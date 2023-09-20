Автобусы «Владимирпассажиртранса» заметили на популярном сайте продаж

Вот такой ЛиАЗ якобы был выставлен на торги. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Неоднозначная ситуация произошла на днях, когда местный анонимный паблик «PRO Транспорт» Владимир News» разместил на своей странице скриншот объявления, сделанного на одном из популярных сайтов объявлений.

На прилагавшемся к публикации скриншоте изображалась титульная страница интернет-объявления, выложенного якобы в Октябрьском районе столицы Владимирской области. На фотографии был запечатлен красный автобус марки «ЛиАЗ» с номером 415 на борту.

«Частное лицо распродает автобусы «Владимирпассажиртранса» и запчасти к ним на «Авито». Очень интересно было бы увидеть комментарий администрации города Владимира, а так же прокуратуры, почему муниципальное имущество продает не понятно кто», - сообщил неназванный автор в подписи к фото.

Скриншот того объявления, что появился в одном из городских пабликов.

Многие усомнились, что фото было сделано на базе муниципального перевозчика. Однако при детальном рассмотрении фотографии можно заметить, что в лобовом стекле якобы выставленного на продажу «ЛиАЗа» отражается другой автобус, имеющий переднюю табличку маршрута №2, который действительно обслуживает «ВПТ». Да и бортовой номер характерен именно для владимирского перевозчика-муниципала.

Объявление на просторах сайта продаж нам разыскать не удалось, равно как и не представилось возможным установить личность таинственного продавца. Однако если верить скриншоту, неназванный торговец выставил «ЛиАЗ» за 500 тысяч рублей.

В мэрии Владимира, куда мы обратились за разъяснениями, рассказали, что публикацию в паблике видели, но кроме возмущения у градоначальников она больше ничего не вызвала.

- Конечно, это полный бред. Ни одно муниципальное предприятие не станет продавать технику через этот сайт. К тому же не факт, что это наш автобус, ведь в городе есть еще семь частных перевозчиков. Во-вторых, поставленное для иллюстрации фото может не иметь никакого отношения к продаваемой технике, ведь продавец мог просто подобрать подходящее фото по марке, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Мэрия добавила, что случаи продажи муниципальной техники действительно могут происходить, например, когда какой-то автобус или трактор вдруг оказался не удел. Однако в таком случае продажа производится через официальную процедуру госзакупок на соответствующем портале с соблюдением законодательства, но никак не через частный сайт бытовых объявлений.

Этот ЛиАЗ ровесник того автобуса, который появился на сайте объявлений. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Вполне возможно, что в данном случае такая ситуация и произошла (автобус сперва продали через госзакупки — авт.), а потом купившее машину частное лицо, условно говоря, делает с ним что хочет, - говорит Игорь Ефремов.

В горадминистрации откровенно назвали публикацию фейком, но заявили, что, так как паблик не является средством массовой информации, то и устанавливать личность «фейкометчика» мэрия не собирается, да и судиться с ним тоже не считает нужным.

- Ничего мы через «Авито» не продаем — ни родину, ни автобусы, - заявили в заключение градоначальники.