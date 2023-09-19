Губернатор Александр Авдеев считает, что полная ликвидация второй смены не нужна

Сейчас во Владимире 18 процентов учеников учится во вторую смену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одной из наболевших тем в сфере образования до сих пор остается вторая смена. По информации регионального министра образования Светланы Болтуновой, у нас в области 11 процентов школ работает в две смены. Это несколько лучше, чем в среднем по стране – там почти 16 процентов. Понятно, что самая напряженная ситуация – в больших городах. Наиболее очевидные и действенные меры, но при этом и самые затратные – открытие новых школ. Как вспомогательные – жесткий приписной принцип зачисления.

В марте Светлана Болтунова обещала депутатам ЗС провести оптимизацию сети учреждений образования, поскольку есть переполненные школы, а по соседству стоят те, где недобор по проектной мощности.

Произошло это или нет, неизвестно. Но по сведениям регионального управления Роспотребнадзора, в новом учебном году в одну смену будут учиться 133 686 детей, в две смены — 17 958 учеников в 66 школах. Если мы говорим о Владимире, то в городских школах вторую смену предложат 7400 ребятам, что составляет 18 процентов.

В ведомстве напоминают, что по санитарным правилам, 1, 5, 9, 10 и 11 классы должны обучаться только в первую смену, и эти условия в регионе соблюдены. И все же это не отменяет того, что школы, особенно в активно застраиваемых территориях, типа юго-западного района, микрорайона Юрьевец, переполнены, и начальные классы, начиная со второго, зачастую учатся во вторую смену. Конечно, родителям сложившаяся ситуация не нравится. Приходится оставлять детей одних дома без контроля, кроме того, ребята лишены возможности посещать кружки и секции. Также возрастает нагрузка на учителей, а школы из-за нехватки кабинетов просто не имеют возможности организовать продленку для младшего звена.

По словам регионального министра образования, перед регионом поставлена задача уйти от второй смены к 2025 году. Однако губернатор Александр Авдеев на недавнем брифинге заявил, что не считает полную ликвидацию второй смены целесообразной.

- Моя личная позиция, что тотально ликвидировать вторую смену — это не совсем правильно. Может, со мной будет спорить министерство просвещения или кто-то ещё. Вторая смена позволяет оптимально загрузить всю инфраструктуру школы. Ученики отучились до 12, и она стоит потом никому не нужная: ни продленки, ни кружков, ни занятий, и учителям там особо делать уже нечего. Поэтому разумная нагрузка на школы в рамках второй смены, скажем, в 10-20 процентов — вполне нормальная вещь, - считает глава региона.