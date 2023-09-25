Во Владимирской области стали выращивать меньше зерновых культур и картошки

В середине сентября было известно, что собрано уже около 80 процентов всех зерновых. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владимирской области подходит к концу уборочная кампания 2023 года. В середине сентября было известно, что собрано уже около 80 процентов всех зерновых. При этом в бункерном весе намолочено 253,4 тысячи тонн зерна, при средней урожайности 34,6 центнера с гектара. Урожайность оказалась выше среднемноголетних значений и намного выше урожая прошлого года, говорили в министрестве сельского хозяйства.

Даешь кормовые

И вот частью своих данных о посевных поделились во Владимирстате. Они указали, что под посевные площади в хозяйствах всех категорий на территории Владимирской области под урожай 2023 года отведено 291,5 тысячи гектаров. Большая часть земель используется для выращивания кормовых культур – 62%, зерновых и зернобобовых культур – 31,6%. Под картофель, технические культуры и овощи отведено значительно меньше: по 3,6%, 1,6% и 1,2% соответственно. Основная часть земель, предназначенных для выращивания каких-либо культур, принадлежит сельскохозяйственным организациям – 87,1%. Крестьянским (фермерским хозяйствам) и индивидуальным предпринимателям принадлежит 9,8%, а хозяйствам населения всего 3,2%.

Кормовые культуры в этом году выращивались на площади в 180,9 тысячи гектаров. По сравнению с 2022 годом площадь под посев была увеличена на 2,6%. Монополия на выращивание кормовых культур в регионе принадлежит сельскохозяйственным организациям: они обрабатывают 88,6% земель от всего объема, предназначенных для этой культуры. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а так же хозяйств населения в выращивании кормовых культур значительно меньше (11,3% и 0,1%).

Для зерновых и зернобобовых культур в 2023 году было подготовлено 92,2 тысячи гектаров земли (-2,6% к 2022 году). Практически вся земля, отведенная для этой культуры, принадлежит сельскохозяйственным организациям – 93,1% от общего объема. В 33 регионе в основном выращивается пшеница (53,3% ко всей посевной площади) и ячмень (19,9%). Лидерами по выращиванию зерновых и зернобобовых культур являются Юрьев-Польский и Суздальский муниципальные районы. Там для этих целей отведено по 29777 га и 21404 га соответственно.

Меленковский картофель

Что касается овощей, то ведущей культурой для региона является картофель. Под него в 2023 году была подготовлена посевная площадь в 10,4 тысячи гектаров (-1,5% к уровню 2022 года). Большая часть земли, где выращивается данный корнеплод, сосредоточена в хозяйствах населения – 64,3%, сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели показывают довольно скромный интерес к этому овощу: по 25,6% и 10,1% соответственно. Большая часть земли, отведенной под картофель, расположена в Меленковском районе. Здесь картофельные поля занимают 2058 га. Оно и не удивительно, именно отсюда картошка идет на российские предприятия, где производят чипсы.

Посевная площадь овощей открытого грунта (включая закрытый грунт по хозяйствам населения) в этом году составила всего 3,4 га в хозяйствах всех категорий (-23,8% к уровню 2022 года). При этом 70,1% этой площади сосредоточено в хозяйствах населения. Остальная часть принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям (18%), а так же сельскохозяйственным организациям (11,9%). В регионе выращивают капусту (12,6% от общей площади овощей открытого грунта), морковь столовую (11,7%), лук репчатый (9,5%), помидоры (8,5%), огурцы (7,6%), чеснок (5%), зеленый горошек (0,7%) и прочие овощи (34,6%).