Города и районы Владимирской области выбрали своих «народных» участковых

Участковый Вячеслав Суржик стал победителем регионального этапа конкурса в 2022 году. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вот уже десять лет «Комсомольская правда» и МВД России проводят конкурс среди участковых уполномоченных полиции на звание самого народного. Первый, муниципальный этап состязания состоялся с 11 по 20 сентября.

В общей сложности 57 участковых оспаривали в нынешнем году звание наиболее любимого среди народа полицейского на первом этапе. Многие муниципалитеты выставили сразу по пять, шесть, а некоторые даже больше кандидатур. Борьба началась с первых же часов, и результаты оказались весьма интересными.

Признание народа

Любопытно, что всего на конкурс во Владимирской области заявилось 11 женщин, и пять из них получили титулы самых народных на уровне своих районов и городов. Так что смело можно сказать, что за представительниц прекрасного пола голосовали явно охотнее, чем за мужчин. Впрочем, остальные 13 муниципальных титулов завоевали все-таки полицейские мужского пола.

Во Владимире безоговорочную победу одержала капитан Ольга Чугунова из Доброго, получившая 279 голосов. В органах внутренних дел Ольга трудится с 2007 года, а участковым работает уже семь лет. Обслуживает она ряд домов по Суздальскому проспекту, улицам Егорова, Добросельской и Юбилейной.

Интересно, что многократный победитель «Народного участкового» - отдел полиции №3, где и работает Ольга, выставил в нынешнем году только одного представителя, и не прогадал. А вот старожилы состязания майоры Ренат Алеев и Максим Цепелев в очередной раз показали довольно скромные результаты. Остальные участники дали итог еще скромнее, получив всего по несколько голосов.

Одной из наиболее ярких стала борьба за муниципальный титул в Вязниковском районе. Все три претендента показали очень достойный результат. Участковый Денис Кулагин набрал 223 голоса, его коллега Виктория Терентьева получила 698 голосов, но победил с огромным отрывом капитан Алексей Клочанюк, которому выразили свое признание 2097 человек! Для района результат превосходный, причем по числу голосов Алексей обошел не только товарищей по Вязникам, но и абсолютно всех конкурсантов во Владимирской области. Возможно, свою роль сыграл героический поступок участкового, который в 2019 году спас на пожаре целую семью.

Кто активнее

В Александровском районе лидером оказался старший лейтенант Владислав Паршин, получивший 503 голоса. Из четырех кандидатов Владислав показал самый высокий результат, оставив соперников далеко позади. Кстати, он сельский участковый, а в полиции служит шесть лет.

В Гороховецком районе титул самого народного на районном уровне достался лейтенанту Ольге Перелыгиной с 209 голосами. Ольга обслуживает центр города, а в полиции трудится с 2020 года.

Неплохой результат показал лидер Гусь-Хрустального района – участковый из города Курлово Алексей Гладилкин набрал 482 голоса и также на голову обогнал остальных.

А в Камешковском районе самым народным оказался капитан Дмитрий Иванов, получивший 182 голоса, но тоже обошедший товарищей с огромным отрывом.

Лидером по числу заявленных конкурсантов в нынешнем году стал город Ковров, который выставил на конкурс четырех парней и четырех девушек. Однако сказать, чтобы ковровчане голосовали особенно активно, нельзя.

С результатом в 183 голоса победу на местном этапе одержала старший лейтенант Алена Голованова, которая обслуживает центр Коврова. На ее участке живут 8500 человек. Остальные ковровские кандидаты набрали куда меньше.

Из Кольчугинского района заявлялись два кандидата – лейтенант Александр Быков и майор Евгений Филаретов. Голосование оказалось достаточно активным, и в результате Евгений набрал 276 голосов, в то время как победу вырвал Александр, за которого проголосовали 564 человека.

В Меленковском районе победила Галина Сухова – достаточно опытный сотрудник с 18-летним стажем, она обслуживает часть города, включая центр, где находятся райадминистрация, автовокзал и множество других организаций. Она набрала 163 голоса.

Муромский район хотя и заявил больше кандидатов, чем обычно, но сенсации не случилось – особо большими цифрами здесь опять не смог похвастать никто, за исключением дебютанта состязания - капитана Максима Терешечкина, получившего 219 голосов. С этим результатом Максим и стал победителем на муниципальном этапе, оставив позади кандидатов-старожилов.

Главное достижение

В Судогодском районе голосование оказалось еще менее активным, хотя на конкурс было заявлено пять претендентов. В результате победа с 34 голосами досталась майору Татьяне Стародубцевой, вице-народному участковому Владимирской области 2019 года. Татьяна обслуживает ряд улиц в Судогде.

- Считаю главным своим достижением второе место в 2019 году в конкурсе «Народный участковый». Думаю, что заняла такое высокое место только благодаря теплым отзывам населения города о моей работе. Всегда стараюсь оказать людям качественную помощь, разрешить сложившиеся у них трудности, - рассказала майор Стародубцева.

А в соседнем, Суздальском районе, народ отдал предпочтение сельскому участковому лейтенанту Антону Данилову, получившему 414 голосов. Зато в Селивановском районе конкурс завершился практически с равным результатом – здесь титул оспаривали два опытных претендента – майор Роман Голованов и капитан Роман Обухов. Первый набрал 33 голоса, второй 35, так что победа досталась Роману Обухову из Красной Горбатки.

В Собинском районе, кандидаты из которого постарались в своих анкетах даже указать интересные случаи, сенсации, к сожалению, не случилось. Голосование оказалось не самым бойким, и победил набравший 28 голосов лейтенант Дмитрий Костючков.

В Петушинском районе победу одержал участковый из Пекшинского сельского поселения Вячеслав Строганов с 394 голосами, а в трех муниципалитетах победа оказалась чисто технической: Алексей Михайлов из Радужного, Егор Остапов из Юрьев-Польского района и Максим Панюхин из Киржачского района оказались единственными представителями своих местностей, так что проходили дальше в любом случае.

Второй этап конкурса «Народный участковый-2023» состоится с 7 по 16 октября. Победители первого тура будут состязаться за титул самого народного на уровне Владимирской области. Голосование будет проходить в том же формате на официальном сайте регионального УМВД России. Победитель этого этапа будет представлять регион на всероссийском уровне.