45, 45А, 45Б, 47, 47Б, 49, 49А, 49Б, 51, 53, 53А, 53Б, 53Д, 55, 55А, 57, 57А, 59, 61, 61А, 61Б;

ул. Суворова, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 11;

ул. Соколова-Соколенка, 6, 6Б, 6В, 18А, 24А, 30;

Суздальский проспект, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А, 9Б, 9Г, 11, 11Д, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 20, 21, 21А, 21Б, 22, 24, 25, 25В, 26, 26А, 27, 27А, 29, 31, 35;

ул. Юбилейная, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14,15, 16А, 16Б, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64А, 66, 68, 70, 74, 76, 76А, 78;

ул. Безыменского, 1, 1А, 1Г, 2, 3, 4, 4А, , 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Д, 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 11Б, 11Г, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14А, 14Б, 14Д, 15, 16, 16А, 16Б, 16В, 17А, 17Б, 17В, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 21, 21А, 212Б, 22, 22А, 23, 24, 26, 26А;

ул. Большая Нижегородская, 95, 97А, 107А, 109А;

ул. Жуковского, 18, 20, 20А, 22, 24;

ул. Комиссарова, 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 2А, 2Е, 3А, 3Б, 4, 4Б, 6, 6А, 7, 8, 9, 10/13, 10А, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

ул. Куйбышева, 36, 36А, 36Б, 40, 42, 42А, 46, 46А, 48, 48А, 52, 52А, 54, 56, 58;

ул. Погодина, 3;

Суздальский проспект, 11А, 13, 13А, 23А;

ул. Соколова-Соколенка, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11Б, 16, 16А, 17, 17А, 17Б, 17Д, 17Ж, 18, 19, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 20, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 24, 24Б, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31;

Со 2 по 15 июля

1-й Коллективный проезд, 5А, 6, 6А, 7;

ул. 1-я Пионерская, 88Г;

ул. 850-летия, 4А, 6;

ул. Асаткина, 2А, 2Б, 4/6, 8, 34, 36;

ул. Белоконской, 3А, 4, 5, 6, 6А, 8, 8А, 10, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 15А, 15Б, 15В, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 19А, 21, 21А, 23, 25;

ул. Березина, 2А;

ул. Горького, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 56А, 56Б, 58, 58А, 58Б, 60, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85А, 85Б, 86, 87, 87А, 87Б, 89, 91, 93, 95, 95А, 97, 99, 100, 101,102, 103, 104, 105, 107А, 113, 113А, 113Б, 115, 125, 129, 131;

ул. Гастелло, 1, 2, 3, 7, 7А, 15, 15Б, 23Б;

ул. Кирова, 15, 17, 19;

ул. Краснознаменная, 5, 6А, 8, 8А, 10;

ул. Кулибина, 10;

ул. Луговая, 20;

ул. Лакина, 1, 3;

ул. Молодежная, 1, 2. 4;

ул. Модорова, 3, 4, 4А, 5, 6, 8;

ул. Народная, 8, 16;

ул. Никитина, 2Б;

ул. Поселковая, 1;

проспект Строителей, 1, 2, 2А, 2Б;

ул. Студенческая, 6Г, 6Д;

ул. Северная, 55, 63, 65;

ул. Тракторная, 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 10, 11, 12,13, 14, 15;

ул. Юрьевская, 3/32;

С 6 по 19 июля

ул. Луначарского, 28А, 29А, 35;

ул. Михайловская, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61;

ул. Полины Осипенко, 1, 1А, 2, 3, 5;

ул. Суздальская, 2, 14;

ул. Усти-на-Лабе, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 7, 7А, 7Б;

ул. Каманина, 21, 23А, 25;

ул. Герцена, 4, 35;

Спортивный переулок, 1, 2, 4А;

ул. Большая Нижегородская, 5, 33А;

ул. Батурина, 1А;

ул. Большая Московская, 29А, 41, 43А, 45, 49, 53,, 55, 57, 57А, 63, 71, 75А;

ул. Воровского, 14, 6, 8А;

ул. Воронцовский переулок, 2;

ул. Гагарина, 7;

ул. Кремлевская, 4А, 10, 12;

ул. Музейная, 2, 7;

ул. Осьмова, 2, 2/6, 4;

ул. Подбельского, 2, 12, 14, 16, 19;

ул. Почтовый переулок, 4;

С 14 по 27 июля

ул. Василисина, 1, 3, 4, 4А,, 5, 6, 7, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17;

ул. Верхняя Дуброва, 23, 25, 26Г, 27, 28, 28А, 28Б, 28В, 29, 29А, 31, 43;

ул. Диктора Левитана, 4, 4Г;

ул. Западная, 60;

проспект Ленина, 23А, 35, 35А, 35Б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53;

ул. Нижняя Дуброва, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13А, 13Б, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

