В новом театральном сезоне владимирцы увидят шесть премьер

Спектакль "451 градус по Фаренгейту".

Несмотря на то, что здание Владимирского театра драмы до сих пор находится на реконструкции, коллектив продолжит радовать зрителей в новом сезоне. Он, кстати, откроется уже сегодня, 8 сентября.

На сцене Владимирской областной филармонии покажут уже знакомый многим владимирцам спектакль по произведению Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту». Он рассказывает об обществе будущего, в котором запрещены книги. Задача «пожарных» в этой антиутопии — находить и сжигать любые книги. Один из них главный герой Гай Монтег, который хоть и любит свою работу, но тайно спасает из домов книги, который должен был сжечь. Он знакомится с соседкой, которая любит природу и книги. Глядя на нее, герой начинает разочаровываться в идеалах, навязанных обществом.

Интересны и декорации спектакля — на сцене находятся огромные полки с книгами, а атмосферу антиутопии создают экраны телевизоров. На них то и дело крутят рекламу и ток-шоу, которые созданы для того, чтобы отвлекать людей от проблем.

К слову, зрители, видевшие спектакль, приняли его на ура и однозначно рекомендуют его посмотреть. Цена билета — 500 рублей. Начало в 18 часов.

Кроме полюбившихся постановок, владимирцы увидят в новом сезоне сразу шесть премьер. Первая запланирована на начало ноября и покажут ее на малой сцене театра. Владимирский актер Богдан Тартаковский представит моноспектакль по произведениям Чехова «Руководство для желающих жениться». Владимирцам предложат с нотками юмора и сарказма поразмышлять на вечную тему семейных отношений, возможно, узнать себя и улыбнуться, ведь идеальных отношений не бывает.

Еще одну « масштабную» премьеру 10 ноября представит режиссер Владимир Кузнецов. Он поставит спектакль «Мертвые души», в театре обещают необычное решение для этой весьма непростой постановки.

В новогодние каникулы театр драмы порадует юных театралов. Актриса Анна Зайцева представит детский спектакль «Вовка в тридесятом царстве».

В год 225-летия поэта Александра Пушкина балетмейстер и режиссер Сергей Грицай представит свое прочтение «Барышни-крестьянки». В постановке будут интересные пластические решения.

30 апреля на малой сцене театра покажут спектакль, который ранее никогда не ставился коллективом - «Фантазии Фарятьева». Поставит спектакль неизвестный молодой режиссер Вероника Вернадская.

Завершится новый театральный сезон на большой сцене театра. 15 июня к столетию Владимира Солоухина поставят спектакль «Черные доски». Режиссером станет Владимир Кузнецов.

КСТАТИ

В 2024 года Владимирский театр драмы решил впервые провести театральный фестиваль «Княгиня Ольга». К участию приглашаются спектакли, в которых преимущественно все персонажи – женщины или они посвящены женским судьбам и историям. Особое внимание экспертный совет будет уделять спектаклям, в которых поднимается тема православия и духовности. Заявки принимают до 1 ноября этого года.

Фестиваль будет проводиться один раз в три года. Впервые он пройдет с 7 по 15 августа, в дни празднования 1000-летия Суздаля.