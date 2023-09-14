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Общество13 сентября 2023 22:00

Владимирская область переходит на оплату услуг отопления по системе 1/7

С осени 2023 года ряд муниципальных образований станут оплачивать теплые батареи только в отопительный сезон
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
При новой системе оплаты услуг отопления просчитывать семейный бюджет станет немного сложней.

При новой системе оплаты услуг отопления просчитывать семейный бюджет станет немного сложней.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владимирская область все же решила пойти на унификацию способа оплату услугу за отопление. На самом деле это федеральное требование, однако в регионе долгое время переход откладывали из-за «социальной неподготовленности местного населения». С осени 2023 года ряд городов и сел начнут платить за отопление лишь в отопительный сезон. А с осени 2024 года на систему 1/7 перейдут вообще все жители региона.

Владимир и Камешково станут пилотными

Разговоры о том, как лучше платить за отопление, ведутся давно. Есть два способа – либо равными суммами каждый месяц, либо чисто по факту (то есть в отопительный сезон оплачивая по счетчику, а летом не платя вовсе). Первая у коммунальщиков называется оплата по системе 1/12, вторая – оплата по системе 1/7.

Одним нравится, когда можно платить равномерными суммами, так как это позволяет планировать семейный бюджет, да и зимой нагрузка финансовая не такая серьезная. Вторые же считают, что лучше зимой переплатить, зато ты всегда знаешь, что заплатил столько, сколько потратил за обогрев квартиры. Все по счетчику, а значит и «тринадцатой» квитанции весной не будет. Но теперь все будут платить одинаково – по системе 1/7.

- Еще в июне 2016 года вышло постановление Правительства РФ, которое предоставило всем субъектам страны определять способ оплаты услуги по отоплению, - сказала министр госрегулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новоселова. – То есть мы либо должны были перейти на систему 1/12, либо на систему 1/7. До последнего времени регион не принимал окончательного решения по данному вопросу. Мы понимали, что у решения есть социальные последствия, да и не все готовы технически к такому. Но с текущего отопительного сезона переход начнется.

Коснется он вначале не всей области, а лишь 12 муниципальных образований, которые наиболее технически готовы к переходу. Что это означает? Это означает, что в данных населенных пунктах более половины населения уже платили по приборам учета и строго в отопительный сезон. А более 90 процентов многоквартирных домов этими самыми приборами учета оснащены.

- К сожалению, остальные муниципалитеты такими цифрами похвастаться не могут, - признала Мария Новоселова. – Во-первых, население там, да и органы местного самоуправления просто не готовы к переходу. Люди порой даже не знают, что переход состоится, что при определенных возможностях им положена рассрочка по коммунальным платежам.

Елена Андреева и Мария Новоселова разъяснили все нюансы перехода.

Елена Андреева и Мария Новоселова разъяснили все нюансы перехода.

Фото: Алексей СУХОВ

В 2023 году переход захватит города Владимир, Камешково, Юрьев-Польский и Радужный, а также Брызгаловское и Вахромеевское сельские поселения (Камешковский район), Григорьевское сельское поселение (Гусь-Хрустальный район), поселок Городищи (Петушинский район), Березняковское сельское поселение (Собинский район), Красносельское и Неболывское сельские поселения (Юрьев-Польский район).

Ну, а через год новый отопительный сезон ознаменует полный переход области на систему 1/7. Все станут платить по факту. Правда, сама оплата будет варьироваться в зависимости от нюансов.

Домам с малым числом квартир лучше перейти на газ

По данным властей, область вообще готова к переходу. Например, в регионе почти все районы могут похвастаться цифрой в 100 процентов, когда речь идет об оснащенности многоквартирных домов (этажностью выше пяти) приборами учета. Лишь Киржачский район выглядит «белой вороной», где лишь 36,5 процента домов имеют общедомовые приборы учета.

- Проблемы существуют, по сути, лишь в домах малой этажности (3-5 этажей), а также в одно- и двухэтажных домах, так как там есть проблемы с установкой приборов учета, - признала Мария Новоселова. – Где-то нет подвальных помещений, где-то жители не установили пока прибор учета. Тут жителям, возможно, стоит перейти на индивидуальное газовое отопление. Потому что вот простые цифры. Житель Юрьев-Польского, проживающий в двухэтажном доме и имеющий индивидуальное газовое отопление, за газ заплатил за весь год 6800 рублей. А житель из двухэтажного дома, платящий за отопление по нормативу, за год потратил на данную услугу 46 тысяч рублей! Разница многократная.

В общем, власти советуют перейти на газ. Да, дорого, соглашаются они, однако это надо будет сделать один раз, а дальнейшая экономия позволит в дальнейшем чувствоваться себя спокойней. Главное, для этого надо провести общее собрание собственников жилья, и за установку индивидуального газового отопления в доме должны проголосовать абсолютно все собственники.

Что касается перехода, то с ним есть еще один нюанс. Наверняка многие уже поняли, что происходит он не с начала года, а с осени (ориентировочно с октября). Получается, что до октября жители платили по системе 1/12, а после до конца года – по системе 1/7. Так вот, по итогам 2023 года всем, кто перейдет на новую систему, сделают в первом квартале 2024 года корректировку.

- После никаких больше корректировок у них не будет никогда, - пояснила главный жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева. - При этом у тех, у кого в доме есть прибор учета, теперь будут просто платить по факту, а те, у кого прибора учета нет, будут платить по нормативу.

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