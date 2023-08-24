Во Владимирской области подано 24 тысячи заявок на электронное голосование

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В сентябре Владимирскую область ожидают выборы восьмого созыва депутатов Законодательного Собрания региона. Голосование будет продолжаться в течение трех дней как в традиционном, так и в электронном формате.

«Мобильный избиратель»

Уже 25 августа Избирательная комиссия региона получит бланки бюллетеней для голосования, которые отпечатают в типографии Нижнего Новгорода. После этого их передадут в территориальные избиркомы, где под охраной полиции бюллетени пролежат самое позднее до вечера 6 сентября, пока их не отвезут непосредственно на участки. Само же голосование назначено на 8, 9 и 10 сентября.

Председатель Избиркома Владимирской области Вадим Минаев отметил одну техническую особенность бюллетеней, которые пришлют на участки, где используют систему электронного подсчета голосов. В таких документах защитная сетка располагается не с лицевой, а с задней части. Сделано это, чтобы аппарат смог распознать, где именно избиратель поставил галочку. Так что удивляться этому не стоит. В остальном никаких принципиальных изменений не предвидится.

Как известно, во Владимирской области отдать свой голос можно будет и в электронной форме. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали более 24 тысяч человек. На самом деле это всего 2 процента избирателей региона. Больше всех желающих оказалось в Вязниковском районе, где подано 2275 заявок, а меньше всех изъявили желание в Александровском районе, где заявилось лишь 482 человека, или 0,5 процента избирателей.

- Честно скажу, неожиданно оказалась востребована процедура «мобильного избирателя». На нее подали заявки 1015 человек, из которых 989 сделали это через портал госуслуг, - рассказал Вадим Минаев. - В основном это пожилые люди, которые сказали, что им тяжело пользоваться электронными устройствами, и они хотят отдать голоса по старинке.

В данном случае речь идет о том, что заявившийся гражданин сможет проголосовать на любом другом участке не по месту жительства.

Выбывшие кандидаты

А в Радужном буквально на днях закончился первый этап процесса подомового обхода в рамках нового сервиса «Мобильная УИК».Суть его заключается в том, что члены участковых избиркомов ходят по домам и квартирам и оповещают людей о грядущих выборах.

- Обошли 100 процентов домовладений и квартир Радужного, из них почти в 40 процентах открыли двери. Мы считаем, что это неплохой результат, - поделился Вадим Минаев. - Встречали по-разному, но в целом настрой у людей положительный, они благодарили нас за внимание.

Также председатель регионального Избиркома уточнил последние данные о кандидатах. В бюллетенях избиратели увидят список из шести политических партий, причем в списке в общей сложности числится 371 кандидат.

- После процедуры регистрации из списков, которые выдвинули по единому избирательному округу, по разным причинам выбыли 11 человек, - констатировал Минаев.

В одномандатных округах числятся 112 кандидатов, из которых после регистрации выбыло шесть человек.

Последним из них оказался кандидат Владимир Рыкунов, у которого обнаружили некие иностранные финансовые документы. Суд удовлетворил административный иск Избиркома Владимирской области и снял его с предвыборной гонки.

КСТАТИ

Кроме выборов депутатов Законодательного Собрания Владимирской области, на территории региона пройдет еще одно голосование. Касается оно жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В этих регионах также проводятся выборы в местные парламенты, в связи с чем их жители, находящиеся во Владимирской области, имеют право принять участие в голосовании без выезда на родину. Для этого специально созданы два экстерриториальных участка, которые расположатся в Городском доме культуры Владимира на улице Горького, 54. Голосование на них состоится досрочно - с 1 по 4 сентября. С 1 по 3 число УИКи отработают с 8.00 до 20.00, а 4 сентября голосование завершится в 15.00.

Также с 1 по 3 сентября будет проведено выездное голосование, в ходе которого жители новых территорий, находящиеся далеко от Владимира, тоже смогут проголосовать. Графики выездов региональный Избирком обещает озвучить отдельно.