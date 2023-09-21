Во Владимире впервые напишут «Литературный диктант»

Владимирцы будут писать "Литературный диктант" впервые. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владимир не раз становился площадкой проведения различных акций, будь то «Тотальный диктант», «Общегородской диктант», «Географический диктант», «Этнографический диктант», «Диктант Победы».

А вот «Литературный диктант» жители областной столицы не писали ни разу. Эту акцию впервые организовала и провела в 2021 году Мурманская областная научная библиотека. Тогда его написали больше 3500 человек. А уже в прошлом году акция приобрела международный масштаб. К ней присоединились больше 1,2 тысячи учреждений из 20 стран мира! «Литературный диктант» написали почти 30 тысяч человек.

На этот раз акция пройдет более чем на 1220 площадках в 14 странах мира, среди которых Аргентина, Армения, Беларусь, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Ливан, Молдова, Монголия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.

Что же это за акция? «Литературный диктант» позволит проверить свои знания о русской классической и современной литературе. Он состоит из 20 вопросов разной степени сложности. На часть вопросов предлагают выбрать один правильный ответ из четырех, на другую часть предстоит ответить самостоятельно, без подсказок. Вписав его в строчку.

Например, в прошлом году участников акции просили определить размер стихотворения, узнать по описанию литературного персонажа, предлагали назвать «лишнего человека» из ряда фамилий, продолжить ряд из писателей и подобные. Пожалуй, одними из самых сложных вопросов стали назвать национальности героев или писателей.

На половину вопросов абсолютно точно смогут ответить школьники, которые любят литературу, а также читающие взрослые. Ну, а для филологов «Литературный диктант» едва ли покажется сложным. Разве что память подведет.

Во Владимире попробовать свои силы в новой акции можно будет в областной библиотеке для детей и молодежи в корпусе на улице Строителей, 23. Чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить форму на сайте библиотеки. Дистанционно диктант написать нельзя!

Человек, набравший максимальное количество баллов, объявляется победителем и получает соответствующий диплом. Тот, кто наберет от 91 до 99 процентов от максимального количества баллов, получает диплом отличника. Другие написавшие диктант получают сертификат участника.

«Литературный диктант» состоится 23 сентября в 14 часов. Вход свободный!

КСТАТИ

Проверить себя и подготовиться к диктанту можно на официальном сайте проекта — литдиктант.рф.