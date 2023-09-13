Во Владимирской области стартовала прививочная кампания против гриппа

Привиться можно сразу от двух заболеваний - либо от гриппа и пневмококка, либо от коронавируса и пневмококка. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2020 и 2021 году заболеваемость гриппом была очень низкой. Это объясняется тем, что коронавирус «вытеснил» многие вирусы. Однако в этом году грипп будет, причем придет он раньше, чем обычно — уже в конце осени. Сейчас же жители региона все чаще заболевают острыми респираторными инфекциями.

На сегодняшний день рост заболеваемости ОРВИ пока небольшой. За прошлую неделю показатель повысился на 8,5 процентов, и это неудивительно, ведь с каникул вернулись школьники.

- За медицинской помощью с признаками ОРВИ в области обратилось 5235 человек, во Владимире — 1805. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах, кроме детей до 2 лет, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Центром гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» было проведено 140 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: РС-вирусы и парагрипп (3 типа).

В региональном Минздраве и Роспотребнадзоре призывают жителей не пускать ситуацию на самотек и начинать делать прививки от гриппа, чтобы иммунитет успел сформироваться. Тем более что во Владимирскую область уже поступило больше 270 тысяч доз вакцины от гриппа. Для взрослых доступны вакцины: «Совигрипп» (трехвалентная) – 188 640 доз, «Ультрикс Квадри» (четырехвалентная) – 22 470 доз. Для детей поступила вакцина: «Ультрикс Квадри» (четырехвалентная) – 58 980 доз.

Кроме того, медики рекомендуют привиться одновременно двумя вакцинами: против гриппа и пневмококковой инфекции. Жителям региона уже доступны вакцины «Превенар 13» и «Пнемотекс». Также уже поступила вакцина против коронавируса «Спутник Лайт».

Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Детям активно предлагают привиться в школах и детских садах. Для тех, кто не хочет лишний раз обращаться в больницу, открыли ставшие уже традиционными пункты вакцинации в торговых центрах - «Глобус», «Лента» и «Восток-1».

По субботам будут работать все три пункта вакцинации — с 10 до 14 часов. В будни по вторникам и четвергам с 10 до 14 часов сделать прививку можно в «Глобусе».

Кстати, одним выстрелом можно будет убить двух зайцев, сделав одновременно прививки против гриппа и пневмококка или против коронавируса и пневмококка. Предварительно не забудьте проконсультироваться с врачом!

КОНКРЕТНО

В эпидемиологическом сезоне 2023-2024 эксперты ВОЗ рекомендовали включить в состав противогриппозной вакцины следующие штаммы: грипп А (H1N1), или свиной грипп; грипп А (H3N2), или гонконгский грипп; вирус гриппа группы B-Victoria; вирус гриппа группы B-Yamagata.