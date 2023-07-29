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Общество28 июля 2023 22:00

Владимирцев приглашают послушать джаз и попробовать национальные блюда

В эти выходные во Владимире и близлежащих городах пройдет сразу несколько ярких мероприятий
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фестиваль "Вокруг света". Фото Центрального парка.

Фестиваль "Вокруг света". Фото Центрального парка.

Этот уикенд порадует любителей джазовой музыки. 29 июля в 17 часов в Суздале откроется фестиваль «ДжазМост». На Кремлевском лугу выступят народный артист России Даниил Крамер и его трио. Также в программе: ансамбль «Лучина» из Суздаля, Артур Газаров & Sambateria, Квинтет Антона Баронина, Светлана Жаворонкова и проект «Acoustic Soul».

Джазовый пианист Даниил Крамер.

Джазовый пианист Даниил Крамер.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Второй день фестиваля пройдет с 15 до 20 часов в усадьбе Храповицкого. В этот летний вечер гостей ждет «большой джаз» от Петра Востокова и его друзей: квинтета Андрея Красильникова, группы «ESH», владимирского джаз-квинтета «Jive Music», ансамблz финалистов «Большого джаза» и Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Все концерты бесплатны для зрителей.

Фото Центрального парка.

Фото Центрального парка.

30 июля в Центральном парке культуры пройдет музыкально-гастрономический этнофестиваль «Вокруг света». На фонтанной площади парка с 12 до 18 часов будет открыт «Ремесленный арт-маркет». Более 50 мастеров художественно-прикладного искусства из Владимира и области представят свои изделия и сувениры ручной работы. На главной сцене с 12 до 16 часов состоится большая красочная концертная программа с участием фольклорного ансамбля «Услада», военно-патриотического союза казаков Владимирской области и ансамбля русской и казачьей песни «Раздолье», фолк-группы «Мужики», творческих коллективов татарской и армянской диаспор, а еще шоу африканских барабанов «Yankadi». А с 16 до 18 часов все желающие смогут стать непосредственными участниками шоу-программы «Краски лета» с конкурсами и пенной дискотекой.

Фото Центрального парка.

Фото Центрального парка.

На центральной площади, рядом с колесом обозрения, с 12 до 18 часов гостей парка будут удивлять и радовать своим изобилием кулинарных лакомств многочисленные гастрономические площадки. Здесь можно будет познакомиться с многообразием вкусов национальных блюд по рецептам различных кухонь мира и отведать приглянувшийся кулинарный шедевр. В течение дня для посетителей парка будут доступны интерактивные площадки, на которых зрители узнают о традициях и обычаях некоторых народностей нашей многонациональной страны. Кроме того, там будут работать тематические фотозоны, где каждый сможет примерить на себя любой понравившийся образ - «Русское подворье», «На большом воздушном шаре», «Вокруг света», «Привет с Кавказа», «Африка».

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А в Загородном, на территории водного Яркопарка, 30 июля с 12 до 22 часов будет проходить День Нептуна. В программе праздника: WAKE CONTEST, заплыв на сапбордах, соревнования по кросфиту и волейболу, различные интерактивы. Гостей ждет анимированное представление «Торжественная встреча Нептуна», музыка, пенная вечеринка и угощения. Изюминкой праздника станет конкурс костюмов на пляжную и водную тему. За лучшие наряд обещают приз. Вход свободный.

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