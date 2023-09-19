Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2023 22:00

Губернатор Александр Авдеев считает, что полная ликвидация второй смены не нужна

По его мнению, вторая смена позволяет оптимально загрузить всю инфраструктуру школы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Сейчас во Владимире 18 процентов учеников учится во вторую смену.

Сейчас во Владимире 18 процентов учеников учится во вторую смену.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одной из наболевших тем в сфере образования до сих пор остается вторая смена. По информации регионального министра образования Светланы Болтуновой, у нас в области 11 процентов школ работает в две смены. Это несколько лучше, чем в среднем по стране – там почти 16 процентов. Понятно, что самая напряженная ситуация – в больших городах. Наиболее очевидные и действенные меры, но при этом и самые затратные – открытие новых школ. Как вспомогательные – жесткий приписной принцип зачисления.

В марте Светлана Болтунова обещала депутатам ЗС провести оптимизацию сети учреждений образования, поскольку есть переполненные школы, а по соседству стоят те, где недобор по проектной мощности.

Произошло это или нет, неизвестно. Но по сведениям регионального управления Роспотребнадзора, в новом учебном году в одну смену будут учиться 133 686 детей, в две смены — 17 958 учеников в 66 школах. Если мы говорим о Владимире, то в городских школах вторую смену предложат 7400 ребятам, что составляет 18 процентов.

В ведомстве напоминают, что по санитарным правилам, 1, 5, 9, 10 и 11 классы должны обучаться только в первую смену, и эти условия в регионе соблюдены. И все же это не отменяет того, что школы, особенно в активно застраиваемых территориях, типа юго-западного района, микрорайона Юрьевец, переполнены, и начальные классы, начиная со второго, зачастую учатся во вторую смену. Конечно, родителям сложившаяся ситуация не нравится. Приходится оставлять детей одних дома без контроля, кроме того, ребята лишены возможности посещать кружки и секции. Также возрастает нагрузка на учителей, а школы из-за нехватки кабинетов просто не имеют возможности организовать продленку для младшего звена.

По словам регионального министра образования, перед регионом поставлена задача уйти от второй смены к 2025 году. Однако губернатор Александр Авдеев на недавнем брифинге заявил, что не считает полную ликвидацию второй смены целесообразной.

- Моя личная позиция, что тотально ликвидировать вторую смену — это не совсем правильно. Может, со мной будет спорить министерство просвещения или кто-то ещё. Вторая смена позволяет оптимально загрузить всю инфраструктуру школы. Ученики отучились до 12, и она стоит потом никому не нужная: ни продленки, ни кружков, ни занятий, и учителям там особо делать уже нечего. Поэтому разумная нагрузка на школы в рамках второй смены, скажем, в 10-20 процентов — вполне нормальная вещь, - считает глава региона.

Интересное