В Суздале рассказали о работе российских антидопинговых координаторов

На форуме в Суздале собрался весь спортивный бомонд страны. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как объяснил министр спорта России Олег Матыцин, Суздаль выбрали не случайно — в части физкультуры и спорта регион действительно находится в лидерах по многим показателям. Так что Второй Всероссийский форум за чистый спорт Российское антидопинговое агентство РУСАДА и Олимпийский комитет России решили провести именно здесь.

Идеология здоровой жизни

Олег Матыцин заявил, что российская система по борьбе с допингом и его профилактике стала одной из самых эффективных в мире. Правда, есть один нюанс — Всемирное антидопинговое агентство WADA разошлось с РУСАДА, так что пока нам приходится действовать автономно, но на деятельности последней это никак не сказалось.

- Я не буду комментировать позицию WADA и меры, которые они пытаются применить, тот регламент и регулирование, какие они пытаются установить в отношении РУСАДА. Я просто хотел бы сказать, что если сравнивать результаты и объем тестов, проводимый нашими специалистами, то статистика точно будет говорить об очень хорошей динамике по очищению. К сожалению, отдельные случаи (обнаружения допинга — авт.) есть, но это вопрос взаимодействия с федерациями и региональными центрами подготовки, а также с тренерским составом, - рассказал министр.

Олег Матыцин заявил, что государство рассматривает спорт, как нечто большее, нежели просто статистические показатели и победы профессионалов на соревнованиях. По словам министра, спорт должен стать составляющей частью идеологии здорового образа жизни. Тут первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига добавил, что в нашем регионе с этим все в порядке — сухая статистика показывает, что 54 процента жителей, так или иначе, занимаются спортом, а сейчас эту цифру надеются повысить до 70 процентов.

Ставка на молодежь

Собравшиеся в Суздале специалисты уточнили, что с 2016 года в России сделан ряд конкретных шагов по борьбе с допингом. Начали с внесения изменений в закон, так что теперь наказание предусмотрено не только за употребление, но и за распространение запрещенных веществ.

- За пять лет было два случая привлечения к уголовной ответственности и 78 к административной. Мало это или много не знаю, но закон работает, - уточнил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Однако специалисты уверены, что не одним наказанием нужно действовать. Например, министр Олег Матыцин вовсе заявил, что не является сторонником административных мер.

В этом ключе стали интересными выступления президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и его коллеги, главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

- Мы разработали и реализуем собственную программу подготовки и интеграции антидопинговых координаторов для общероссийских спортивных федераций. Программу начали в 2021 году, и она была рассчитана на три года. Сейчас подходит к завершению, но заявки все поступают, - объяснил Станислав Поздняков.

В общей сложности удалось подготовить более 80 специалистов в области антидопинга, на оплату труда которых потратили 120 миллионов рублей за три года (на одного специалиста приходится по 500 тысяч рублей в год). Это специально обученные люди, работающие при федерациях спорта. Оплачивали не только их труд, но и повышение квалификации на местах.

И.о. министра физкультуры и спорта Владимирской области Наталья Фролова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Кстати, и.о. министра физкультуры и спорта Владимирской области Наталья Фролова уточнила, что во Владимирской области тоже есть специалист, который проводит подобные занятия на постоянной основе. Занимаются у него в основном чиновники от спорта, тренеры и представители федераций. Проходят занятия несколько раз в месяц.

Вторым ключевым моментом в части борьбы с запрещенными веществами Поздняков назвал образовательную деятельность. ОКР утвердил специальный план антидопинговых мероприятий совместно с РУСАДА. На них потратили уже 160 миллионов рублей. В большинстве своем упор делается на детско-юношескую аудиторию и спортивные федерации по различным дисциплинам.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков добавил, что его организация не отстает, и проводит не только занятия, но и целые антидопинговые форумы в разных регионах, а также семинары и мастер-классы, в которых приняли участие более 1000 детей-спортсменов, а также их родители. Именно на молодежь делается ставка, дабы привить юношам твердое неприятие допинга.

Практика показывает

Подводя итоги вышесказанного, генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что с началом внедрения антидопинговых координаторов и развернутой пропаганды антидопинга отмечено значительное снижение неприятных случаев с уличением спортсменов в употреблении запрещенных веществ.

- Мы не только следим за такими нарушениями, но и отслеживаем, почему они происходят. И наш анализ четко показывает, что стало меньше нарушений, происходящих по незнанию или каким-то глупым ошибкам, как это было раньше, - отметила Логинова.

Глава РУСАДА добавила, что хотя программа по подготовке антидопинговых координаторов и была рассчитана на три года, но с учетом их востребованности будет рассмотрен вопрос о ее продолжении в том или ином виде.

- Я думаю, каждая федерация, каждый президент федерации заинтересованы, чтобы эти люди работали, - резюмировала Вероника Логинова.