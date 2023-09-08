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Звезды7 сентября 2023 22:00

В новом театральном сезоне владимирцы увидят шесть премьер

8 сентября Владимирский академический театр драмы открывает юбилейный, 175-й сезон
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Спектакль "451 градус по Фаренгейту".

Спектакль "451 градус по Фаренгейту".

Несмотря на то, что здание Владимирского театра драмы до сих пор находится на реконструкции, коллектив продолжит радовать зрителей в новом сезоне. Он, кстати, откроется уже сегодня, 8 сентября.

На сцене Владимирской областной филармонии покажут уже знакомый многим владимирцам спектакль по произведению Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту». Он рассказывает об обществе будущего, в котором запрещены книги. Задача «пожарных» в этой антиутопии — находить и сжигать любые книги. Один из них главный герой Гай Монтег, который хоть и любит свою работу, но тайно спасает из домов книги, который должен был сжечь. Он знакомится с соседкой, которая любит природу и книги. Глядя на нее, герой начинает разочаровываться в идеалах, навязанных обществом.

Интересны и декорации спектакля — на сцене находятся огромные полки с книгами, а атмосферу антиутопии создают экраны телевизоров. На них то и дело крутят рекламу и ток-шоу, которые созданы для того, чтобы отвлекать людей от проблем.

К слову, зрители, видевшие спектакль, приняли его на ура и однозначно рекомендуют его посмотреть. Цена билета — 500 рублей. Начало в 18 часов.

Кроме полюбившихся постановок, владимирцы увидят в новом сезоне сразу шесть премьер. Первая запланирована на начало ноября и покажут ее на малой сцене театра. Владимирский актер Богдан Тартаковский представит моноспектакль по произведениям Чехова «Руководство для желающих жениться». Владимирцам предложат с нотками юмора и сарказма поразмышлять на вечную тему семейных отношений, возможно, узнать себя и улыбнуться, ведь идеальных отношений не бывает.

Еще одну « масштабную» премьеру 10 ноября представит режиссер Владимир Кузнецов. Он поставит спектакль «Мертвые души», в театре обещают необычное решение для этой весьма непростой постановки.

В новогодние каникулы театр драмы порадует юных театралов. Актриса Анна Зайцева представит детский спектакль «Вовка в тридесятом царстве».

В год 225-летия поэта Александра Пушкина балетмейстер и режиссер Сергей Грицай представит свое прочтение «Барышни-крестьянки». В постановке будут интересные пластические решения.

30 апреля на малой сцене театра покажут спектакль, который ранее никогда не ставился коллективом - «Фантазии Фарятьева». Поставит спектакль неизвестный молодой режиссер Вероника Вернадская.

Завершится новый театральный сезон на большой сцене театра. 15 июня к столетию Владимира Солоухина поставят спектакль «Черные доски». Режиссером станет Владимир Кузнецов.

КСТАТИ

В 2024 года Владимирский театр драмы решил впервые провести театральный фестиваль «Княгиня Ольга». К участию приглашаются спектакли, в которых преимущественно все персонажи – женщины или они посвящены женским судьбам и историям. Особое внимание экспертный совет будет уделять спектаклям, в которых поднимается тема православия и духовности. Заявки принимают до 1 ноября этого года.

Фестиваль будет проводиться один раз в три года. Впервые он пройдет с 7 по 15 августа, в дни празднования 1000-летия Суздаля.

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