ЛДПР Владимирской области выступает за решительное противодействие бюрократам, разрушающим систему здравоохранения региона

Депутат ЛДПР Владимирской области Сергей Корнишов.

Проводя проверку работы больниц и поликлиник, в рамках федерального проекта «Медицинский патруль» наши активисты выявили нехватку узкопрофильных специалистов. Эту проблему необходимо решать при федеральной поддержке.

– Правительство нашей области, к сожалению, не сможет конкурировать с московским регионом по своим возможностям привлечения специалистов, – говорит Сергей Корнишов. – У Москвы совсем другие возможности в сравнении с нашими. Если к вопросу достойной заработной платы медицинских работников и их социальному обеспечению не подключится федеральное правительство, то Москва и другие агломераты продолжат высасывать из периферии ценные кадры подобно пылесосу.

Как пишет в своей статье в «Российской газете» о поездке по стране Леонид Слуцкий:

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации Леонид Слуцкий.

«Ключевая проблема и образования, и здравоохранения в своей основе единая – драматическое падение уровня социальной значимости педагогов и врачей. Что важно сделать на самом высоком государственном уровне – поднять учителя и врача на пьедестал общественного признания.

Который год мы возводим современные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) – они порой стоят пустые, деньги бюджета «на ветер», а избирателям – пыль в глаза. В одной из районных поликлиник я спросил – чем помочь? Ответ был прост – кадры. Ведь оборудование можно купить, а врача «не купишь».

Мы долгое время обучаем студентов в медицинских вузах по целевым направлениям. Судя по официальным цифрам, в 2017 году мы приняли 12,5 тысячи «целевиков» в медвузы. То есть ровно половину от того, что нам требуется сегодня. Но пока данных о сокращении потребности мы не получаем. Где «целевики», которые уже сегодня должны были прийти работать в медучреждения? Кто отвечает за то, что деньги были потрачены, а врачей по-прежнему нет. ЛДПР выступает за 100-процентное распределение выпускников медицинских институтов и колледжей. Наряду с повышением заработных плат и обеспечением жильем уже работающих специалистов.

Надо донастраивать федеральные программы. Компенсации по «Земскому доктору» и «Земскому фельдшеру» не решают ситуации. С учетом того, что средняя стоимость квадратного метра жилья составляет почти 89 тысяч рублей, суммы выплаты должны начинаться от 4 млн рублей, чтобы на эти деньги можно было купить квартиру. Всё это поможет «расшить» проблему нехватки медиков в стране.

Педагоги и доктора – это не обслуживающий персонал, не интеллектуальная прислуга. Этим людям мы доверяем самое ценное – своё будущее, здоровье и образование своих детей».

– Наше региональное министерство здравоохранения не справляется со своим предназначением, – продолжает депутат Заксобраний Сергей Корнишов. – Ведомство не может как следует распоряжаться выделяемыми средствами. Когда в области была проблема с поставкой лекарств для льготников, министр просто взял и закупил больше требуемого. В итоге срок хранения лекарств был нарушен и их списали на сумму 300 миллионов рублей. За такую «щедрость» министра надо гнать в отставку, а потом ещё уголовное дело заводить!

С полным текстом статьи Леонида Слуцкого можно ознакомиться на официальном сайте ЛДПР: https://ldpr.ru/event/303426.

Изготовлено самостоятельно избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России». Дата изготовления: 07.09.2023г. Размещение оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».