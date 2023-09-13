Губернатор Александр Авдеев о явке на выборах: «Чтобы определить настроение в области, этого достаточно!»

Александр Авдеев. Фото: Виктория СУХОВА

Вслед за Избирательной комиссией Владимирской области ход и итоги выборов в областной парламент прокомментировал губернатор Александр Авдеев. По его мнению, избирательная кампания прошла спокойно, «без острых углов». Он поблагодарил тех избирателей, которые отдали свои голоса за депутатов, а значит сознательно выбрали будущее для региона на ближайшие пять лет.

Кроме того, губернатор прокомментировал явку, конкуренцию на выборах и монополизацию Заксобрания одной партией. Приводим прямую речь главы региона.

О низкой явке на выборах

- Уже лет 20 как снижается явка по регионам. Трактовать это можно по-разному. Перспектива — за электронными технологиями. В других регионах, где дистанционное электронное голосование введено с 2018 года, процент проголосовавших большой. Поэтому ДЭГ будет набирать обороты в регионе, и нам надо думать, как сделать выборы удобными и вовлечь в них больше жителей, в частности, молодежи. Кроме того, я считаю, что явка оказалась достаточной для того, чтобы определить настроение в области.

О конкурентной борьбе

- Явка будет выше, если будут конкурентные выборы. Признаюсь честно, что мы были уверены, что другие партии наберут больше голосов. По нашему прогнозу, КПРФ могла набрать +10, +20 тысяч голосов. Самая конкурентная борьба развернулась в округе №8 между Павлом Кутузовым и Иваном Ростовцевым.

О победе «Единой России»

Оголтелая критика, ведущая к развалу, никому не нужна. Люди видят позитивные изменения, поэтому проголосовали за нашу программу развития региона. 150 тысяч предложений, поступивших от людей, будут обобщены и реализованы в течение пяти лет.

О «монополизации» ЕР в Законодательном собрании

- Это тот случай, когда один в поле воин. Поверьте, даже один человек может поднимать острые вопросы. И депутаты других партий смогут это делать. Голос каждого из них будет услышан. Что касается депутатов от «Единой России», то выиграли люди, представляющие разные сферы жизни: спорт, медицину, ЖКХ и другие. Это поможет нам держать баланс.

Об отказе от депутатского мандата

- Я уже написал заявление об отказе от мандата. 20 сентября фракция решит, кто станет председателем Законодательного Собрания, заместителями, а кто поедет в Совет Федерации. 21 сентября на первом заседании Заксобрания мы озвучим все имена.