Во Владимире на «неудобном» перекрестке легковушки попадают под автобусы

Водителям легковушек зачастую кажется, что они успеют проскочить. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вот уже несколько лет подряд владимирские автомобилисты наблюдают ставшую привычной картину: на перекрестке улицы Завадского и проспекта Ленина стоит автомобиль с разбитым передом, а чуть подальше на «аварийке» находится автобус или даже троллейбус.

Заложники ситуации

И если раньше такие ДТП случались тут время от времени, то в последние недели происходят едва ли не через день. К счастью, люди в этих авариях не страдают, зато машины бьются постоянно, причем некоторые из них даже умудряются выскакивать на газон, благо он далеко от тротуара.

Владимирские водители грустно шутят, и предлагают этот перекресток назвать «Перекрестком отлетевших бамперов» или «Улицей разбитых фонарей» - именно эти элементы страдают у легковушек в нелепых стычках с автобусами, из которых последние всегда выходят победителями. Впрочем, иной раз сталкиваются и легковушки с легковушками.

- Всему виной крайне неудобная разметка, - объясняет житель улицы Верхняя Дуброва Михаил, курсирующий тут на машине ежедневно. - Ты выезжаешь с Верхней Дубровы и должен ехать в крайней правой полосе, а прямо на пересечении с улицей Завадского полос становится три. Водители с второстепенной дороги думают, что ты поедешь по средней и лезут в крайнюю, в то время как ты продолжаешь двигаться в своей полосе и, соответственно, бьешь их.

И действительно — многие машины, и особенно выезжающие с Верхней Дубровы автобусы, становятся заложниками ситуации — торопливые водители на перекрестке пытаются проскочить перед их носом, не рассчитывают маневр.

Светофор подкрепляют статистикой

Кто-то предлагает изменить разметку и сделать три полосы сразу от пересечения проспекта Ленина с Верхней Дубровой, кто-то желает установить новый светофор на улице Завадского, дабы упорядочить поток выезжающих оттуда машин. Однако в мэрии Владимира заявили, что пока никаких решений по данному участку не предвидится.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Все светофоры и «лежачие полицейские», которые планировалось поставить в текущем году, мы поставили, и по улице Завадского информации нет. Если ГИБДД обратится в городскую комиссию по безопасности дорожного движения с ходатайством, в таком случае мы будем искать на это средства. Ведь для установки того же светофора нужно провести кабели в несколько мест, а это выливается в миллионы рублей. И главное — на все уходит время, - говорит официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

В мэрии объясняют, что трата каждой бюджетной копейки должна иметь под собой обоснование, и ходатайство из Госавтоинспекции вполне бы для этого подошло, но пока таких документов в адрес городских властей не поступало, а значит и подкрепить статистикой реорганизацию движения невозможно.

В самом ГИБДД объяснили, что вообще не считают перекресток «улица Завадского - проспект Ленина» каким-то особенно страшным.

- Данный участок очагом аварийности не является. В текущем году здесь произошло всего два ДТП с пострадавшими — в одном случае машина наехала на человека задним ходом возле магазина, в другом случае произошел наезд на велосипедиста, - уточнил старший инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

В Госавтоинспекции добавили, что чисто технические аварии там тоже не создают особенно настораживающих цифр.

И действительно, под очагами аварийности принято понимать места, где случаются одинаковые ДТП с пострадавшими с определенной периодичностью. Тут же страдают лишь машины. Поэтому пока вопрос с организацией движения в этом месте, вопреки желанию водителей, с места сдвинется вряд ли. По крайней мере, до следующего года, когда власти вновь начнут решать, какие именно участки дорог следует обезопасить.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Наш автоэксперт Алексей Кованов полагает, что существует несколько выходов из сложившейся на этом перекрестке ситуации:

- Одним из важных моментов стало бы добавление во въездную часть города, от поворота на ГИБДД до поворота на улицу Верхняя Дуброва еще одной полосы. Правда, для этого придется сужать газон, который сегодня там есть. Кроме того, вполне логичным шагом было бы при выезде с улицы Завадского организовать карман, чтобы водители не «вываливались» сразу на проезжую часть в интенсивный поток, который едет со стороны Москвы, а имели возможность спокойно повернуть, а уже затем встроиться в этот поток, дождавшись, когда там появится окно, - полагает Кованов.

Еще одним простым шагом, считает наш эксперт, может быть установка знака «Стоп» со стороны улицы Завадского, чтобы автомобили хотя бы тормозили перед тем, как оказаться на главной дороге.