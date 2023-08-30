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Общество29 августа 2023 22:00

Куда сходить в День Знаний-2023 во Владимире: интересные мероприятия 1 сентября

Стал известен список мероприятий для школьников на 1 сентября 2023 во Владимире
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Праздничные мероприятия пройдут во всех школах и не только.

Праздничные мероприятия пройдут во всех школах и не только.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В честь Дня знаний-2023 во Владимире пройдет много различных мероприятий. Можно пойти в театры, парки, библиотеки. Выбирайте, что больше нравится!

Интерактив в городских парках

В парке «Добросельский» в 11 часов пройдет развлекательная программа «Загадки школьного портфеля».

В Центральном парке в это же время начнется программа «В школе хорошо, а в парке лучше».

Мастер-класс в Центральном парке.

Мастер-класс в Центральном парке.

В 12.00 парк «Дружба» приглашает на анимационную программу «Звенит звонок — пора на урок!». Юных владимирцев ждут задания, конкурсы, праздничные выступления и призы.

Бесплатная программа состоится и на «Рынке на Студеной». Юных владимирцев ждет шоу «Распробуй», аквагрим, мыльные пузыри, сладкие угощения, а также призы и подарки для первоклашек. Начало программы в 13 часов, а в 16.00 начнутся игры с Мосигрой.

Кроме того, 1 сентября школьники и студенты смогут бесплатно прогуляться по Патриаршему саду. Если хотите пойти туда организованной группой на экскурсию, тогда необходимо предварительно записаться. Цена — 180 рублей с человека, сопровождающие бесплатно. Записаться можно по телефону 8(920) 938-00-34.

Спектакли и экскурсии

Центр культуры и искусства на Соборной приглашает на тематическую экскурсию «Девчонки с сердцем из стали, мальчишки с душой как гранит!» Экскурсия посвящена непростой и драматической теме детей, на долю которых выпало жить во время Великой Отечественной войны.

В ходе экскурсии детям расскажут о воинском подвиге девчонок и мальчишек, ушедших добровольцами на фронт, о стойкости детей блокадного Ленинграда, о мужестве и смекалке юных партизан и подпольщиков, об отваге пионеров-героев, о трудовом подвиге детей и подростков, работавших в тылу на заводах, в колхозах и в госпиталях, а также о юных волонтерах войны — тимуровцах. Гости музея узнают о юном владимирце, защитнике Сталинграда, о том как владимирские школьники наравне со взрослыми ковали Великую Победу. Время проведения экскурсии: 10 и 12 часов. Справки по телефону: 8(906)564-64-44.

Спектакль "Рассказать вам сказку".

Спектакль "Рассказать вам сказку".

Владимирский театр кукол приглашает посмотреть юных владимирцев спектакль «Рассказать вам сказку?» Спектакль состоит из семи русских народных сказок, которые соединены между собой потешками, дразнилками, частушками и играми из нашего детства. Главные персонажи – куклы, удобно устроились на головах у актеров, в качестве необычного головного убора, дополняющего ансамбль замысловатого стилизованного народного костюма. Музыкальные инструменты в руках у актеров используются вовсе не для красоты и придания важности, а по назначению – для извлечения музыкальных звуков, мелодий и создания сказочно – театральной атмосферы. Начало в 9.15. Цена билета — 300 рублей.

Кадр из мультфильма.

Кадр из мультфильма.

Несколько билетов осталось на интерактивный музыкальный спектакль «Вовка в стране невыученных уроков», который пройдет в областной филармонии. Сказочные персонажи обещают Вовке множество трудностей и опасностей в дороге. А какой же ученик откажется от опасных приключений! Но когда попадает в страну, где живут ошибки, тут-то мальчику и приходится задуматься о том, что, оказывается, есть реальная польза от школьных наук и от знаний в самых разных областях жизни. Начало — в 10.30 и 12.00. Цена билета — 300 рублей.