ул. Героя России Кутузова, 19, 28;

ул. Пугачева, 60А, 62;

ул. Разина, 17, 18, 20, 21, 22, 22Б, 24, 31, 33;

ул. Солнечная, 52;

ул. Сперанского, 1, 19;

ул. Тихонравова, 1, 3, 3А, 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Фатьянова, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 21,23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28;

ул. Чапаева, 3, 5, 8, 8А;

С 23 июля по 5 августа

ул. Алябьева, 3А, 13А, 14/13, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 23А, 25;

ул. Балакирева, 21, 22, 24, 25, 25А, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 35, 37, 37А, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 39, 41, 41А, 43, 43А, 43Б, 43В, 43Г, 43Д, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 51А, 51Б, 53, 53А, 55, 57, 57А;

ул. Бобкова, 1, 1А, 3, 3А, 5, 7, 8;

ул. Даргомыжского, 5, 18, 20;

ул. Красноармейская, 38, 40, 46, 49;

ул. Лакина, 129, 129А, 129Б, 129В, 129Г, 131, 133, 133А, 135, 137, 137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 139В, 139Д, 141, 141А, 141Б, 141В, 141Г, 143, 143А, 145, 147, 147А, 147Б, 149, 149А, 151, 153, 153А, 153Б, 153Д, 153И, 155, 155А, 155Б, 157, 157А, 157Б, 159, 159А, 161, 161Б, 163, 165, 167, 167А, 169/34, 171, 171А, 171Б, 173, 173А, 175/33, 177, 183, 185, 185А, 187, 187А, 189, 191, 191А, 191Б, 193, 193А, 195;

ул. Ново-Ямская, 12/22, 16, 26, 34;

Перекопский военный городок, 33;

проспект Строителей, 11, 13Б, 13Г, 13Д, 15Б, 17, 17А, 19, 21, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 28В, 30, 30А, 30Б, 30В, 32, 32А, 32В, 34, 34А, 34Б, 34В, 36, 38, 38А, 38Б, 40, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 46, 46А, 46Б, 46В, 48;

ул. Стасова, 23, 31, 36А, 40, 40А;

ул. Сурикова, 11/32, 12/26, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26;

ул. Университетская, 2, 4, 6, 8, 8А, 12;

ул. Чернышевского, 76;

ул. Чайковского, 5, 12/22, 23, 25, 25А, 26, 27, 30, 32, 32А, 34, 36Б, 38, 38Б, 38Г, 38Д, 40, 40Б, 46А, 48, 50А;

С 23 июля по 5 августа

ул. Красноармейская, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 47В;

ул. Мира, 2, 2В, 2Г, 4, 4А, 4Б, 4В, 6, 6Б, 8;

Перекопский военный городок, 2, 2А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 31;

Помпецкий переулок, 1;

ул. Стрелецкая, 42;

Стрелецкий городок, 49, 54, 57, 58, 60;

ул. Университетская, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

с 3 по 16 августа

проспект Строителей, 3/7, 4, 4А, 5А, 6, 6А, 7, 7Б, 7В, 7Г, 8, 8А, 10, 10А, 12,12А, 14, 14А, 16, 16А, 16Б, 16В, 18, 18А, 18Б, 20, 20Б, 22, 22А;

ул. Чернышевского, 3;

С 10 по 23 августа

ул. 1-Я Пионерская, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 62, 64, 66;

ул. Куйбышева, 24, 24Б, 24В;

ул. Лермонтова, 26, 26А, 28, 28А, 28Г, 30, 30А, 34А, 37, 39, 41, 41А, 44А, 45;

ул. Почаевская, 3, 5, 7, 10, 10А;

ул. Полины Осипенко, 49, 66А;

Северный проезд, 2, 3, 4, 5, 5А, 6;

ул. Северная, 4, 4А, 9А, 9Б, 11, 12А, 13;

ул. Усти-на-Лабе, 28, 36;

С 18 по 28 августа

2-й Почаевский проезд, 4;

ул. 1-я Пионерская, 20, 22А, 55, 55А, 57, 61, 61А, 63, 65, 67, 68, 68А, 80, 80А, 82, 86, 86А, 88, 88А, 90А;

ул. Большая Нижегородская, 98;

ул. Крупской, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8;

ул. Каманина, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37;

ул. Лермонтова, 26Б, 26В, 28Б, 28В, 30Б, 30В, 30Г;

ул. Мира, 36Г, 37, 37А, 38, 40, 41, 45, 46/12, 47, 49, 55, 57, 59, 61А, 70, 72;

ул. Михайловская, 4, 6, 8, 10А, 12, 14,16, 20;

ул. Почаевская, 1, 2, 2А, 2Б, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 30;

ул. Полины Осипенко, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23А, 27, 28, 30, 31, 31А, 32, 33А;

