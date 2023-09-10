Во Владимирской области полностью открыто движение по автобану М-12

Так выглядела М-12 в 2022 году. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Платная федеральная трасса М-12 «Москва — Казань» на участке от Москвы до города Арзамас Нижегородской области открыта почти на год раньше срока.

Без светофоров

Торжественная церемония состоялась днем 8 сентября сразу на трех участках, одним из которых стал вантовый мост в Муроме. В церемонии открытия приняли участие руководители ГК «Автодор», губернатор региона Александр Авдеев, собственно строители и проектировщики трассы и другие гости.

Теперь дорогу между столицей и Арзамасом протяженностью в 415 километров можно проехать с рекордной скоростью. Как уточнил председатель ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, от Москвы до Мурома можно сэкономить два часа, а в целом по окончании строительства между столицей и Казанью сокращение времени составит около 4 часов.

Вячеслав Петушенко лично проехал на автомобиле часть пути по новому автобану и назвал дорогу «просто замечательной».

Развязка во Владимире, 2022 год. Фото ГК "Автодор".

- Главное на таких замечательных дорогах – это возможность банально не издеваться над собой. Потому что тебе не нужно смотреть на светофор, тормозить, набирать скорость. Комфортная езда, спокойная. Я могу сказать, что проехав по участку, самую большую проблему я вижу в том, что водитель может заснуть. Желательно придумать какую-то фишку, чтобы этой возможности у него не было, - поделился мнением руководитель «Автодора» по окончанию тестовой поездки.

Сложности проектирования

Строительство скоростной трассы М-12 еще в 2020 году анонсировал премьер-министр России Михаил Мишустин, а уже в 2021 году первые строители появились на разных участках будущей трассы, включая Владимирскую область.

В целом работы разбили на восемь этапов, в том числе нулевой, и владимирскому региону достались первый, второй и третий, а также условно четвертый «нижегородский», если говорить о новом вантовом мосте через Оку на границе регионов, который тоже возвели в рекордные сроки.

М-12. Июнь 2021 года. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Впрочем, не обошлось и без скандалов — далеко не все жители Владимирской области приняли то, что мимо их домов в тихих деревнях вдруг ляжет большой автобан. Протесты и споры не утихали как на этапе проектирования, так и уже в процессе строительства. Инженерам, конструкторам и проектировщикам не раз приходилось менять нитку створа будущей трассы на карте, чтобы учесть мнение жителей. Особенно много нареканий было со стороны людей из Петушинского, Собинского и Судогодского районов. Впрочем, и в Муромском районе местные жители особенных восторгов не испытывали.

Обсуждения по М-12 во Владимире проходили очень жарко. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вдобавок местных жителей волновали разбитые из-за строительства местные дороги, которые теперь придется долго восстанавливать. А еще многие жаловались на очень малое количество заездов на автобан — всего их возвели пять на весь регион.

Как бы то ни было, 224 километра новенького дорожного полотна в четыре полосы пролегли через Владимирскую область, заходя в нее в Петушинском районе, а покидая под Муромом на мосту через Оку. Совсем недавно мост испытали на прочность, и специалисты дали «добро» - ехать по автобану можно.

Строительство путепровода над М-12 в Муромском районе, июль 2022 год. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

АЗС и МФЗ

Принципиальное отличие нового «платника» от его «бабушки» - трассы М-7 «Волга», заключается не только в совершенно новом дорожном покрытии, но и в наличии вдоль всей дороги различных сервисов, расположенных на определенных участках. Как правило, это целые городки, в которых путник может заправить машину, поесть и отдохнуть. Называют их многофункциональными зонами. Первую МФЗ с единым сервисным зданием совсем недавно открыли в Собинском районе на 173 километре М-12, возле города Лакинск. По сути, она стала первой такой МФЗ не только здесь, но и в целом в России.

МФЗ в Собинском районе. Фото ГК "Автодор".

Заместитель председателя правления ГК «Автодор» Константин Макиев объясняет, что в общей сложности таких зон по всей трассе от Москвы до Казани будет 32.

- Изначально это площадки отдыха, куда вписываются сервисы. Это заправочные комплексы, а также комплексы, обеспечивающие горячее питание, детские площадки. Также там есть душевые, стиральные машины и машины для сушки белья (в МФЗ в Собинском районе — авт.), - объяснил Константин Макиев.

Одновременно такой МФЗ может обслуживать до 200 человек. В нынешнем году подобных комплексов на трассе появится 16, но пока не все они будут оказывать столь много услуг. В основном сейчас здесь можно будет поесть и заправить машину. Но в будущем же в этих зонах планируют даже открыть гостиницы.

А вот количество АЗС еще невелико — сейчас их установят из расчета одна на 100 километров.

М-12, август 2022 года. Фото ГК "Автодор".

- Нужно «накатать», чтобы все производители и все компании, которые торгуют бензином, поняли, насколько будет в первый год развит трафик для продажи. Поэтому на сегодняшний день АЗС будут через 100 километров, а потом уже посмотрим, - резюмировал Вячеслав Петушенко.

Транспондер

Главной интригой до последнего момента оставалась стоимость проезда. В ГК «Автодор» наотрез отказывались озвучивать ценники на проезд по автобану, пока движение не откроется. Вячеслав Петушенко заявил, что стоить проезда будет «не дороже денег», но оговорился, что тариф пока окажется максимальным.

- Посмотрим, как на это отреагирует народ, - объяснил глава дорожной госкомпании.

Начало 2023 года. Мост через Оку. Фото ГК "Автодор".

Плату будут взимать при помощи так называемого «Свободного потока» - безбарьерной системы, благодаря которой водителям достаточно проехать под специальной рамкой, установленной над дорогой. После этого оплата будет списана либо через специальный прибор в вашем автомобиле — транспондер, либо позже вы сможете оплатить поездку через официальный сайт «Автодора». Всего таких рамок до Арзамаса предусмотрено 10. Все они стоят на развязках.

- При проезде под рамкой контроля антенны DCRC определяют наличие либо отсутствие транспондера. Видеокамеры с функцией машинного зрения определяют номерной знак, а система классификации, состоящая из лазерных сканеров и камер подсчета осей, определяет классификацию транспортного средства. После этого начисляется стоимость проезда и формируется транзакция. Самым удобным способом платы проезда является транспондер. В случае отсутствия транспондера пользователь должен самостоятельно в течение пяти дней оплатить стоимость проезда на сайте, - объяснил заместитель директора департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем ГК «Автодор» Игорь Колмагоров.

Сомкнули два берега в апреле 2023 года. Фото ГК "Автодор".

Так что теперь любой желающий может сам протестировать трассу.

КОНКРЕТНО

До декабря 2023 года ГК «Автодор» планирует полностью сдать в эксплуатацию всю трассу М-12 от Москвы до Казани — участок протяженностью 811 километров. Однако сейчас принято решение продлить дорогу до Тюмени, для чего компании передадут участок одной из федеральных трасс. До конца следующего года трасса «вырастет» до Екатеринбурга, благодаря чему до этого города можно будет добраться без единого светофора и без единого пешеходного перехода.