«Перезагрузка» в библиотеке

В Центральной городской библиотеке можно будет посетить сразу несколько мероприятий. Ученикам начальных классов отлично подойдет краеведческая мастерская «Русь Владимирская». Дети узнают много нового о родном городе и окрестностях, ответят на вопросы викторины и примут участие в тематическом мастер-классе. Учащиеся 3-7 классов поборются за звание лидера в аналоге телевизионной игры «Сто к одному». Юным гостям предстоит вспомнить свои самые любимые и нелюбимые факты о школе и школьной жизни. Старшеклассники окунутся в атмосферу 20-х годов прошлого века и попробуют «найти Мафию» в одноименной игре. Квест-экскурсия «Тайная жизнь Библиотеки на Суздальском» – вишенка на торте грядущего Дня Знаний. Новое и совершенно уникальное путешествие по самым потайным уголкам библиотеки, во время которого ребята заглянут в отдел комплектования, библиографический отдел и даже в отдел продвижения чтения. На каждой из станций участников будут ждать задания, по мере выполнения которых команды смогут прийти к заветной победе. Владимирцев ждут по адресу: Суздальский проспект, 2. Мероприятия пройдут по предварительной регистрации.

Запись и справки по телефону: 21-68-27.

Фестиваль «Первоклассная неделя»

Во Владимирской областной библиотеке решили не ограничиваться одним днем, а посвятить началу учебного года целую неделю. С 1 по 7 сентября здесь пройдет фестиваль «Первоклассная неделя». Мероприятия состоятся сразу в двух корпусах.

В корпусе на улице Мира, 51 в течение недели пройдут литературные викторины, можно будет разгадывать кроссворды и собирать пазлы. Также будет работать книжная выставка « Удивительная архитектура».

1 сентября в 12.30 пройдет тренинг с психологом для учащихся 8-11 классов, помогающий лучше узнать и понять друг друга «Давайте познакомимся». По предварительной записи по телефону — 33-37-00.

3 сентября в 11.00 - творческий час по созданию фигурок в технике оригами «Осенние листья».

4 сентября в 11.00 - «Архитектурные шедевры мира» - виртуальное путешествие по разным уголкам мира, чтобы познакомиться с наиболее интересными достижениями архитектуры. По предварительной записи по телефону — 33-37-00. А в отделе детского чтения в это время пройдет интеллектуальная игра для школьников.

В 12.30 - тренинг с психологом для учащихся 8-11 классов, помогающий лучше узнать и понять друг друга. По предварительной записи по телефону — 33-37-00.

5 сентября в 12.00 - «Такие разные библиотеки» - познавательный час о библиотеках разных стран мира.

6 сентября в 16.00 - «Осенний букет» - творческий час по созданию коллажа.

7 сентября в 11.00 - интеллектуальная игра для школьников. В 12.00 - «Идеальный наставник — Мэри Поппинс» литературно-познавательный час по книге Памелы Трэверс. В 12.30 - «Давайте познакомимся» - тренинг для учащихся 8-11 классов. По предварительной записи по телефону — 33-37-00.

В корпусе на проспекте Строителей, 23 — в течение семи дней пройдет литературный квест «Книжный сыщик». По предварительной записи по телефону 33-64-66. Экскурсия по библиотеке для студентов и старшеклассников по предварительной договоренности, а также викторины, посвященные Дню знаний.

1 сентября в 10.00 - «Нескучный урок» - интерактивная праздничная встреча для учащихся 1-4 классов, отдел молодёжного чтения, по предварительной записи. В 11.00 - «Нескучный урок» - интерактивная праздничная встреча для учащихся 5-8 классов, отдел молодёжного чтения, по предварительной записи.

2 сентября в 11.00 - «Копилка знаний» - познавательный час о невероятных открытиях.

4 сентября — в 10.00 - «У Лукоморья дуб зеленый» - литературный квест для учеников 1-4 классов. По предварительной записи. В 11.00 - «Кругосветное путешествие по школам разных стран» - познавательный час о том, как устроен учебный год в разных странах мира.

5 сентября — в 10.00 - «Читающее королевство» - интерактивный литературный проект. В 14.00 - «Стаканчик для карандашей» -творческий час.

6 сентября в 10.00 - «В стране невыученных уроков» - смотрим и обсуждаем мультфильмы о школе.

7 сентября в 10.00 - «Лучшая подружка книжки» - творческий час по созданию оригинальной закладки. В 15.00 - «Быть педагогом - великое призвание» - познавательный час-обзор о великих педагогах Макаренко, Ушинском, Крупской, Выготском, Сухомлинском.

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