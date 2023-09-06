Выбирать школьное питание и форму: «Новые люди» внесли законопроект, который даст владимирским родителям больше власти в школах

Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

Законопроект, который даст родителям больше власти, подготовил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он отметил, что многие важные вопросы нужно сначала обсуждать с родителями. Причем не только с теми, кто входит в родительский комитет. Речь идет об общем голосовании на уровне школы по вопросам, которые напрямую влияют на детей.

Один из таких вопросов - выбор поставщика школьного питания.

- Сейчас родительские комитеты не могут влиять на то, что едят дети в школе. Директор часто заключает контракт с фирмой, которую «советует» мэрия. Главный принцип здесь: чем дешевле, тем лучше. Конечно, такой подход нужно менять. Сейчас треть учеников отказываются от школьных завтраков и почти половина - от обедов. Тратить бюджетные деньги на питание, которое в итоге не едят и отправляют в мусорное ведро, глупо и расточительно. Нужно разрешить родительским комитетам менять поставщиков питания, если их не устраивает качество. Не стоит уходить во вкусовщину, но выбор должен быть, - подчеркнул Алексей Нечаев.

Еще один вопрос, который можно и нужно обсуждать с родителями, - введение школьной формы. Эта тема всегда вызывает неоднозначную реакцию. Нужно ли вводить единую форму, какой она должна быть в отношении дизайна и цены - все это будут решать во время голосования.

К мнению родителей необходимо прислушиваться и в тех моментах, которые касаются непосредственно учебной программы. Например, при выборе иностранного языка, который школьники будут изучать в качестве дополнительного. Или же при создании нового кружка или секции при школе. Родители будут сами выбирать, создавать при школе театральную студию или кружок по робототехнике.

И самое главное: родители смогут решать конфликты между руководством школы и педагогом. Сейчас директор может уволить педагога, вообще не объясняя причину. Просто из-за того, что лично ему не понравился учитель, которого обожают дети и уважают родители. В этом случае у людей должна быть возможность поддержать педагога и помочь ему сохранить рабочее место.