Фестиваль кукольных театров во Владимире: кулинарное шоу, спектакль в наушниках и инклюзия

О предстоящем фестивале рассказали куклы. Фото: Виктория СУХОВА

С 15 сентября областная столица примет одни из лучших кукольных театров России. Ведь раз в два года во Владимире проходит межрегиональный фестиваль «Золотое колечко». С каждым годом география фестиваля становится все шире.

Спектакли для особенных детей

- Когда в 2013 году мы проводили этот фестиваль в первый раз, то приезжало семь театров, а сегодня их число выросло до 16. На этот раз ждем театры из Брянска, Нижнего Тагила, Набережных Челнов, Волгограда, Башкирии, Дзержинска, Оренбурга, Могилева, Кирова, Чувашии. Раньше они не приезжали к нам ни на гастроли, ни на другие фестивали, - рассказала директор Владимирского областного театра кукол Ирина Попова.

Постановки «Золотого колечка» рассчитаны как на юных театралов, так и на взрослую аудиторию. Кроме того, детям с ограниченными возможностями представят три необычные постановки, освещающие проблемы инклюзивности. Мытищинский театр «В гостях у Кузи» привезет трогательную историю о мышонке «Где искать счастье?», Владимирский театр кукол покажет спектакль для детей с нарушением слуха «Где прячутся сны», Чувашский театр кукол представит спектакль для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП «Белая кошка».

- Для показа инклюзивных спектаклей у нас будет особая целевая аудитория. Две постановки мы покажем в нашем театре — на малой сцене и в музее театра. Придут ребята с ментальными особенностями из общественной организации «Сокращая дистанцию». Также мы и еще один участник фестиваля привезем спектакли в первую коррекционную школу-интернат, - пояснила Ирина Попова.

Спектакли необычного формата

Остальные постановки будут участвовать в основной конкурсной программе, оценивать их будет компетентное жюри, в состав которого вошли театральные критики, театроведы и режиссеры.

Кулинарное шоу "Колобок". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

Самым маленьким зрителям, наверняка, понравятся спектакли «Терем-теремок», «Петрушка» и «Колобок». Последний будет представлен в виде кулинарного шоу. Ребята смогут сами слепить главного героя, а в конце полакомиться им.

Дошколятам и младшим школьникам придутся по душе «Дюймовочка», «Том Сойер», «Волшебное кольцо», «Про Емелю и Щуку-волшебницу», «Мишкина каша».

Спектакль "Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

- Есть у нас и более серьезные спектакли для подростков и взрослых. Например, Кировский театр кукол имени Афанасьева привезет спектакль «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе». Спектакль поставлен по автобиографическим книгам английского космолога и астрофизика Стивена Хокинга. Уверена, что он будет интересен для учащихся физико-математических классов, - считает директор Владимирского театра кукол. - Необычный спектакль по мотивам поэмы Лермонтова «Демон» представит и Нижнетагильский театр кукол. Актёры и куклы на сцене не произнесут ни слова. Голоса рассказчика и персонажей, дождь, шелест листьев зрители услышат в наушниках.

Спектакль "Демон". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

Необычное прочтение «Бесприданницы» Островского представит театр «Карабаска». Он создан в жанре детектива. Главные герои – драматург Александр Островский и мать Ларисы Харита Огудалова. Женщина пытается разобраться: почему же это произошло с ее дочерью.

Каждый спектакль оценит не только жюри фестиваля, но и сами зрители. После чего определят победителей в нескольких номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшее художественное оформление», «Лучшее музыкальное оформление», «Специальный приз жюри», «Приз зрительских симпатий».

Кроме того, впервые в этом году учредили приз имени Владимира Миодушевского «Другая сказка». За него будут бороться детские спектакли.

КСТАТИ

Уже много лет владимирские театралы мечтают провести настоящее кукольное шествие в центре города. Это позволит привлечь на фестиваль новых зрителей.

- Мы просили разрешения перекрыть на полчаса Большую Московскую, чтобы нам пройти от театра драмы и свернуть на улицу Гагарина, но пока нам не разрешают этого сделать, - говорит режиссер Владимирского театра кукол Марина Протасова. - Надеемся, что если улицу Девическую все же сделают пешеходной, то нам удастся провести шествие и интерактив для владимирцев уже там.