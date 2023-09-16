Во Владимирской области в оборот вернули 23 тысячи гектаров земель

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Во Владимирской области идет уборочная кампания. Поскольку в этом году начали ее на неделю позже, то пока можно говорить только о предварительных результатах. Но уже ясно, что год был урожайный.

Беда с топливом

На сегодняшний день из 91 тысячи гектаров зерновых убрано около 73 тысяч гектаров, что составляет 80 процентов. Аграрии говорят, что в этом году урожайность выше средних многолетних значений — с одного гектара собирают примерно 35 центнеров зерна.

- Также убрано около 80 процентов пшеницы, на один гектар приходится 36 центнеров. В явных лидерах у нас Юрьев-Польский и Суздальский районы, где собирают по 40-50 центнеров с одного гектара. В отдельных местах цифра достигает 80-90 центнеров, что говорит о высоком уровне агротехники, грамотной работе специалистов, о хорошей закупке средств защиты растений и минеральных удобрений. В этом году мы купили на тысячу тонн больше удобрений, чем планировали, - отметил и.о. министра сельского хозяйства региона Сергей Лукьянов.

Кроме того, предстоит убрать почти весь урожай кукурузы, картофеля (из 3,5 тысяч гектаров сейчас убрано около тысячи), овощей. Проблем с урожаем плодов возникнуть не должно.

Также продолжается работа по заготовке кормов. На сегодняшний день заготовлено 26,5 тысячи тонн сена, 603 тысячи тонн сенажа, 48 тысяч тонн соломы и 219 тысяч тонн силоса.

А вот что действительно вызывает опасения, так это резко взлетевшие цены на топливо. Сельхозпроизводители явно не были готовы к такому удорожанию.

И.о. министра сельского хозяйства Сергей Лукьянов. Фото: Виктория СУХОВА

- Сложилась довольно тревожная ситуация с рынком горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей по всей России. Цена топлива, начиная с июня, и особенно в августе сильно выросла, подорожание составляет 150 процентов. Это связано со скачком доллара на внешней бирже, к тому же значительный объем топлива экспортируется за рубеж. Сейчас рассматриваются различные меры поддержки на федеральном уровне. Мы, в свою очередь, тоже думаем, как помочь. Возможно, речь пойдет о компенсации затрат. В любом случае мы не оставим селян без помощи, - подчеркнул Сергей Лукьянов.

Возвращение земель

Еще один актуальный вопрос — возвращение в сельхозоборот брошенных земель. Ежегодно в регионе возвращают около 8 тысяч гектаров, но в этом году муниципалитеты превзошли самих себя.

- На сегодняшний день сформированы земельные участки на площади около 23 тысяч гектаров. Под яровой сев уже дополнительно отдано около 11-12 тысяч гектаров, плюс готовятся земли под озимый сев, - отметил Сергей Лукьянов.

Лучше всех постарались хозяйства Юрьев-Польского, Камешковского и Вязниковского районов. Как показывает практика, лишней земли в регионе точно не будет — ее готовы задействовать и инвесторы, и действующие товаропроизводители.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Больше 283 тысяч гектаров - посевные площади в сельхозорганизациях и КФХ региона.

1,6 миллиарда рублей выделено из областного бюджета для поддержи сельхозпроизводителей.

203 единицы техники уже закуплено, до конца года купят еще 36.