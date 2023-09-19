Владимирский облизбирком озвучил список новых депутатов Заксобрания

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Избирательная комиссия Владимирской области подвела окончательные итоги состоявшихся выборов в Законодательное Собрание и официально утвердила результаты голосования. Теперь стало ясно, кто из кандидатов от мандатов отказался, а кто попал в список региональных законотворцев.

Заседание состоялось 18 сентября и началось с того, что секретарь облизбиркома Нина Ульева озвучила список кандидатов, которые добровольно отказались от депутатских мандатов.

Вполне ожидаемо, первым в этом списке оказался действующий губернатор Владимирской области Александр Авдеев, который шел номером один по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».

Кроме Авдеева от мандатов отказались его однопартийцы Сергей Фомин и Валентина Копытина. В других партиях тоже имеются «отказники». Так, от ЛДПР первым номером на выборах шел действующий лидер партии Леонид Слуцкий, депутат Государственной думы. Впрочем, его отказ тоже никакой сенсацией не стал, ведь партии, по сложившейся традиции, использовали узнаваемых людей для привлечения голосов.

Интереснее то, кому достались мандаты отказавшихся. В данном случае право занять депутатское кресло вместо Александра Авдеева получил кандидат Валерий Малышев, а вместо Сергея Фомина полномочия передали Марине Фиохиной. Что до мандата Сергея Копытина, то кандидат на его место вообще не рассматривался.

Ну, а у партии ЛДПР вместо Леонида Слуцкого мандат достался Сергею Корнишову, который перешел из прошлого созыва. Облизбирком единогласно поддержал все эти перестановки.

В результате список депутатов был утвержден. По единому избирательному округу из 15 мандатов десять получили единороссы. Ими стали многолетний председатель ЗС Владимир Киселев, сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова, старожил региональной власти Юрий Федоров, перешедший из старого созыва Алексей Русаковский, а также Екатерина Меркурьева, Марина Фиохина, Андрей Кривицкий, Валерий Малышев, Айтуган Текегалиев и Дмитрий Третьяков. Они добавились к 25 единоросам, что прошли по одномандатным округам.

Вадим Минаев вручил удостоверение депутата Юрию Федорову. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Оппозицию им будут составлять Антон Сидорко и Антон Клюев от партии КПРФ, Сергей Бирюков из партии «Справедливая Россия — патриоты за правду» и новичок областного парламента — Нина Карташова из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Сергея Корнишова из ЛДПР мы упоминали выше.

Все вышеназванные народные избранники в торжественной обстановке тут же получили удостоверения депутатов.

КОНКРЕТНО

Так выглядит список депутатов Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва, избранных по одномандатным избирательным округам:

- Александр Нефедов;

- Олег Аристархов;

- Евгений Федеров;

- Павел Шатохин;

- Александр Дюженков;

- Дмитрий Рожков;

- Алексей Конышев;

- Павел Кутузов;

- Сергей Телегин;

- Алексей Метелкин;

- Екатерина Плышевская;

- Александр Цыганский;

- Александр Олегович Захаров;

- Сергей Козлов;

- Михаил Максюков;

- Николай Балахин;

- Игорь Лашманов;

- Андрей Фатеев;

- Александр Николаевич Захаров;

- Инна Гаврилова;

- Эдуард Зубов;

- Людмила Никитина;

- Вячеслав Картухин;

- Роман Кавинов;

- Валерий Телегин.

Все они представляют партию «Единая Россия».