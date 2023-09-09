«Яркий мир» во Владимире: литературное лото, самый юный барабанщик и мастер-классы от воздушных гимнастов

Фото областной библиотеки для детей и молодежи.

9 сентября уже в восьмой раз в областном центре на улице Георгиевская Владимирская областная библиотека для детей и молодежи проведет фестиваль «Яркий мир». По традиции, будет работать пять разноцветных площадок.

Гостей ждут выступления музыкантов, зоны с настольными играми и творчеством, интернациональная площадка, где можно познакомиться с танцевальными и инструментальными ансамблями разных народов, а также площадка мастер-классов для детей.

Фестиваль будет работать с 11.30 до 21 часа. Вход свободный.

Красная музыкальная

Площадка начнет свою работу с моноспектакля «Фрида» от студии «Желтый жираф» при ДДюТ. Это путешествие по галерее воспоминаний и фантазий мексиканской художницы.

После этого владимирцев ждут выступления музыкальных групп: «Роза Фибоначчи», «Однаночь», «Неунывающие децибелы».

Далее гости смогут насладиться выступлением танцевально-спортивного клуба «Баланс» и вариацией из балета «Эсмеральда», после чего Андрей Петров исполнит песни на стихи Маяковского, Есенина, Гумилева, Рождественского, Бродского и других поэтов.

В 17 часов гости фестиваля увидят номер «Тролль» от воспитанницы школы воздушной гимнастики, после чего каждые полчаса около сцены будут проходить мастер-классы.

Фото областной библиотеки для детей и молодежи.

Рядом состоится концертная программа к десятилетию проекта «Владимир Интернациональный», выступление «Не Школы барабанов и Не Школы гитары». Заключительный аккордом в 20 часов станет концерт группы Garage-Band и шестилетнего юного барабанщика Roma Drummer.

Кавер рок-группа Garage-Band. Фото из группы областной библиотеки для детей и молодежи в ВК.

Оранжевая библиотечная

В течение всего дня фестиваля владимирцы смогут записаться в библиотеку а также ознакомиться с выставкой «Поэзия вымысла», посвященной фантастическим произведениям. А еще гости смогут вспомнить детские и взрослые произведения, поиграв в литературное лото. В полдень на площадке пройдет мастер-класс от лаборатории КрафтLAB из втулок.

В 13 и 17 часов можно будет поучаствовать в литературном семейном квесте, а в 15 часов попробовать смастерить народную куклу из мочала. Также владимирцам предлагают блеснуть эрудицией в эковикторине от Русского географического общества.

С 16 до 17 часов пройдет мастер-класс по изготовлению кулона из фетра, а в завершении гости смогут узнать предсказание у книжного оракула.

Синяя волонтерская

В течение дня будут проводиться консультации по работе с площадкой Добро.ру. В полдень гостей ждет выступление группы «Музыкальный пластилин», брейк-данс, также на площадке можно будет выплеснуть свои эмоции на акваборды и принять участие в мастер-классе «5 эффективных техник самообороны».

Фото областной библиотеки для детей и молодежи.

В 17 часов пройдет поэтический баттл и выступление студентов отделения Владимирского Областного Колледжа Культуры и Искусства.

Желтая творческая

Во время работы площадки гостям предложат раскрасить картину, поиграть в историческое лото, пройти квест-бродилку по старому городу, посетить эко- и фото-викторину, познакомиться с выставкой Екатерины Борисовой «Вдохновляет окружающий мир».

С 12 часов здесь пройдет серия мастер-классов: по созданию граттажа, мягких игрушек из синельной проволоки, изготовлению коллажа, созданию кокошника, гравюры, поделки из цветов.

В 16.30 можно будет научиться танцевать с клубом «Баланс» и принять участие в круговых танцах с Анастасией Вотинцевой.

Зеленая интернациональная

В полдень владимирцы смогут познакомиться с пословицами и поговорками народов России, после этого принять участие в хороводно-игровой программе «Потеха». В 14 часов пройдет концертно-игровая программа татарского национально-культурного центра «Бяхет». В 15.00 выступит армянский культурный центр. Также можно будет поиграть в шахматы или нарды и принять участие в мастер-классе по ткачеству.