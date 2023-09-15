В Суздале пройдет фестиваль гастрономии и воздухоплавания

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мечтаете увидеть воздушные шары и полетать на них, но нет возможности поехать в Каппадокию — не беда. В Суздале на территории ГТК в течение трех дней, с 15 по 17 сентября уже в шестой раз состоится фестиваль воздухоплавания и гастрономии «Суздаль жАрит и парИт».

Гостей ждут полеты 15 аэростатов из разных городов страны — Москвы, Нижнего Новгорода, Калуги, Переславля-Залесского, Владимира, а также красочные фотография на фоне взмывающих шаров. Планируется, что впервые в небо поднимется шар с названием Суздаля. Это подарок к 1000-летнему юбилею города.

15 сентября в 16 часов пройдет предполетный брифинг для пилотов и пассажиров, а также сам вечерний полет над городом. С 18 до 20 часов состоятся привязные полеты на тепловом аэростате.

16 и 17 сентября полетать над Суздалем можно будет в 6 и 16 часов. Общий старт аэростатов с Ильинского луга состоится в 17 часов. Администрация Суздаля просит наблюдать за ними с площадки, расположенной за Торговыми рядами. А уже с 18 до 20 часов можно будет поучаствовать в привязных подъемах.

Стоит отметить, что путешествие в небе на шарах — удовольствие не из дешевых. Но, несмотря на это, билеты разбираются быстро. В составе группы с другими пассажирами взрослый билет стоит 10 тысяч рублей, детский (от 7 до 14 лет) — 8 тысяч рублей. Хотите полетать только семьей или друзьями, готовьтесь заплатить 30 тысяч за 1-2 человек, 35 тысяч за троих, по 10 тысяч с человека за компанию из 4 человек и больше. А вот привязные полеты смогут позволить себе многие — взрослый стоит 1 тысячу рублей, детский — 800 рублей.

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полеты состоятся при ветре не менее 5 метров в секунду и отсутствии осадков. Если прогноз погоды будет неопределенный, то решение примут на брифинге. В случае отмены полета из-за погоды, его перенесут на другую дату или полностью вернут оплату.

Но кроме зрелищ, жителей региона ждет и «хлеб». 15 и 16 сентября на территории ГТК гостей ожидает и большая гастрономическая программа с участием ведущих российских поваров, членов Национальной ассоциации кулинаров России. Владимирцы смогут принять участие в мастер-классах и дегустации с сомелье, увидеть чемпионат по барбекю «Огненные гонки», кулинарную битву от шеф-поваров.

Самое активное, а также бесплатное участие в этой части фестиваля гости смогут принять 16 сентября. С полудня обещают развлекательную программу с музыкальными выступлениями, конкурсами и активностями для детей и, конечно, угощениями. Повара обещают приготовить 300 порций ухи из петуха (да-да, бывает и такая) на костре по старинному суздальскому рецепту. Также будет работать зона аттракционов.