«Поели шаурму всей семьей, а потом начало крутить живот»: в больницы Владимира продолжают поступать пострадавшие от отравления

Прокуратура и специалисты Роспотребнадзора проверили 5 точек, где покупали шаурму отравившиеся. Фото прокуратуры Владимирской области

Что называется, поели шаурмы. Все началось 17 августа - во Владимире люди один за другим начинали себя чувствовать плохо, их увозили в больницы. Диагноз – сальмонеллёз. Он проявляется не сразу – пациенты продолжают поступать до сих пор. Днем в понедельник 21 августа власти объявили, что число пострадавших достигло 107 человек!

- Среди них - 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. Тяжёлых случаев нет, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.

- Болезнь длится от 3 до 7 дней, - рассказали медики, которые принимают на лечение пострадавших. - Все пациенты идут на поправку.

Заболевшие рассказывают: на шаурму «грешить» стали сразу. А когда в интернете появились первые новости об отравлении, и вовсе все стало ясно.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы у работников заведений. Фото Роспотребнадзора по Владимирской области

- Мы ели шаурму всей семьей, - рассказывает одна из пострадавших женщин, Марина. – Муж целую, мы с ребенком – напополам. А потом началось. Температура, живот скрутило, всех тошнило. Вызывали «скорую», ждать и рисковать, когда «само пройдет», не стали.

Специалисты местного Роспотребнадзора быстро выяснили –горе-шаурма продавалась в пяти точках, по неподтверждённым пока данным, они принадлежат одному владельцу. А не повезло тем, кто покупал с курицей. Именно это мясо (на которое, к слову не было никаких документов) оказалось зараженным и, видимо, не хорошо прожаренным.

- В точках выявлена, кроме того, антисанитария. Кое-где не было воды (!) и туалета для работников, - рассказали в ведомстве.

В точках питания царила антисанитария. Фото Роспотребнадзора по Владимирской области

Плюс – речи не шло ни о каких медкнижках, спецодежде. Да какая спецодежда если, по большому счету, работникам и руки-то помыть было негде… В общем, можете себе представить.

Расследование предстоит серьезное, владельцам точек или поставщику мяса грозит и крупный штраф и санкции, вплоть до закрытия. Но это станет известно по результатам всех проверок.

Продукты хранились с нарушением. Фото областной прокуратуры

- Управление Роспотребнадзора передало информацию о выявленных нарушениях в Следственный комитет. С главным санитарным врачом области Татьяной Даниловой мы договорились о предоставлении информации о поставщиках некачественного мяса, как только они будет определены. Это необходимо знать бюджетным учреждениям, чтобы понимать, с кем опасно сотрудничать, - подчеркнул Александр Авдеев.

Все пять точек сейчас не работают – их закрыли до окончания разбирательств.

Напомним, в июне в Братске Иркутской области шаурмой отравились 103 человека, почти 50 из них были госпитализированы. В Екатеринбурге по той же причине в начале 2023-года в больницы попали 15 человек. Спустя месяц - еще пять.

Сейчас все заведения, где покупали некачественную шаурму, опечатаны. Фото Роспотребнадзора по Владимирской области

В Братске, кстати, выяснился «забавный» момент. Причиной отравления стали куриные наггетсы. Они были изготовлены из охлажденного мяса птицы, выработанного индивидуальным предпринимателем из Красноярского края. Мясо поступило по товарному чеку от 12 июня 2023 года без ветеринарных справок. А документы на него были оформлены только 16 июня, когда начались первые отравления.

Грустно, но тем, кто любит и покупает шаурму, перестраховаться и что-то проверить почти невозможно. Продается она в небольших павильончиках, это не ресторан и кафе, а еда «на ходу». Специалисты дают один совет: брать хотя бы в одних и тех же местах, проверенных собственным опытом. Еще хороший вариант – делать шаурму самим. Это не сложно, зато наверняка безопасно.