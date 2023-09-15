Во Владимире ремонт улицы Пугачева проведут со второй попытки

Улицу Пугачева многие водители из Юго-Западного района используют как дублер Верхней Дубровы. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Администрация города Владимира на днях заключила госконтракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Пугачева. Если все пойдет по плану, рабочие здесь появятся уже в грядущий понедельник, 18 сентября.

131 тонна асфальта

Согласно подписанному контракту, который выиграла компания «Владпробизнес», ремонт улицы Пугачева должен состояться с 18 сентября по 1 ноября 2023 года. Правда, затронет он не всю улицу, а лишь самую проблемную ее часть – от дома №53а до дома №79. Она расположена ближе к району 8-ЮЗ.

Стоимость работ сравнительно небольшая — на весьма приличный по размеру участок изначально планировалось потратить 4 миллиона 469 тысяч рублей, но победитель сбил цену и вовсе до 3 миллионов 619 тысяч.

За эти деньги дорожники должны будут отфрезеровать 2587 квадратных метров полотна, выполнить подгрунтовку битумной эмульсией, уложить асфальт в два слоя. В процессе работ подрядчику предстоит выровнять по высоте четыре колодезных люка. На все работы запланирована 131 тонна асфальта.

Принципиальный вопрос

Когда жители Владимира узнали о грядущем ремонте улицы Пугачева, многие сразу вспомнили историю, случившуюся здесь в 2018 году, когда власти города решили немного расширить тут проезжую часть, а получили бурю возмущения среди местных. Люди посчитали, что будут затронуты их придомовые территории.

Местные едва ли не грудью перекрывали дорогу тяжелой технике, так что на улицу Пугачева вынуждены были выезжать и полицейские, и представители мэрии. В результате длившегося несколько дней противостояния дело решилось в пользу жителей улицы Пугачева, и ремонт с расширением так и не состоялся.

Пять лет назад жители выступили против ремонта дороги. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Спустя несколько лет дорога там стала хуже, а этот факт вызвал возмущение у той части горожан, которая ежедневно пытается выбраться из Юго-Западного района к центру. В соцсетях владимирцы оставляли, мягко говоря, не самые лестные комментарии в адрес пугачевцев, выражая надежды, что власти проявят принципиальность и не позволят остановить долгожданный ремонт.

- У нас и без того слишком мало выездов, а состояние улицы Пугачева таково, что ремонт просто необходим. Да, после его проведения машин там наверняка станет больше, но ведь надо и о других думать, мы же в городе живем, а не в деревне, - говорит житель Нижней Дубровы Михаил.

И действительно — от дома №79 и выше до дома №53а дорожное полотно покрыто многочисленными выбоинами, многие из которых залатаны с помощью ямочного ремонта. Состояние дороги здесь все же лучше, чем было на улице Чапаева, но если оставить все, как есть, то уже к весне выбоины могут разрастись до приличных ям.

Расширения не будет

При этом в мэрии областного центра поспешили успокоить жителей улицы Пугачева. По словам градоначальников, пугаться совершенно не нужно, ведь ничего глобального там не произойдет.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Сейчас запланирован ремонт существующей трассы без изменения ее геометрических параметров, включая ширину. Просто отфрезеруют дыры и устроят новый слой, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Правда, в мэрии уточнили, что работы вовсе не обязательно начнутся именно 18 сентября — подрядчику предстоит перегнать на объект технику и установить временные дорожные знаки, так что не исключено, что сроки начала сдвинутся. Главное — конечная цифра выполнения контракта. Так что если все пойдет, как задумано, уже к 1 ноября улица Пугачева получит новый асфальт. Хотя бы частично.