Во Владимире в третий раз пытаются найти тех, кто займется очисткой прудов у ДТЮ

Сейчас в пруду живут утки. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Территорию старых садов на улице Мира (возле ДТЮ) пытаются привести в порядок еще со времен губернатора Николая Виноградова. В разные годы там планировались аквапарк, просто парк, бизнес-центры и много другое. В последние годы речь идет лишь о том, чтобы привести хотя бы в порядок три пруда на перекрестке улицы Мира и Октябрьского проспекта. Однако даже с этим у администрации города Владимира возникли проблемы.

Дело в том, что власти уже два раза пытались найти того, кто выполнит проектно-изыскательные работы по «благоустройству городского парка». Весной торги закончились ничем, так как общественность возмутилась желанием властей закопать один из прудов. Во второй раз администрация сама расторгла договор с выигравшей конкурс компанией «Грандсфера» из Московской области.

И вот 15 сентября власти запустили на сайте Росэлторга третью попытку благоустройства данной территории. Лот подразумевает, что за 14 миллионов 997 тысяч 500 рублей компания, которая выиграет конкурс, проработает проект очистки трех прудов, а также укрепления их берегов. Заявки принимаются до 3 октября. Потом должен быть определен победитель.

Местные жители любят рыбачить в местных водоемах. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Городское управление архитектуры и строительства ждет от победителя следующих результатов: компания должна провести нженерные изыскания (геодезические, геологические, гидрологические, экологические), определить материалы, необходимые для укрепления берегов водоемов, а также стоимость этих работ. Кроме того, власти хотят узнать, какой ущерб рыбам и другой живности будет нанесен в ходе этих работ. Ущерб по проекту должен быть минимальным.

Также разработчики проекта должны будут прописать в проекте углубление дна водоемов, удаление иловых отложений и другой водной растительности. Водоемы должны получить системы водоснабжения, водоотведения и аварийного перелива из каскада прудов, конструкции разделения водоемов, включая водопропускные сооружения и пешеходные переходы. Проект предусматривает наличие, как минимум, одного моста, а между водоемами должны появиться водопады, необходимые для перелива воды. При этом чиновники из мэрии хотят, чтобы в верхней части водопадов была пешеходная дорожка.

Также проектировщики должны рассмотреть возможность организации презентационно-въездной зоны, входной группы в парк с юго-восточной стороны, дополнительных парковочных мест. При этом власти не исключают возможности вырубки деревьев, но подразумевается, что это должна быть санитарная вырубка. Правда, учитывая, как во Владимире относятся к деревьям, и что порой понимается под санитарной вырубкой, становится боязно за растительность в парке.

Один из прудов зарос тиной. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Что касается проекта благоустройства береговой линии, то он предполагает набережную со спуском к воде протяженностью ориентировочно 1600 метров, прогулочные дорожки вдоль прудов, места кратковременного отдыха, пирсы для сезонного размещения и организации проката весельных лодок, катамаранов, иных плавательных средств, освещение территории, видеонаблюдение, декоративное и ландшафтное освещение, озеленение территории.