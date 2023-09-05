Владимирцев приглашают написать диктант по произведениям Шмелева

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Международный день грамотности Владимирская областная научная библиотека» отметит общегородским диктантом. Акция пройдет уже в 31-й раз. В этом году серия диктантов будет посвящена юбилейным датам, связанным с литературной историей Владимирской области: фактам из писательских биографий и произведениям, написанным на владимирской земле.

Текст диктанта для 7 сентября будет составлен по произведениям Ивана Шмелева. На протяжении 7,5 лет (с апреля 1901 года до июня 1908 года) он служил чиновником по особым поручениям Владимирской казенной палаты Министерства внутренних дел. Шмелевы жили во Владимире на Царицынской улице (ныне улица Гагарина), его сын Сергей осенью 1905 года поступил во Владимирскую губернскую гимназию. Владимирские впечатления и полученный им здесь жизненный опыт послужили писателю в дальнейшем важным материалом для создания художественных произведений.

Текст для диктанта подберут, прочитают и проверят преподаватели русского языка филологического факультета. Проверить свои знания в правописании сможет любой желающий вне зависимости от возраста и рода занятий.

Участие в акции – анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат проверки (количество ошибок, их характер, итоговая оценка по десятибалльной системе) на сайте библиотеки. Все участники диктанта получат памятные сертификаты об участии в диктанте.

Если времени прийти в библиотеку нет, но написать диктант хочется, то можно это сделать удаленно в режиме онлайн. Для этого необходимо скачать фирменный бланк диктанта c cайта библиотеки и распечатать его. 7 сентября в 17.30 включить прямую трансляцию диктанта (на официальной странице библиотеки в соцсетях или на портале КУЛЬТУРА.РФ) и писать текст от руки на скаченном бланке. После этого 8 сентября необходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10 до 14 часов и получить персональный порядковый номер.

Тем, кто не может принести свою работу на проверку в библиотеку, необходимо выслать отсканированный или сфотографированный текст в формате jpg по адресу oso@lib33.ru не позднее 14 часов 8 сентября и получить индивидуальный номер участника и памятный сертификат на указанную электронную почту.

В объявленный день останется посмотреть результаты проверки диктанта на сайте библиотеки. Вход для всех участников свободный.