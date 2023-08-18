Во Владимирской области на пожаре в доме многодетной семьи погибли двое детей

Фото: прокуратура Владимирской области

Страшное происшествие случилось в одиннадцатом часу вечера 17 августа в доме №11 по Почтовому переулку города Лакинск. Это был деревянный одноэтажный дом, в котором жила многодетная семья.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, сигнал о пожаре поступил диспетчерам Собинского пожарно-спасательного гарнизона в 22.32. На место тут же выехали 22 сотрудника МЧС на семи машинах. По прибытию к дому они обнаружили, что тот полыхает по всей площади. Позже оказалось, что вызов был поздним. К тому же, пламя грозило перекинуться на соседний дом, который в результате удалось отстоять. Общая выгоревшая площадь составила 108 квадратных метров.

К сожалению, не обошлось без жертв. В Следственном управлении СК России по Владимирской области уточнили, что в огне погибли 8-летний мальчик и его 7-летняя сестренка.

- Также пострадали еще трое несовершеннолетних детей, они доставлены в Областную детскую клиническую больницу. Их родители тоже пострадали и в настоящее время находятся в реанимационном отделении Собинской ЦРБ, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Евгения Горина.

Фото: прокуратура Владимирской области

Родственники погибших находятся в шоковом состоянии, с ними работают психологи МЧС, дознаватели устанавливают причины возгорания.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», в рамках которого проведут ряд экспертиз, включая судебно-медицинские. Также сотрудникам Следкома предстоит дать оценку условиям проживания многодетной семьи.

Также на место трагедии выезжал Собинский межрайонный прокурор Иван Лазыкин. Надзорное ведомство тоже начало собственную проверку, и выяснит, усматривается ли в данном случае вина конкретных должностных лиц, и даст оценку соблюдению правил пожарной безопасности.