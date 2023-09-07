Во Владимире крупногабаритный мусор не вывозят вовремя из-за нехватки водителей

Крупногабаритный мусор не вывозится неделями. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Совсем недавно горожане выражали недовольство плохим вывозом твердых бытовых отходов, а попросту говоря, бытового мусора. Теперь же появилась другая проблема — летом контейнерные площадки оказались засыпаны разным крупногабаритным хламом.

Завал из диванов

На завалы обратили внимание жители района Доброе, а также целый ряд домов по проспекту Ленина. На мусорных площадках там можно увидеть столы, стулья, диваны, двери, а также мешки с цементной крошкой, старые автомобильные покрышки и сухие ветки.

- Лежит неделю и не вывозится, - сетует житель многоэтажки по проспекту Ленина Михаил, показывая на диван прямо у мусорных баков.

В соседнем дворе жильцы показали на несколько старых покрышек, кем-то аккуратно размещенных в одном из отсеков. По словам граждан, покрышки лежат уже несколько дней.

- Машина приезжает за мусором, но их почему-то оставили, да и ветки не хотят убирать, - заявила жительница улицы Разина Галина.

Компания-регоператор ООО «Биотехнологии», отвечающая за вывоз отходов во Владимире, в ответ на наш вопрос уточнила, что крупногабаритный мусор действительно обязана собирать, однако есть некоторые нюансы.

На проблемы с вывозом мусора жалуются жители спальных районов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Мы вывозим, например, мебель, но не забираем строительные отходы, мешки с кирпичами, палки от заборов, шифер, рубероид, шины, - объяснил генеральный директор ООО «Биотехнологии» Альберт Скворцов. - Покрышки собирает город, который вывозит их на утилизацию, а ветки и строительные отходы должны вывозить управляющие компании, которые нанимают для этого «лодки».

Стали больше мусорить

Впрочем, компания-регоператор признала, что и диваны со стульями действительно нередко залеживаются во дворах, так что доводы жителей справедливые. Тому есть некоторые объективные и не очень причины.

- На самом деле проблема заключается в нехватке водителей, причем почти у всех перевозчиков, - объясняет Альберт Скворцов. - По телевидению крутят рекламу, обещают на руки 70-80 тысяч рублей, но проблем с водителями меньше не становится.

Регоператор видит причиной тот факт, что многие шоферы перешли на строительство трассы М-12 и на расширение дороги Р-132 «Золотое кольцо» между Владимиром и Суздалем, где предлагаются существенно большие зарплаты.

Однако водители — это лишь часть проблем. Второй причиной мусоровывозящая компания считает то, что сами жители стали больше мусорить. Причем речь идет именно о крупногабаритных отходах.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- С каждым годом количество таких отходов лишь увеличивается. Только вывезем, опять выносят едва ли не на машину. Возможно, люди стали чаще покупать квартиры с мебелью и затем избавляются от старой обстановки. Доходит до того, что вывоз мусора больше похож на переезд — диваны и матрасы выбрасываются во вполне приличном виде, - говорит Альберт Скворцов.

Решение проблемы регоператор видит в привлечении новых шоферов и закупки спецтехники — 20-30 дополнительных мусоровозов спасли бы Владимир от свалок крупногабаритки. Однако тут в дело вступает третья проблема — по мнению руководства «Биотехнологий», тариф на обращение с отходами слишком низкий, а повысят его лишь в июле 2024 года. При этом инфляция взвинтила ценники на запчасти, покрышки и ГСМ для мусоровозов в разы, так что даже после повышения тарифов ожидать каких-то новых закупок, похоже, не приходится.

КОНКРЕТНО

Если в вашем дворе образовываются горы отходов, следует обращаться в компанию ООО «Биотехнологии» по телефону «горячей линии» 8(4922)77-30-05, либо 8(901)141-84-82, 8(900)480-70-99 (для жителей Владимира). Также обращение можно оставить в управлении ЖКХ администрации города Владимира по телефону 8(4922)53-18-98, либо обратиться в свою управляющую компанию.