Во Владимире во время выборов два бюллетеня отказались вылетать из урны

Фото облизбиркома.

Избирательная комиссия Владимирской области 12 сентября утвердила итоги состоявшегося в минувшие выходные голосования по выборам нового состава Законодательного Собрания региона. Председатель комиссии Вадим Минаев рассказал о том, с какими трудностями пришлось столкнуться ему и его сотрудникам, и дал оценку слишком низкой явке.

Мутность урны

Вадим Минаев отметил, что каждая избирательная кампания имеет свои подводные камни, и этот раз исключением не был. Сперва пришлось распрощаться с некоторыми кандидатами. Одного и вовсе пришлось вычеркнуть из уже готового бюллетеня, так как решение суда о его снятии с гонки вступило в силу лишь после того, как их отпечатали.

Речь шла о человеке, у которого обнаружились активы на зарубежных счетах, и Облизбиркому действительно пришлось обращаться в суд. Суд не нашел подтверждения тому, что кандидат пытался от этих активов избавиться.

- Мы сформировали судебную практику, у нас было решение двух инстанций. Думаю, этой практикой будут пользоваться. У меня до окончания кампании несколько регионов запрашивали эти судебные решения, - подчеркнул Минаев.

Другим примером стал случай, произошедший воскресным утром, когда один из кандидатов разместил в соцсети призыв голосовать за него, а его наблюдатели сделали перепосты. Пришлось избиркому делать этим людям строгое внушение.

А в пятницу разразился скандал из-за якобы непрозрачных урн для голосования. Предсетатель Облизбиркома объяснил, что сыр-бор случился из-за того, что в законе нигде не прописан момент о прозрачности или не прозрачности урн. Есть лишь норма, согласно которой светопропускная способность ящика должна составлять 90 процентов. Поэтому обычно на участках ставят урны со слегка помутневшими стеклами. Однако кое-кому это очень не понравилось.

- Такое ощущение, что этот кандидат или наблюдатель, который сделал фотографию, вообще впервые в жизни попал на избирательный участок и такой ящик увидел, - отрезал Вадим Минаев.

Другой громкий случай произошел во Владимире в микрорайоне Оргтруд. Там ранним утром члены участковой избирательной комиссии с удивлением обнаружили два бюллетеня в урне для голосования, из которой накануне вечером все извлекали.

Вадим Минаев продемонстрировал журналистам видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как один из членов комиссии берет урну, высыпает ее содержимое в пакет и затем ставит ящик на место, закрывая его крышкой. При этом на видеозаписи явно видно, что в углу действительно прилепились два бюллетеня, по непонятной причине «отказавшиеся» выпадать. Так эти бюллетени всю ночь и пролежали, пока их не нашли утром. Сами члены комиссии уверяли, что оставшиеся бумаги банально не заметили. В итоге оба бюллетеня признали недействительными, но никого наказывать не будут, так как произошло лишь досадное недоразумение.

Облизбирком признал выборы действительными.

В целом Вадим Минаев заключил, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход кампании, не зафиксировано. В результате выборы Облизбирком признал состоявшимися.

Социальная апатия

Отвечая на вопрос о причинах столь низкой явки (в регионе проголосовало чуть больше 24 процентов от общего числа избирателей), председатель Облизбиркома заметил, что ожидал куда больших цифр, причем надежды возлагал на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которым воспользовалось 43 тысячи человек из 261 тысячи проголосовавших. Однако по факту получилось, что дистанционно голосовали те, кто и так бы пришел на участки.

- Наименьшее количество в ДЭГ дали Киржач и Александров, а я рассчитывал на них, если честно. Это люди, которые работают в Москве и могли бы оттуда проголосовать, но этого не сделали, - развел руками Вадим Минаев.

Правда, в этом году отменили бумажные приглашения, что не понравилось многим владимирцам, особенно старшему поколению. Но Минаев уверен, что дело не только в этом. Например, в Радужном ходили поквартирно и приглашали на выборы, рассказывая о кандидатах. Причем 40 процентов дверей открыли, но толку вышло мало.

- Прошли по всем квартирам, а результаты оказались ничем не лучше. И дело тут не в участковой избирательной комиссии, не в бобине, а в чем-то другом. На протяжении 10 лет я говорю и призываю нашу науку — социальная апатия это болезнь, а чтобы лечить болезнь нужны лекарства. Но для того, чтобы лечить, необходимо понимать, в чем проблема, - заявил Вадим Минаев и признался, что ни он, ни его коллеги не могут точно назвать причины столь провальной явки.

Председатель Облизбиркома лишь посетовал, что кандидаты и партии проявляют недостаточно активности и зачастую действуют по общим шаблонам в работе как с пожилыми людьми, так и с молодежью, что в общем-то неправильно.

В любом случае, глава Облизбиркома уверен, что на грядущие выборы Президента России явка точно будет выше, а на уровне региона специалистам еще предстоит обнаружить проблемные точки и как-то с ними разобраться.