ул. Суздальская, 9, 11, 24;

ул. Северная, 1, 1Б, 2, 3, 5, 7,15А, 18А, 22, 24, 24А, 25, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 34А, 36, 36А, 38/2, 41, 45А, 47, 49, 53, 53А;

ул. Труда, 19, 21, 22, 23, 27, 27А, 36, 38;

ул. Усти-на-Лабе, 13/19, 15, 23/1, 27А, 33;

ул. Фейгина, 1, 2/20, 4, 6/25, 8/26, 9, 11/74, 13, 13А, 22, 23А, 35А

Источник теплоснабжения: котельные

С 16 по 29 июня

ул. Белоконской, 16;

С 18 по 31 августа

микрорайон Оргтруд, ул. Октябрьская, 4;

С 26 мая по 8 июня

ул. Благонравова, 5;

ул. Московское шоссе, 1, 1Б, 3;

С 8 по 10 июня

ул. Офицерская, 6;

С 24 июня по 7 июля

микрорайон Энергетик:

ул. Садовая, 13, 15;

ул. Северная, 2, 4, 5, 7, 11, 11А, 11Б, 13;

ул. Энергетиков, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4А, 5А, 6, 9, 23, 25, 27, 27А;

С 14 по 27 июля

ул. Героя России Кутузова, 45А, 45Б, 45В, 56;

ул. Верхняя Дуброва, 1, 2, 2А, 3, 5, 8А, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 25, 26А, 26Ж; 30, 32, 32А, 32Б, 33, 34, 36, 36Г, 36Ж, 37, 38, 38А, 38Б, 38В, 38Г, 38Д, 39, 41;

ул. Нижняя Дуброва, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 32А, 34, 37, 37А, 39, 39А, 40, 42, 44, 46, 46А, 46Б;

ул. Тихонравова, 5к1, 9, 11, 13;

ул. Благонравова, 7, 9;

ул. Василисина, 8, 8А, 8Б, 15, 15А, 17, 20, 22, 2А, 22Б;

ул. Завадского, 7А, 9Б, 11Б, 11В, 13, 15А;

проспект Ленина, 67В;

С 7 по 20 июля

микрорайон Юрьевец:

Строительный проезд, 11, 11А;

ул. Ноябрьская, 105, 107, 107А, 109, 111, 113, 115;

С 21 июля по 3 августа

микрорайон Лесной:

дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15;

С 17 по 30 мая

ул. Дворянская, 13, 15;

ул. Садовая, 10;

ул. Студеная Гора, 20А;

ул. Василисина, 16А;

ул. Завадского, 1, 3, 5, 7, 9А, 13А, 13Б;

ул. Западная, 59;

ул. Крайнова, 4, 5, 14А, 18;

проспект Ленина, 48, 61, 62; 63; 65; 67А, 67Б, 69А, 71, 71А;

ул. Николая Островского, 64, 66А;

ул. Солнечная, 54;

ул. Ставровская, 2А, 6А;

ул. Чапаева, 4;

С 30 июня по 13 июля

ул. Баумана, 2А, 8, 10;

С 14 по 27 июля

ул. Диктора Левитана, 42, 49, 53, 55А;

Сущевский проезд, 1;

с 4 по 17 августа

микрорайон Оргтруд:

ул. Молодежная, 7;

ул. Новая, 4, 6, 7, 9, 12;

ул. Октябрьская, 16, 23, 25, 27;

ул. Строителей, 1, 3, 4, 5, 6, 7;

ул. Фрунзе, 1;

С 16 по 29 июня

ул. Поселок РТС, 5;

С 29 июня по 12 июля

микрорайон Коммунар:

ул. Центральная, 5, 7;

ул. Школьная, 1А;

ул. Песочная, 29;

С 26 мая по 8 июня

ул. Тихонравова, 8А;

С 16 по 29 июня

ул. Смоленская, 3, 3А, 3Б

С 8 по 21 июля

микрорайон Юрьевец:

ул. Институтский городок, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32;

ул. Михалькова, 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 5, 5А, 6, 8, 9;

ул. Ноябрьская, 2, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 9А;

ул. Школьный проезд, 1, 1А, 8;

С 17 по 30 июня

Загородный микрорайон:

ул. Зеленая, 53А, 58, 60, 60В, 62, 64, 66, 68;

ул. Песочная, 2, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. Судогодское шоссе, 3А, 5, 17, 17А, 19, 23, 23А, 23Б, 23Г, 25, 25А, 27, 27А, 27В, 27Ж, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 39Б, 39Д, 41, 43, 45, 51, 51А, 51Б, 51В, 51Д, 51Г, 59, 63, 65, 67. 67А, 69, 71, 71А;

с 8 по 21 июля

ул. Центральная, 1, 1А, 5, 19.