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Общество19 сентября 2023 22:00

Автобусы «Владимирпассажиртранса» заметили на популярном сайте продаж

В соцсетях распространились слухи о распродаже муниципальной техники неким частным лицом
Алексей КОТМЫШЕВ
Вот такой ЛиАЗ якобы был выставлен на торги.

Вот такой ЛиАЗ якобы был выставлен на торги.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Неоднозначная ситуация произошла на днях, когда местный анонимный паблик «PRO Транспорт» Владимир News» разместил на своей странице скриншот объявления, сделанного на одном из популярных сайтов объявлений.

На прилагавшемся к публикации скриншоте изображалась титульная страница интернет-объявления, выложенного якобы в Октябрьском районе столицы Владимирской области. На фотографии был запечатлен красный автобус марки «ЛиАЗ» с номером 415 на борту.

«Частное лицо распродает автобусы «Владимирпассажиртранса» и запчасти к ним на «Авито». Очень интересно было бы увидеть комментарий администрации города Владимира, а так же прокуратуры, почему муниципальное имущество продает не понятно кто», - сообщил неназванный автор в подписи к фото.

Скриншот того объявления, что появился в одном из городских пабликов.

Скриншот того объявления, что появился в одном из городских пабликов.

Многие усомнились, что фото было сделано на базе муниципального перевозчика. Однако при детальном рассмотрении фотографии можно заметить, что в лобовом стекле якобы выставленного на продажу «ЛиАЗа» отражается другой автобус, имеющий переднюю табличку маршрута №2, который действительно обслуживает «ВПТ». Да и бортовой номер характерен именно для владимирского перевозчика-муниципала.

Объявление на просторах сайта продаж нам разыскать не удалось, равно как и не представилось возможным установить личность таинственного продавца. Однако если верить скриншоту, неназванный торговец выставил «ЛиАЗ» за 500 тысяч рублей.

В мэрии Владимира, куда мы обратились за разъяснениями, рассказали, что публикацию в паблике видели, но кроме возмущения у градоначальников она больше ничего не вызвала.

- Конечно, это полный бред. Ни одно муниципальное предприятие не станет продавать технику через этот сайт. К тому же не факт, что это наш автобус, ведь в городе есть еще семь частных перевозчиков. Во-вторых, поставленное для иллюстрации фото может не иметь никакого отношения к продаваемой технике, ведь продавец мог просто подобрать подходящее фото по марке, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Мэрия добавила, что случаи продажи муниципальной техники действительно могут происходить, например, когда какой-то автобус или трактор вдруг оказался не удел. Однако в таком случае продажа производится через официальную процедуру госзакупок на соответствующем портале с соблюдением законодательства, но никак не через частный сайт бытовых объявлений.

Этот ЛиАЗ ровесник того автобуса, который появился на сайте объявлений.

Этот ЛиАЗ ровесник того автобуса, который появился на сайте объявлений.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Вполне возможно, что в данном случае такая ситуация и произошла (автобус сперва продали через госзакупки — авт.), а потом купившее машину частное лицо, условно говоря, делает с ним что хочет, - говорит Игорь Ефремов.

В горадминистрации откровенно назвали публикацию фейком, но заявили, что, так как паблик не является средством массовой информации, то и устанавливать личность «фейкометчика» мэрия не собирается, да и судиться с ним тоже не считает нужным.

- Ничего мы через «Авито» не продаем — ни родину, ни автобусы, - заявили в заключение градоначальники.

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