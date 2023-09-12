Во Владимире откроют постоянную экспозицию, посвященную Сунгирю

Фото ВСМЗ.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник откроет постоянную экспозицию, посвященную Сунгирю. Этому будет предшествовать еще ряд событий, связанных со знаменитым археологическим памятником.

Самое большое копье из бивня мамонта

20 сентября в областном центре откроется Всероссийская научная конференция «Ранний верхний палеолит Европы и сопредельных территорий: взгляд из Сунгиря». Планируется, что она продлится три дня. Кроме известных российских ученых в ней примут участие их зарубежные коллеги, в том числе из Западной Европы.

Одновременно с этим заработает временная выставка, приуроченная к 120-летию известного советского археолога Отто Бадера, исследовавшего Сунгирскую стоянку. Экспонаты расскажут о жизни ученого, будут представлены его личные вещи, фотографии, документы. Кроме того, впервые в целом виде будет экспонироваться большое копье из сунгирского захоронения.

Самое длинное копье. Фото ВСМЗ.

- Полная научная реставрация копья завершилась в этом году. Выполняли ее ведущие специалисты ВХНРЦ им. академика Грабаря, - сообщили научные сотрудники музея-заповедника. - Копье было обнаружено в погребальном комплексе мальчиков-подростков, открытом экспедицией Отто Бадера в 1969 году. Сделано оно из бивня мамонта: десятки тысяч лет назад от него с помощью клиньев откололи длинный стержень, который затем тщательно вымочили в воде и выпрямили. Длина копья – 247 сантиметров.

Создание археологического парка

1 ноября в музейном центре «Палаты» откроют постоянную экспозицию, посвященную Сунгирской стоянке и ее уникальным артефактам.

- Сунгирь – одно из знаковых мест для Владимира и, конечно, местные жители и те, кто приезжают сюда из других уголков России и мира должны иметь возможность в любое время получить представление об этом уникальном памятнике,- считает генеральный директор ВСМЗ Екатерина Проничева.

Сунгирская лошадка. Фото ВСМЗ,

При этом, открыв постоянную экспозицию, музей будет стремиться создать археологический ландшафтный парк непосредственно на месте Сунгирской стоянки – в восточной части города Владимира.

- Музей на месте Сунгирской стоянки в свое время мечтал построить еще Отто Бадер. Он даже приступил к реализации своего замысла, но воплотить его не успел,- рассказывает заместитель гендиректора музея-заповедника по науке Олег Рыжков. – Мы хотим пойти дальше и создать археологический ландшафтный парк. Дело в том, что за последние десятки тысяч лет рельеф местности рядом с Сунгирём почти не менялся, древние люди видели тот же пейзаж, что открывается нам и сейчас: те же речные поймы Клязьмы и Нерли, ту же возвышенность, на которой ныне стоит Боголюбово, да и характер растительности остался почти прежним. Поэтому наряду с экспозицией, посвященной древним сунгирцам, хорошо бы сделать обзорный маршрут.

Пока на месте Сунгирской стоянки – пустырь, подпираемый гаражами и, чуть дальше, частными огородами. Там, где когда-то нашли знаменитое погребение двух мальчиков, лежат разбитые железобетонные плиты. И это не может не удручать.

Отто Бадер. Фото из архива ВСМЗ.

Музеефикация Сунгирской стоянки важна и с научной точки зрения - еще не все ее тайны раскрыты.

- Далеко не вся территория Сунгирской стоянки исследована, - подтвердил старший научный сотрудник отдела археологии каменного века ИА РАН, кандидат исторических наук Константин Гаврилов. - Последний раз раскопки в этом месте мы проводили в 2015 году. У нас есть планы их продолжить и, как только появится возможность, это будет сделано.

Восточная оконечность Владимира перспективна не только как место, где на протяжении почти пяти тысяч лет проживали кроманьонцы (именно такой отрезок времени показывает культурный слой верхнего палеолита), но и как место со следами пребывания более близких к нам народов: там находится мерянский могильник и, скорее всего, древнеславянское городище. То есть это настоящий археологический комплекс. С его музеефикацией во Владимире появится еще одна мощная точка притяжения.