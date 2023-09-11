Владимир – город трудовой доблести. Что это дает, что теперь изменится

Власти Владимира пытались добиться этого звания с 2021 года. Фото: Александр УТКИН

11 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» Владимиру, Находке, Новомосковску, Подольску, Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску, Прокопьевску, Рубцовску и Воткинску. На самом деле решение было принято еще 5 сентября.

«Сегодня на заседании российского организационного комитета «Победа» Президент Владимир Путин объявил новых обладателей звания «Город трудовой доблести». Среди перечисленных городов был назван и наш город Владимир. Это важный исторический момент для города и его жителей, героизм которых позволил одержать Великую Победу. Поздравляю жителей и гостей нашей Владимирской области со столь значимым событием!», написал тогда мэр Владимира Дмитрий Наумов.

Теперь возникает вопрос, что дает Владимиру данный статус. Разбираемся в нашем материале.

Что такое город трудовой доблести?

1 марта 2020 года федеральным законом было установлено почетное звание «Город трудовой доблести», которое понадобилось для увековечения памяти о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Раньше городам присваивали звания Город-герой и Город воинской славы, но это вызывало много вопросов от тех городов, где боевые действия не велись или велись не так усиленно, однако люди ковали Победу в тылу, работали на заводах, страдали от бомбардировок, не знали сна и отдыха, а часто и голодали. Это звание призвано восстановить историческую справедливость и почтить память о труде людей, без которых Победа была бы невозможна.

Строчка из стихотворения Твардовского: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Так что и помнить о любом подвиге нужно одинаково.

Владимир в годы войны производил авиационные приборы и боеприпасы. Фото: Александр УТКИН

Кому присваивают статус «Город трудовой доблести»?

Законом устанавливается несколько оснований для присвоения статуса:

- государственные награды у предприятий, вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны;

- государственные награды у работников предприятий за трудовые заслуги;

- документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

Свое заключение также должны выдать сотрудники Российской академии наук. Его нужно приложить к заявке.

Почему Владимир стал городом трудовой доблести?

Решения участвовать в борьбе за данное звание приняли в Общественной палате города Владимира в 2021 году. После этого началась работа по поиску информации о том, может ли Владимир претендовать на данное звание.

Изучались книги, воспоминания, архивы. Собиралась оценка данной идеи от историков, ученых, активистов и общественников. Как сообщал несколько лет назад один из членов Общественной палаты города Дмитрий Жученко, около тысячи человек выступили за данное предложение при помощи электронного голосования на официальном сайте органов местного самоуправления.

Позднее Российская академия наук (РАН) и Российское историческое общество (РИО) поддержали научные обоснования для присвоения Владимиру звания "Город трудовой доблести". Общественники сумели доказать, что наш город в годы войны внес существенный вклады в Победу. На сайте мэрии сообщалось, что только на одном владимирском заводе "Автоприбор" выпустили 950 тысяч авиационных приборов и 15 млн единиц боеприпасов. На Госзаводе № 521 во Владимире делали взрыватели для мин и реактивные снаряды для "Катюш". Также Владимир прославился тем, что в городе с населением меньше 70 тысяч жителей в кратчайшие сроки сумели развернуть 18 прифронтовых госпиталей, принявших почти 250 тысяч раненых. Владимирцы сдали огромное количество крови для нужд госпиталей.

Что дает Владимиру статус города трудовой доблести?

Указ о присвоении звания городам.

В первую очередь это почетно. Присвоение звания - это определенный шаг в патриотическом воспитании. Власти уверены, что это сподвигнет людей еще больше узнавать свою историю.

Кроме того, во Владимире уже готовы провести реновацию площади Победы, исходя из нового звания. Она предполагает, в частности, устройство фонтанов и клумб в сквере перед зданием областного суда. Центральным объектом нового общественного пространства станет стела «Владимир — город трудовой доблести». Кроме того, на территории города будут проводиться соответствующие праздничные мероприятия и салюты по случаю 1 Мая, Дня Победы и Дня города.