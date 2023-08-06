В центре Суздаля археологи РАН обнаружили артефакты XI-XII веков

Фото с сайта Института археологии РАН.

Археологические раскопки в Суздале – дело привычное. Они проводятся каждый год. И, как правило, делятся на два типа: спасательные и разведки.

В первом случае археологи работают в местах будущего строительства и благоустройства. И это, по сути, шанс спасти то историческое наследие, что хранит землю древнего города. Во втором случае археологи сами выбирают место и изучают те места, которые имеют огромное значение для науки.

И оба типа раскопок имеют место в полевом сезоне 2023 года. О том, как ведутся исследовательские работы рассказали представители Института археологии Российской Академии Наук.

Печать Юрия Долгорукого и свинцовые пломбы

Полевой сезон Института начался еще весной с обследования средневековых сельских поселений – селищ, – которыми изобилует Суздальское Ополье. Было обследовано около десятка средневековых поселений, некоторые выявлены впервые, на одном из селищ найдена первая в Суздальской земле печать князя Юрия Владимировича Долгорукого, с именем которого связано превращение Суздаля в главный властный центр Северо-Восточной Руси в начале XII века.

В самом Суздале раскопки ведутся по несколькими адресам – в Кремле на улице Лебедева, на территории Окольного города – на Кремлевской улице и на Теремках, и на периферии городской территории, за валами XII века.

Все эти работы связаны с современным строительством, прокладкой коммуникаций и реконструкцией исторических зданий, во многих случаях это небольшие раскопы на местах укрепления фундаментов. А строек в преддверии празднования 1000-летия Суздаля в городе много.

Работы в Суздале на улице Теремки. Фото с сайта Института археологии РАН.

Для археологов эти раскопы интересны, прежде всего, самыми нижними пластами культурного слоя, так как они рассказывают о периоде освоения городской территории. Наиболее важные результаты получены в ходе работ на Кремлевской улице, где раскопами и шурфами охвачен значительный участок, от кремлевского рва до недавно созданного Центра Мира. Здесь археологи обнаружили предметы и артефакты рубежа XI–XII веков, культурный слой и остатки построек середины XII – первой половины XIII века, а также материалы послемонгольского времени, второй половины XIII–XV веков.

Судя по находкам этого года, освоение территории Суздаля началось не позднее начала XII века, во всяком случае, построек и культурного слоя этого времени здесь пока не выявлены. Возможно, они были срезаны при обустройстве территории во второй половине XII века. Продолжение раскопок даст возможность прояснить ситуацию.

В раскопах на Кремлевской улице археологи собрали уже большую коллекцию средневековых предметов, отражающих повседневную жизнь и хозяйственные занятия горожан. Среди наиболее интересных находок наконечник копья (XII век), стеклянные бусы, иконка с поясным изображением святого (XIV–XV века).

Также было найдено много свинцовых пломб, так называемого «дрогичинского типа». За два года исследований их найдено более 30 экземпляров. Среди исследователей нет единого мнения об их назначении, подобные находки связываются с административно-налоговой деятельностью или торговлей мехами.

Четыре погребения в Гнездилово

Особняком стоят раскопки археологами могильника Гнездилово – одного из некрополей с погребениями древнерусской элиты в ближайшей суздальской округе. Они ведутся уже четвертый год. Это совместный проект Института археологии РАН и Государственного исторического музея, который финансируется Российским научным фондом.

Гнездилово представляет исключительный интерес как археологический памятник, характеризующий погребальный обряд, культуру и социальное устройство Суздальской земли в X–XI веках, то есть в то время, когда Суздаль только еще наращивал мощь и готовился стать центров Северо-Восточной Руси.

В Гнездилове за прошлые годы исследовано чуть более 30 погребений, и в этом году археологи хотели выявить новые погребальные комплексы, по возможности не разрушенные распашкой, а также уточнить детали погребального обряда на этапе перехода от язычества к христианству.

Могильник в Гнездилово. Фото с сайта Института археологии РАН.

На текущий момент в двух раскопах площадью около 360 квадратных метров обнаружено и расчищено 4 погребения и две кольцевые оградки, обозначавшие границы погребальных площадок, а также остатки поминальных комплексов с развалами разбитых глиняных сосудов. Два погребения, судя по составу находок, мужские. В одном из них археологи нашли миниатюрный боевой топорик.

Вообще, при раскопках Гнездилова собрана самая многочисленная в Суздальском Ополье коллекция боевых топоров, новая находка – девятая. Она подкрепляет сделанные ранее наблюдения о том, что суздальские «большие поселения» в X–XI веках были местами, где жили в основном люди, связанные с воинскими занятиями и управлением Суздальской землей.