Около двух тысяч бегунов перекроют центр Владимира

Фото из официальной группы полумарафона в ВКонтакте.

9 сентября во Владимире пройдет полумарафон «Золотые ворота». Соревнования по бегу пройдут уже в седьмой раз и побьют рекорд прошлого года по числу городов-участников.

Плюс 10 тысяч за 10 километров

- На сегодняшний день слоты выкупили 1700 — 1800 человек в возрасте от 4 до 70 лет и старше, но мы ждем еще больше участников. Свободные места еще остались. С каждым годом география расширяется — на соревнования приедут бегуны из 110 городов и 30 регионов страны. От Североморска до Петропавловска-Камчатского и Пятигорска, - рассказал начальник городского управления по физкультуре и спорту Марат Мангушев.

По традиции, участникам предложат несколько дистанций в зависимости от возраста. 300 метров смогут пробежать дети от 4 до 7 лет, 600 метров — дети от 8 до 11 лет. Ребята от 12 лет преодолеют дистанцию в три километра, 10,5 километров пробегут подростки от 16 и старше. Ну и, наконец, самую сложную дистанцию в 21,1 километра предлагают пробежать мужчинам и женщинам старше 18 лет.

- Кроме того, около ста человек с ограниченными возможностями преодолеют специальный забег «Равные возможности» и 200 человек (студенты и преподаватели) - забег «Учись во Владимирской области». Также в этом году наши спонсоры учредили специальную номинацию «Царь горы». Те, кто не станет победителем на основных дистанциях, может пробежать стометровку в гору. Победителем станет тот, кто покажет лучшее время, - рассказал Марат Мангушев.

. Фото: Виктория СУХОВА

Надо сказать, что трасса на полумарафоне не самая простая — маршрут пролегает через исторический центр города, а значит стоит подготовиться к перепадам высот на холмах.

Для участников соревнований будут созданы все условия. Профессиональные массажисты разогреют мышцы перед стартом и разомнут тело после забега, на трассе будет организовано шесть точек музыкальной поддержки, четыре точки питания и две точки для того, чтобы освежиться. Также будет работать полевая кухня с горячим чаем. Кроме того, участники забега смогут оставить своих детей в специальном клубе, где с ребятами будут заниматься педагоги и развлекать аниматоры.

Ну и, конечно же, призовой фонд. Победитель забега на самой длинной дистанции, кроме медали и сувенирной продукции, получит 40 тысяч рублей. Мужчине дополнительно подарят велодорожку, а женщине — джампинг-батут. За второе место положено 20 тысяч рублей, за третье — 15 тысяч рублей. Детям будут дарить символ соревнований — плюшевого львенка по имени Чемпи. Кроме того, в этом году впервые победители дистанции 10 километров получат по 10 тысяч рублей.

Интерактивные площадки и бесплатные экскурсии

Рядовые владимирцы тоже смогут принять участие в празднике, но только в роли зрителей. С 9 часов на Театральной площади развернется стартовый городок, где будут работать множество бесплатных интерактивных площадок.

Схема стартового городка.

Фитнес-клуб устроит для всех желающих разминку, проведет танцевальный мастер-класс и веселые старты для ребят. Будет работать большая детская зона с играми, мастер-классами, аквагримом, установят несколько фотозон и большую карту, на которой участники смогут отметить флажком города, из которых они приехали. Должно быть масштабно и зрелищно!

Старт первого забега — в 9.30. Закончится праздник выступлением группы «Пушкарь FM» в 14.15.

Кстати, участники полумарафона смогут не только поучаствовать в юбилейном забеге, но и познакомиться с Владимиром. Гостей города ждут: прогулка по пешеходной Георгиевской улице, смотровая площадка с памятником князю Владимиру, поход в Патриаршие сады, знаменитые Владимирские вишенки. Это и многое другое будет доступно участникам марафона 8 и 9 сентября.

- Уже в следующем году полумарафон «Золотые ворота» будет включен в единый календарный план Министерства спорта России. Трасса будет сертифицирована, и спортсмены смогут получать на ней разряды, - подчеркнул Марат Мангушев.

Транспорт поедет в объезд

Для безопасности участников и гостей полумарафона с 6.30 до 14.30 будет ограничено движение транспорта по переулку Сушкова, улицам Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Автотранспорт будет направляться в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.

Также с 6.30 до 16.00 будет ограничено движения по улицам Дворянской, Большой Московской на участке от улицы Студеная Гора до улицы Гагарина. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Гагарина, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

На это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.

Троллейбус № 1 будет обслуживаться автобусами большого класса по тарифам и с предоставлением льгот, предусмотренных в троллейбусе. Путь следования:

- с 6.30 до 14.30: «ул.Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул.Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - пл.Победы - Левитановский сквер - ул.Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь» - пл.Фрунзе - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод - ул.Дмитрия Погодина - Детская больница - Городская больница № 5 - Сады на Добросельской - театр «Разгуляй»;

- с 14.30 до 16.00: «ул.Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул.Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - пл.Победы - Левитановский сквер - ул.Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - ул.Гагарина - Соборная площадь - Гостиница «Владимир» - Андриановский сквер - пл.Фрунзе - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод - ул.Дмитрия Погодина - Детская больница - Городская больница № 5 - Сады на Добросельской - театр «Разгуляй».

№ 2 и № 8 - работать не будут.

Атрибутика соревнований. Фото: Виктория СУХОВА

№ 5 - ул.Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул.Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - Рябинка - ул.Чайковского - Черёмушки - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - Студенческий городок - Поворот на ДТЮ - Родник - Октябрьский пр-кт - Музей природы - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул.Каманина - Владимирский юридический институт - Молодежный сквер - ул.Железнодорожная - Вокзальная площадь.

№ 7 - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - Рябинка - ул.Чайковского - Черёмушки - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - ул.Белоконской - ул.Гастелло - Владимирский государственный университет - пл.Ленина - Всполье - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул.Северная — ВЭМЗ.

Автобусные маршруты:

Маршруты №№ 12С, 15, 22, 25, 26С:

- с 6.30 до 14.30 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «пл. Фрунзе» будут следовать через Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь»;

- с 14.30 до 16.00 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Соборная площадь» будут следовать через Политехнический колледж - ул.Передний Боровок — ул.Гагарина.

Маршруты №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул.Луначарского» будут следовать через Политехнический колледж - ул.Передний Боровок.

Маршрут № 16С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул.Муромская» будет следовать через Политехнический колледж - ул.Передний Боровок.

Маршрут № 28:

- с 6.30 до 14.30 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Владимирский юридический институт» будет следовать через Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь»:

- с 14.30 до 16.00 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Соборная площадь» будет следовать через Политехнический колледж - ул.Передний Боровок — ул.Гагарина..

Маршрут № 33С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Областная администрация» будет следовать через «Политехнический колледж».