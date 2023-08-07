В Суздаль съедутся лучшие хоры из России и Сербии

Мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря. Фото ВСМЗ.

Почти на протяжении тысячелетия Суздаль остается одним из духовных центров страны. В этом году, с 9 по 19 августа, жителей и гостей древнего города ожидает уникальное событие — Международный фестиваль духовной музыки.

Совместные проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения соберет известные хоры из России и Сербии. Выступления пройдут как в интерьерах музея, так и в действующих храмах, поэтому у гостей будет возможность услышать лучшие церковные голоса и принять участие в богослужениях.

- Суздаль насыщен разноплановыми событиями, ориентированными, в том числе, на религиозную сферу, но при этом фестивали церковных хоров до настоящего времени не проводились, - рассказала генеральный директор ВСМЗ Екатерина Проничева. - Мы решили заполнить нишу, учитывая важность древней музыкальной традиции для восприятия образа Суздаля как центра духовной культуры.

Древнерусское церковное пение, изначально имевшее византийскую основу, развиваясь, обретало собственные традиции. С возвышением Северо-Восточной Руси в XII - начале XIII века, здесь, в Суздале, скорее всего, появились свои певческие школы с самобытным исполнением.

- Конечно, логично, что фестиваль духовной музыки проходит именно в нашем городе. Надеюсь, это даст людям возможность прикоснуться к шедеврам духовной и светской музыки в исполнении прекрасных коллективов из разных стран, - считает регент Мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря Антон Пахомов. - Очень хочется, что бы Суздаль был бы не только жемчужиной Золотого кольца, но и духовным центром, объединяющим православных людей всего мира.

Откроется фестиваль в Спасо-Преображенском соборе обители выступлением Хора Спасо-Евфимиева монастыря, а дальше гости смогут услышать широкую музыкальную палитру славянского мира. Из Сербии приедет белградский «Хор королевы Марии». Луганскую область представит Архиерейский хор Свято-Николаевского собора города Алчевска. Будут хоры из монастырей и храмов разных городов России, а на закрытии фестиваля выступит хор московского Данилова монастыря - один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку.

Вход на фестиваль по бесплатным билетам. Их можно приобрести на сайте музея-заповедника.

КОНКРЕТНО

9 августа в 12.00 в Спасо-Преображенском соборе Спасо-Евфимиева монастыря — концерт Мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря (Суздаль).

9 августа в 19.00 в Церкви Бориса и Глеба в Кидекше — концерт Певчих правого клироса Старопечерской церкви Преображения Господня Нижнего Новгорода ансамбль Avlos.

10 августа в 9.00 в Церкви Смоленской иконы Божией Матери в Суздале — литургия Певчих правого клироса Старопечерской церкви Преображения Господня Нижнего Новгорода ансамбль Avlos.

11 августа в 19.00 в Крестовой палате суздальского Кремля — концерт Женского хора Регенстко-певческого отделения Донской Духовной семинарии (Ростов на Дону).

12 августа в 18.00 в Крестовой палате суздальского Кремля — концерт Ансамбля «Хор королевы Марии» (Белград, Сербия).

13 августа в 14.00 в Рождественском соборе Кремля — концерт Архиерейского хора Свято-Николаевского собора (Алчевск Луганской области).

15 августа в 18.00 в выставочном зале суздальского Кремля — концерт Мужского хора Саввино-Сторожевского монастыря (Звенигород).

16 августа в 9.00 в Церкви Василия Великого в селе Кистыш — литургия Мужского хора Саввино-Сторожевского монастыря (Звенигород).

16 августа в 19.00 в Спасо-Преображенском соборе Спасо-Евфимиева монастыря — концерт Хора Артос храма Сергия Радонежского (Москва).

17 августа в 9.00 в Свято-Покровском женском монастыре города Суздаля — литургия Хора Артос храма Сергия Радонежского (Москва).

17 августа в 18.00 в Храме Иоанна Предтечи Суздаля — концерт Праздничного мужского хора Николо-Угрешского монастыря (Дзержинский, Московской области).

18 августа в 16.45 в Спасо-Преображенского собора Спасо-Евфимиева монастыря — всенощное бдение Мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря.

19 августа в 9.00 в Спасо-Преображенском соборе Спасо-Евфимиева монастыря — литургия Праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря.

19 августа в 14.00 в Крестовой палате суздальского Кремля концерт Праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря и Мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря.