Владимирцев приглашают послушать джаз и попробовать национальные блюда

Фестиваль "Вокруг света". Фото Центрального парка.

Этот уикенд порадует любителей джазовой музыки. 29 июля в 17 часов в Суздале откроется фестиваль «ДжазМост». На Кремлевском лугу выступят народный артист России Даниил Крамер и его трио. Также в программе: ансамбль «Лучина» из Суздаля, Артур Газаров & Sambateria, Квинтет Антона Баронина, Светлана Жаворонкова и проект «Acoustic Soul».

Джазовый пианист Даниил Крамер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Второй день фестиваля пройдет с 15 до 20 часов в усадьбе Храповицкого. В этот летний вечер гостей ждет «большой джаз» от Петра Востокова и его друзей: квинтета Андрея Красильникова, группы «ESH», владимирского джаз-квинтета «Jive Music», ансамблz финалистов «Большого джаза» и Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Все концерты бесплатны для зрителей.

Фото Центрального парка.

30 июля в Центральном парке культуры пройдет музыкально-гастрономический этнофестиваль «Вокруг света». На фонтанной площади парка с 12 до 18 часов будет открыт «Ремесленный арт-маркет». Более 50 мастеров художественно-прикладного искусства из Владимира и области представят свои изделия и сувениры ручной работы. На главной сцене с 12 до 16 часов состоится большая красочная концертная программа с участием фольклорного ансамбля «Услада», военно-патриотического союза казаков Владимирской области и ансамбля русской и казачьей песни «Раздолье», фолк-группы «Мужики», творческих коллективов татарской и армянской диаспор, а еще шоу африканских барабанов «Yankadi». А с 16 до 18 часов все желающие смогут стать непосредственными участниками шоу-программы «Краски лета» с конкурсами и пенной дискотекой.

Фото Центрального парка.

На центральной площади, рядом с колесом обозрения, с 12 до 18 часов гостей парка будут удивлять и радовать своим изобилием кулинарных лакомств многочисленные гастрономические площадки. Здесь можно будет познакомиться с многообразием вкусов национальных блюд по рецептам различных кухонь мира и отведать приглянувшийся кулинарный шедевр. В течение дня для посетителей парка будут доступны интерактивные площадки, на которых зрители узнают о традициях и обычаях некоторых народностей нашей многонациональной страны. Кроме того, там будут работать тематические фотозоны, где каждый сможет примерить на себя любой понравившийся образ - «Русское подворье», «На большом воздушном шаре», «Вокруг света», «Привет с Кавказа», «Африка».

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А в Загородном, на территории водного Яркопарка, 30 июля с 12 до 22 часов будет проходить День Нептуна. В программе праздника: WAKE CONTEST, заплыв на сапбордах, соревнования по кросфиту и волейболу, различные интерактивы. Гостей ждет анимированное представление «Торжественная встреча Нептуна», музыка, пенная вечеринка и угощения. Изюминкой праздника станет конкурс костюмов на пляжную и водную тему. За лучшие наряд обещают приз. Вход свободный.