Владимирская область переходит на оплату услуг отопления по системе 1/7

При новой системе оплаты услуг отопления просчитывать семейный бюджет станет немного сложней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владимирская область все же решила пойти на унификацию способа оплату услугу за отопление. На самом деле это федеральное требование, однако в регионе долгое время переход откладывали из-за «социальной неподготовленности местного населения». С осени 2023 года ряд городов и сел начнут платить за отопление лишь в отопительный сезон. А с осени 2024 года на систему 1/7 перейдут вообще все жители региона.

Владимир и Камешково станут пилотными

Разговоры о том, как лучше платить за отопление, ведутся давно. Есть два способа – либо равными суммами каждый месяц, либо чисто по факту (то есть в отопительный сезон оплачивая по счетчику, а летом не платя вовсе). Первая у коммунальщиков называется оплата по системе 1/12, вторая – оплата по системе 1/7.

Одним нравится, когда можно платить равномерными суммами, так как это позволяет планировать семейный бюджет, да и зимой нагрузка финансовая не такая серьезная. Вторые же считают, что лучше зимой переплатить, зато ты всегда знаешь, что заплатил столько, сколько потратил за обогрев квартиры. Все по счетчику, а значит и «тринадцатой» квитанции весной не будет. Но теперь все будут платить одинаково – по системе 1/7.

- Еще в июне 2016 года вышло постановление Правительства РФ, которое предоставило всем субъектам страны определять способ оплаты услуги по отоплению, - сказала министр госрегулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новоселова. – То есть мы либо должны были перейти на систему 1/12, либо на систему 1/7. До последнего времени регион не принимал окончательного решения по данному вопросу. Мы понимали, что у решения есть социальные последствия, да и не все готовы технически к такому. Но с текущего отопительного сезона переход начнется.

Коснется он вначале не всей области, а лишь 12 муниципальных образований, которые наиболее технически готовы к переходу. Что это означает? Это означает, что в данных населенных пунктах более половины населения уже платили по приборам учета и строго в отопительный сезон. А более 90 процентов многоквартирных домов этими самыми приборами учета оснащены.

- К сожалению, остальные муниципалитеты такими цифрами похвастаться не могут, - признала Мария Новоселова. – Во-первых, население там, да и органы местного самоуправления просто не готовы к переходу. Люди порой даже не знают, что переход состоится, что при определенных возможностях им положена рассрочка по коммунальным платежам.

Елена Андреева и Мария Новоселова разъяснили все нюансы перехода. Фото: Алексей СУХОВ

В 2023 году переход захватит города Владимир, Камешково, Юрьев-Польский и Радужный, а также Брызгаловское и Вахромеевское сельские поселения (Камешковский район), Григорьевское сельское поселение (Гусь-Хрустальный район), поселок Городищи (Петушинский район), Березняковское сельское поселение (Собинский район), Красносельское и Неболывское сельские поселения (Юрьев-Польский район).

Ну, а через год новый отопительный сезон ознаменует полный переход области на систему 1/7. Все станут платить по факту. Правда, сама оплата будет варьироваться в зависимости от нюансов.

Домам с малым числом квартир лучше перейти на газ

По данным властей, область вообще готова к переходу. Например, в регионе почти все районы могут похвастаться цифрой в 100 процентов, когда речь идет об оснащенности многоквартирных домов (этажностью выше пяти) приборами учета. Лишь Киржачский район выглядит «белой вороной», где лишь 36,5 процента домов имеют общедомовые приборы учета.

- Проблемы существуют, по сути, лишь в домах малой этажности (3-5 этажей), а также в одно- и двухэтажных домах, так как там есть проблемы с установкой приборов учета, - признала Мария Новоселова. – Где-то нет подвальных помещений, где-то жители не установили пока прибор учета. Тут жителям, возможно, стоит перейти на индивидуальное газовое отопление. Потому что вот простые цифры. Житель Юрьев-Польского, проживающий в двухэтажном доме и имеющий индивидуальное газовое отопление, за газ заплатил за весь год 6800 рублей. А житель из двухэтажного дома, платящий за отопление по нормативу, за год потратил на данную услугу 46 тысяч рублей! Разница многократная.

В общем, власти советуют перейти на газ. Да, дорого, соглашаются они, однако это надо будет сделать один раз, а дальнейшая экономия позволит в дальнейшем чувствоваться себя спокойней. Главное, для этого надо провести общее собрание собственников жилья, и за установку индивидуального газового отопления в доме должны проголосовать абсолютно все собственники.

Что касается перехода, то с ним есть еще один нюанс. Наверняка многие уже поняли, что происходит он не с начала года, а с осени (ориентировочно с октября). Получается, что до октября жители платили по системе 1/12, а после до конца года – по системе 1/7. Так вот, по итогам 2023 года всем, кто перейдет на новую систему, сделают в первом квартале 2024 года корректировку.

- После никаких больше корректировок у них не будет никогда, - пояснила главный жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева. - При этом у тех, у кого в доме есть прибор учета, теперь будут просто платить по факту, а те, у кого прибора учета нет, будут платить по нормативу.