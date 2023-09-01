Во Владимире открылся первый в регионе медицинский вуз

На открытие вуза приехали губернатор Александр Авдеев и ректор ПИМУ Николай Карякин (у микрофона). Фото: Виктория СУХОВА

1 сентября в центре Владимира открылся первый в регионе медвуз, который является филиалом Приволжского исследовательского медицинского университета.

Из областного бюджета на ремонт было выделено около 195 миллионов рублей. Еще больше 122 миллионов рублей выделил ПИМУ на закупку оборудования, компьютерной техники, учебной литературы и расходных материалов.

80 процентов студентов готовы были уехать

На торжественное открытие медвуза приехали не только первые лица региона, но также ректор ПИМУ Николай Карякин и директор департамента медицинского образования и кадровой политика Министерства здравоохранения РФ Людмила Летникова.

- Буквально год назад мы подписали соглашение о создании медвуза. Это казалось просто идеей, бумагой. Но если верить в чудо, то оно совершится. Я благодарю Николая Карякина, ведь Приволжский исследовательский медицинский университет — один из лучших в стране, и мы находимся в хороших руках профессуры ПИМУ, - подчеркнул губернатор Александр Авдеев.

Желающих поступить во владимирский медвуз нашлось немало. Конкурс на бюджетное место составил три человека на место. В итоге 131 человек поступил на специалитет — факультет «Лечебное дело», в ординатуре будут учиться больше 40 человек. Они смогут выбирать из 15 узких направлений.

Студенты-медики. Фото: Виктория СУХОВА

- Важно, что больше 50 студентов уже имеют среднее медицинское образование, и мы сформировали группы так, чтобы у учащихся был один уровень знания, - подчеркнул ректор ПИМУ Николай Карякин.

Интересно, что студенты, поступившие в вуз, осознанно хотят связать свою жизнь с медициной. На вопрос губернатора «А если бы мы не открыли медвуз во Владимире, вы бы уехали учиться в другие города?», положительно ответили 80 процентов учащихся. Главное, чтобы запал во время учебы не пропал.

Манекены с пульсом и кашлем

Оборудовали медвуз достойно. Просторные аудитории не только отремонтированы, но и оборудованы по последнему слову техники. Здесь есть дорогостоящие столы Пирогова — эдакие электронные анатомические атласы человека, мультимедийное оборудование, пластинаты для анатомических классов.

Аудитория для изучения анатомии. Фото: Виктория СУХОВА

Но самыми удивительными и поражающими внимание оказались два симуляционных центра. В первом могут заниматься уже первокурсники. В нем, словно в настоящей палате, на кроватях лежат манекены, с которыми студенты смогут выполнять различные процедуры — померить давление, снять кардиограмму, оказать уходовую помощь пациентам терапевтического и хирургического профиля.

Второй симуляционный центр еще серьезнее. Он предназначен для студентов старших курсов и ординаторов. Здесь лежат не просто манекены, а настоящие роботы с искусственным интеллектом. Достаточно запустить программу на планшете, как «пациенты» начинают разговаривать с врачом, жалуясь на боли в животе и даже могут покашлять, как настоящие люди.

Симуляционный центр. Фото: Виктория СУХОВА

Манекен максимально похож на человека, даже вес у него такой же — просто так не поднимешь. А если наклониться к нему поближе, то он даже сфокусирует на тебе взгляд и начнет моргать.

- Александр Александрович, пощупайте у больного пульс, - обратилась сотрудница центра к губернатору. - Чувствуете?

У манекена прощупывается пульс. Фото: Виктория СУХОВА

- Чувствую, и правда, бьется, - изумленно сказал глава региона.

Повезло студентам-медикам, такое современное оборудование не везде встретишь. К слову, на практические занятия, например, на выполнение операций на животных, учащихся будут возить в головной вуз в Нижнем Новгороде.

Студенты могут сделать ЭКГ и померить давление манекенам. Фото: Виктория СУХОВА

- Для нас это старт, который обеспечен зданием и персоналом, а главное — доверием жителей Владимирской области. Мы увидели, что желающих поступить намного больше, чем было мест. А значит, в следующем году мы будем обращаться в Минздрав России для увеличения числа учащихся, - подчеркнул Николай Карякин.

- Буквально через пять-шесть лет в нашем медвузе будет обучаться уже тысяча человек. И мы уже сейчас понимаем, что нам нужна будет дополнительная инфраструктура, дополнительное здание, симуляционные и лабораторные помещения, места в общежитии. И за это время совершенно точно откроются новые специальности. Это будет педиатрия, сотрудничество с нашим фармкластером и институтом по защите животных, - резюмировал Александр Авдеев.