Во Владимире на Вокзальную площадь могут вернуть платные парковки

Сейчас большую часть парковки занимают таксисты и машины, припаркованные около недели назад. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях мэрия Владимира разместила на сайте госзакупок лот на поиск специалистов, которые выполнят проект благоустройства части Вокзальной улицы и прилегающей к ней площади. Кроме прочего, затронута там и тема организации парковок.

Сбор за стоянку

Согласно конкурсной документации, благоустройство пройдет в два этапа. Первым будет реконструкция Привокзальной площади, а вторым — преображение улицы Вокзальной в той части, которая идет параллельно улице Урицкого в сторону моста через Клязьму.

На первом этапе специалистам будет необходимо разработать схему организации транспортного обслуживания по городским, пригородным и междугородним маршрутам, включая выделение зон остановок автобусов и троллейбусов, разделения транспортных потоков и организацию пешеходной связи до Коммунального спуска.

При проектировании предписано предусмотреть зону отдыха с малыми архитектурными формами, размещение информационных стендов и указателей, павильона и экскурсионного бюро Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Кроме прочего, здесь же прописана организация парковочных мест, в том числе и платных.

Последний пункт вызвал немало вопросов у жителей Владимира, которые давно уже спорят на тему возвращения сборов за стоянку у железнодорожного вокзала.

Дискуссионный вопрос

Одни считают, что любой человек имеет право бесплатно припарковать автомобиль для встреч или проводов. Другие уверены, что после того, как платную стоянку ликвидировали, бардака стало в разы больше.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии Владимира в связи с этим объяснили, что хотя в конкурсной документации действительно предусмотрен пункт о платности парковок, но говорить об их возвращении все-таки несколько преждевременно.

- Посмотрим на проектно-сметную документацию победителя. Полагаю, эта фраза поставлена на всякий случай, чтобы максимально предусмотреть разные обстоятельства, - говорит официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов. - На самом деле по парковкам ситуация не такая простая. Она находится в стадии обсуждения. Безусловно, систему парковок, в том числе и платных, в городе нужно развивать, ведь все жалуются на то, что невозможно подъехать к той или иной службе или к зданию, а окружающие их дворы заставлены. Но нужно комплексное понимание того, как мы будем развивать парковки, какая будет доля платных, какая бесплатных, и конкретно в каких местах.

Поэтому градоначальники отметили, что никаких конкретных решений еще нет, в том числе по Вокзальной площади. Во всяком случае, в самое ближайшее время точно нельзя утверждать, что платные стоянки вернут, но и исключать этого тоже невозможно.

«Kiss and Fly»

Вместе с тем, простые владимирские водители не раз жаловались, что припарковаться у вокзалов почти нереально. Многие места заставлены транспортом, стоящим там неделями. Согласен с этим и наш автоэксперт Алексей Кованов.

- Естественно, не стоит делать платную парковку из всего города, как в Москве, но в тех местах, где это поможет в наведении порядка, это пригодится. Действительно, не самым удачным был пример с бывшей платной парковкой на Вокзальной площади во Владимире, но с другой стороны, были и плюсы. Ты мог в любой момент комфортно подъехать и поставить машину, а вернувшись во Владимир, поехать на ней дальше. Сейчас же парковка превратилась в стоянку «недвижимости», которая никуда не ездит, плюс жители ближайших домов и мигранты, приезжающие в миграционный центр, начали ставить туда свои машины. Некоторые экземпляры можно наблюдать стоящими по несколько недель. Опять же, туда вернулись таксисты, которые «оккупировали» всю первую линию, а те такси, что просто выполняют заказы, вынуждены высаживать людей со второго и даже третьего ряда, что ненормально, - говорит Алексей Кованов.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В качестве примера того, как организовать стоянку у вокзала, наш эксперт приводит организацию остановочных мест у терминалов за рубежом.

- В любом случае, нам придется идти по принципу организации заезда на вокзал по зарубежному пути. Там есть полосы, которые называют «Kiss and Fly» , то есть «поцеловались и полетели». Это когда ты заезжаешь, и тебе дается определенное время, чтобы ты выехал. Соответственно, времени хватает, чтобы выйти из машины, забрать багаж и пойти на вокзал. Это бесплатно. А если хочешь там встать и проводить своих родственников, или наоборот подождать и встретить, тогда придется платить деньги, - говорит Кованов.

В любом случае, и эксперты, и простые автомобилисты сходятся во мнении — платные стоянки у вокзала необходимы, хотя бы в специально отведенных локациях. В таком случае желающие смогут без проблем оставить свой транспорт, и так же без проблем его забрать. Опять же, это обезопасит пешеходов, которым стало не менее трудно передвигаться сквозь заставленные автомобилями площадки к железнодорожному вокзалу. Теперь слово за будущими создателями проекта благоустройства.