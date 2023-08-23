Владимирцам показали, как можно благоустроить парк «Дружба» без вырубки леса

На презентацию концепции благоустройства парка "Дружба" пришли около 50 человек Фото: Виктория СУХОВА

Вопрос о благоустройстве парка «Дружба» назрел давно. Однако споры о том, каким должно стать место отдыха для жителей юго-западного района, не утихают.

В минувшие выходные свою концепцию развития представила городская администрация. На плане видно лыжероллерную трассу, многофункциональный спортивный комплекс, зону барбекю, новое административное здание и даже музей-павильон. Глава города Дмитрий Наумов отметил, что решения будут приниматься исключительно на основе мнения жителей и результатов общественных обсуждений с учетом необходимости развития социальной инфраструктуры данной территории — строительства детских садов, школ, дорог и коммунальных коммуникаций. Из этих слов следует, что избежать частичного уничтожения леса все же не удастся.

Свою концепцию представила городская администрация

С такой концепцией категорически не согласна инициативная группа в защиту «Дружбы» от застройки. Общественники создали свой опрос о том, каким должен быть парк. Тысяча владимирцев высказали свои пожелания, на основе которых и появилась еще одна концепция благоустройства. Ее презентовали в парке 22 августа. О возможном будущем «Дружбы» пришли узнать около 50 человек.

Скейт-парк и парк сказок

Большинство владимирцев согласились с тем, что необходимо объединить в единую зону отдыха городской парк, лугопарк и лесопарк «Дружба», не вырубая при этом деревья. При этом все объекты должны быть органично вписаны в природный ландшафт.

Для начала, по мнению общественников, необходимо привести в порядок площадку с аттракционами. Последний раз ремонт там проводился десять лет назад. Прорезиненное покрытие уже поизносилось, у деревянных качалок не хватает элементов, половина аттракционов устарела, хотя недавно здесь появились новые карусели и батуты. Признаться честно, детям школьного возраста на площадке уже скучно, ведь необходимой инфраструктуры для них нет.

Поэтому инициативная группа предложила сделать для подростков скейт-парк, который будет расположен напротив конюшни. Причем эту зону не нужно закатывать асфальтом — необходимо оставить островки зелени. Также здесь можно сделать несколько спортивных площадок.

Для подростков предлагают сделать скейт-парк Фото: Виктория СУХОВА

Неподалеку можно организовать парк русских сказок, где все будет сделано из дерева, а также установить различные уличные павильоны или кафе с теплыми туалетами и раздевалками.

- Идею парка сказок, если честно, я подсмотрел в Кисловодске. Там потрясающая деревянная детская площадка с резными фигурами. Рядом можно поставить павильоны, например, с открытой библиотекой или сделать беседки, - говорит руководитель инициативной группы Иван Ростовцев.

На соседнем поле можно обустроить зону для проведения пикников. Надо отметить, что все эти объекты не затронут лыжню. Места хватит всем.

Детей заинтересует деревянный парк сказок Фото: Виктория СУХОВА

В поиске травяных скульптур

Идем дальше и попадаем в сам лугопарк. Его общественники предлагают оставить в первозданном виде. А «вход» в него можно оформить надписью из травяных скульптур-букв «Парк Дружба».

Лугопарк необходимо оставить в первозданном виде Фото: Виктория СУХОВА

Плюс минимальное благоустройство — необходимо расширить и сделать тропинки из экологичных материалов, установить освещение или подсветку, поставить в тени деревьев лавочки, урны, веранды.

- Гости Калининграда, когда приезжают в город, ищут там хомлинов. А в парке можно было искать травяные фигурки в виде животных, которые здесь обитают: зайцев, белок, оленей, ежей. Это будет интересно, - уверен Иван.

Травяные фигурки должны стать изюминкой парка Фото: Виктория СУХОВА

В месте, где ежегодно стартует «Лыжня России», предлагают установить стационарную сцену, где можно будет проводить различные мероприятия круглый год.

Около старта "Лыжни России" предлагают установить сцену Фото: Виктория СУХОВА

Набережная

Владимирцы уже давно мечтают о набережной в областном центре. Общественники говорят, что ее вполне можно обустроить в парке «Дружба». Рядом с совхозом Вышка есть заросший пруд, который вполне можно почистить, расширить и наполнить водой. Неподалеку предлагают поставить мостик для удобства жителей, и организовать с обеих сторон набережную, установив рядом павильоны для кафе, туалетов и проката инвентаря.

Владимирцы давно мечтают о набережной Фото: Виктория СУХОВА

- Здесь мы предлагаем сделать второй вход в парк «Дружба» для жителей Вышки и новостроек на Нижней Дуброве. Сейчас им приходится ходить через сараи. Но проблема в том, что в мэрии хотят проложить в этом месте дорогу к лугопарку для его застройки, вырубив при этом и гослесфонд. Если это произойдет, о зоне отдыха можно будет забыть, - уверен руководитель инициативной группы.

Со стороны Вышки можно сделать второй вход в парк Фото: Виктория СУХОВА

Лыжная база для спортсменов

Ну и, наконец, последней точкой «на карте» должна стать лыжная база для спортсменов, которая расположится на поле за ЖК «Дуброва-парк». Здесь можно поставить одноэтажный комплекс, организовав в нем, в том числе, музей имени Алексея Прокуророва или экспозиции, посвященные парку. Также в павильоне можно будет проводить различные мастер-классы для взрослых и детей. Со стороны Верхней Дубровы можно сделать подъезд и проложить необходимые коммуникации.

В парке должна появиться лыжная база для спортсменов Фото: Виктория СУХОВА

Присутствовавшие на презентации владимирцы концепцией благоустройства остались довольны. Единственным беспокоящим вопросом остается финансовая составляющая. Общественники признались, что не просчитывали, во сколько обойдется реализация проекта, но уверены, что это не такая большая сумма, которую невозможно найти.

В любом случае, свою концепцию общественники намерены отправить в городскую администрацию. Они надеются, что власти прислушаются к мнению владимирцев.

КОНКРЕТНО

Схему расположения объектов в парке можно посмотреть здесь.