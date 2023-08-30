Куда сходить в День Знаний-2023 во Владимире: интересные мероприятия 1 сентября

Праздничные мероприятия пройдут во всех школах и не только. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В честь Дня знаний-2023 во Владимире пройдет много различных мероприятий. Можно пойти в театры, парки, библиотеки. Выбирайте, что больше нравится!

Интерактив в городских парках

В парке «Добросельский» в 11 часов пройдет развлекательная программа «Загадки школьного портфеля».

В Центральном парке в это же время начнется программа «В школе хорошо, а в парке лучше».

Мастер-класс в Центральном парке.

В 12.00 парк «Дружба» приглашает на анимационную программу «Звенит звонок — пора на урок!». Юных владимирцев ждут задания, конкурсы, праздничные выступления и призы.

Бесплатная программа состоится и на «Рынке на Студеной». Юных владимирцев ждет шоу «Распробуй», аквагрим, мыльные пузыри, сладкие угощения, а также призы и подарки для первоклашек. Начало программы в 13 часов, а в 16.00 начнутся игры с Мосигрой.

Кроме того, 1 сентября школьники и студенты смогут бесплатно прогуляться по Патриаршему саду. Если хотите пойти туда организованной группой на экскурсию, тогда необходимо предварительно записаться. Цена — 180 рублей с человека, сопровождающие бесплатно. Записаться можно по телефону 8(920) 938-00-34.

Спектакли и экскурсии

Центр культуры и искусства на Соборной приглашает на тематическую экскурсию «Девчонки с сердцем из стали, мальчишки с душой как гранит!» Экскурсия посвящена непростой и драматической теме детей, на долю которых выпало жить во время Великой Отечественной войны.

В ходе экскурсии детям расскажут о воинском подвиге девчонок и мальчишек, ушедших добровольцами на фронт, о стойкости детей блокадного Ленинграда, о мужестве и смекалке юных партизан и подпольщиков, об отваге пионеров-героев, о трудовом подвиге детей и подростков, работавших в тылу на заводах, в колхозах и в госпиталях, а также о юных волонтерах войны — тимуровцах. Гости музея узнают о юном владимирце, защитнике Сталинграда, о том как владимирские школьники наравне со взрослыми ковали Великую Победу. Время проведения экскурсии: 10 и 12 часов. Справки по телефону: 8(906)564-64-44.

Спектакль "Рассказать вам сказку".

Владимирский театр кукол приглашает посмотреть юных владимирцев спектакль «Рассказать вам сказку?» Спектакль состоит из семи русских народных сказок, которые соединены между собой потешками, дразнилками, частушками и играми из нашего детства. Главные персонажи – куклы, удобно устроились на головах у актеров, в качестве необычного головного убора, дополняющего ансамбль замысловатого стилизованного народного костюма. Музыкальные инструменты в руках у актеров используются вовсе не для красоты и придания важности, а по назначению – для извлечения музыкальных звуков, мелодий и создания сказочно – театральной атмосферы. Начало в 9.15. Цена билета — 300 рублей.

Кадр из мультфильма.

Несколько билетов осталось на интерактивный музыкальный спектакль «Вовка в стране невыученных уроков», который пройдет в областной филармонии. Сказочные персонажи обещают Вовке множество трудностей и опасностей в дороге. А какой же ученик откажется от опасных приключений! Но когда попадает в страну, где живут ошибки, тут-то мальчику и приходится задуматься о том, что, оказывается, есть реальная польза от школьных наук и от знаний в самых разных областях жизни. Начало — в 10.30 и 12.00. Цена билета — 300 рублей.

