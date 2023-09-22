Под Петушками в центре «Шередарь» будут помогать взрослым, перенесшим рак

Недавно в центре прошла семейная смена. Фото из официальной группы в ВК фонда "Шередарь".

Уже больше десяти лет благотворительный фонд «Шередарь» помогает детям и их семьям справиться с последствиями онкологических заболеваний.

Реабилитация проходит в поселке Сосновый Бор Петушинского района. Ребята, а также их братья и сестры и даже папы и мамы живут в уютных деревянных домиках, а в восстановлении им помогают волонтеры, которых ласково называют «шери». Дети занимаются творчеством и спортом, готовят концерты, участвуют в различных мастер-классах и взаимодействуют с животными — собаками, котами, лошадьми. Восстановление для ребят абсолютно бесплатное.

И вот фонд «Шередарь» открыл новую главу — реабилитацию молодых взрослых, тех, кто столкнулся с раком в детско-подростковом возрасте. Цель недельной программы - помочь молодым людям пережить и принять травмирующий опыт, поверить в себя, дать возможность восполнить ресурсы и приобрести новые навыки. Участники попробуют себя в клоунаде, импровизации, валянии, танце, ювелирном мастерстве, дизайне одежды и других творческих занятиях, мастерами которых выступят профессионалы.

Занятия адаптированы для участников с разными особенностями здоровья: ребят в инвалидных креслах, с гастростомой, с нарушениями слуха, зрения и другими осложнениями. Они смогут посетить все мероприятия программы, в том числе пройти испытания инклюзивного веревочного парка.

Также в программе для молодых взрослых фонда «Шередарь» впервые примет участие участник из Луганска. Фонд приглашает на реабилитационные смены жителей «новых территорий» и беженцев, перенесших онкологические заболевания. В фонде понимают сложность происходящего в мире и готовы обеспечить социально-психологическую реабилитацию беженцам из ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.

Первая смена новой программы пройдет в лагере «Шередарь» с 22 по 28 сентября, второй заезд участников — с 17 по 23 ноября.

КСТАТИ

К своему 10-летию фонд анонсировал новый проект - строительство по соседству с уже действующим ещё одного реабилитационного центра на 60 детей. Его инфраструктура будет включать шесть отрядных домиков, кафе и многофункциональный центр для проведения мастер-классов и мероприятий, а также медицинский комплекс и дом волонтёров, спортивные и игровые площадки. Центр будет круглогодичным и бесплатным для гостей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 тысячи участников принял фонд «Шередарь» за десять лет своей работы.

КОНКРЕТНО

Условия приема молодых взрослых на реабилитационную программу:

- Возраст молодого взрослого – от 18 до 35 лет включительно;

- Перенесенное онкологическое заболевание (злокачественное новообразование) в детско-подростковом возрасте — от 0 до 17 лет включительно.

Важное уточнение для тех, кто боролся с раком совсем недавно: срок после окончания основного курса лечения должен составлять не менее 6 месяцев.

Подать заявку на участие в смене можно здесь.