«Перезагрузка» в библиотеке

В Центральной городской библиотеке можно будет посетить сразу несколько мероприятий. Ученикам начальных классов отлично подойдет краеведческая мастерская «Русь Владимирская». Дети узнают много нового о родном городе и окрестностях, ответят на вопросы викторины и примут участие в тематическом мастер-классе. Учащиеся 3-7 классов поборются за звание лидера в аналоге телевизионной игры «Сто к одному». Юным гостям предстоит вспомнить свои самые любимые и нелюбимые факты о школе и школьной жизни. Старшеклассники окунутся в атмосферу 20-х годов прошлого века и попробуют «найти Мафию» в одноименной игре. Квест-экскурсия «Тайная жизнь Библиотеки на Суздальском» – вишенка на торте грядущего Дня Знаний. Новое и совершенно уникальное путешествие по самым потайным уголкам библиотеки, во время которого ребята заглянут в отдел комплектования, библиографический отдел и даже в отдел продвижения чтения. На каждой из станций участников будут ждать задания, по мере выполнения которых команды смогут прийти к заветной победе. Владимирцев ждут по адресу: Суздальский проспект, 2. Мероприятия пройдут по предварительной регистрации.

Запись и справки по телефону: 21-68-27.

Фестиваль «Первоклассная неделя»

Во Владимирской областной библиотеке решили не ограничиваться одним днем, а посвятить началу учебного года целую неделю. С 1 по 7 сентября здесь пройдет фестиваль «Первоклассная неделя». Мероприятия состоятся сразу в двух корпусах.

В корпусе на улице Мира, 51 в течение недели пройдут литературные викторины, можно будет разгадывать кроссворды и собирать пазлы. Также будет работать книжная выставка « Удивительная архитектура».

1 сентября в 12.30 пройдет тренинг с психологом для учащихся 8-11 классов, помогающий лучше узнать и понять друг друга «Давайте познакомимся». По предварительной записи по телефону — 33-37-00.

3 сентября в 11.00 - творческий час по созданию фигурок в технике оригами «Осенние листья».

4 сентября в 11.00 - «Архитектурные шедевры мира» - виртуальное путешествие по разным уголкам мира, чтобы познакомиться с наиболее интересными достижениями архитектуры. По предварительной записи по телефону — 33-37-00. А в отделе детского чтения в это время пройдет интеллектуальная игра для школьников.

В 12.30 - тренинг с психологом для учащихся 8-11 классов, помогающий лучше узнать и понять друг друга. По предварительной записи по телефону — 33-37-00.

5 сентября в 12.00 - «Такие разные библиотеки» - познавательный час о библиотеках разных стран мира.

6 сентября в 16.00 - «Осенний букет» - творческий час по созданию коллажа.

7 сентября в 11.00 - интеллектуальная игра для школьников. В 12.00 - «Идеальный наставник — Мэри Поппинс» литературно-познавательный час по книге Памелы Трэверс. В 12.30 - «Давайте познакомимся» - тренинг для учащихся 8-11 классов. По предварительной записи по телефону — 33-37-00.

В корпусе на проспекте Строителей, 23 — в течение семи дней пройдет литературный квест «Книжный сыщик». По предварительной записи по телефону 33-64-66. Экскурсия по библиотеке для студентов и старшеклассников по предварительной договоренности, а также викторины, посвященные Дню знаний.

1 сентября в 10.00 - «Нескучный урок» - интерактивная праздничная встреча для учащихся 1-4 классов, отдел молодёжного чтения, по предварительной записи. В 11.00 - «Нескучный урок» - интерактивная праздничная встреча для учащихся 5-8 классов, отдел молодёжного чтения, по предварительной записи.

2 сентября в 11.00 - «Копилка знаний» - познавательный час о невероятных открытиях.

4 сентября — в 10.00 - «У Лукоморья дуб зеленый» - литературный квест для учеников 1-4 классов. По предварительной записи. В 11.00 - «Кругосветное путешествие по школам разных стран» - познавательный час о том, как устроен учебный год в разных странах мира.

5 сентября — в 10.00 - «Читающее королевство» - интерактивный литературный проект. В 14.00 - «Стаканчик для карандашей» -творческий час.

6 сентября в 10.00 - «В стране невыученных уроков» - смотрим и обсуждаем мультфильмы о школе.

7 сентября в 10.00 - «Лучшая подружка книжки» - творческий час по созданию оригинальной закладки. В 15.00 - «Быть педагогом - великое призвание» - познавательный час-обзор о великих педагогах Макаренко, Ушинском, Крупской, Выготском, Сухомлинском.