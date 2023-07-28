Во Владимирской области искусственный интеллект займется поиском нарушений

. Фото: Александр УТКИН

Во Владимирской области одним из самых проблемных вопросов в последнее время является несвоевременный вывоз мусора. Жители из разных районов выкладывают в социальных сетях фотографии переполненных контейнеров, мусор из которых не вывозится вовремя. К решению проблем не раз подключалась и прокуратура.

Чиновники решили перенять опыт московских коллег и привлечь для наведения порядка «искусственный интеллект». На три дня для тестирования во Владимирскую область привезли «чудо-автомобиль» с нейросетевой видеоаналитикой.

Искусственный интеллект можно установить в любую машину. Фото: Виктория СУХОВА

- Этот комплекс оборудован камерой и блоком с «искусственным интеллектом», который автоматически фиксирует разные нарушения: невывоз мусора и снега, захламление контейнерных площадок, парковку машин на газонах, незакрытые и поврежденные люки, граффити и незаконные вывески на домах, некачественные рекламные конструкции. Комплекс фиксирует нарушения по ходу движения, для этого не нужно останавливать автомобиль, - пояснил начальник Инспекции государственного административно-технического надзора Виктор Шурыгин.

В первый день «чудо-автомобиль» колесил по Владимиру и выявил 1420 нарушений. В основном они касались вывоза мусора и незаконных граффити. Также нарушения искали в Собинском районе, на очереди — Гусь-Хрустальный район и Судогда.

Умная начинка находится внутри автомобиля. Фото: Виктория СУХОВА

- Мы отсматриваем кадры, распечатываем. На них видны координаты места и само нарушение. После этого инспекторы должны определить собственника либо должностное лицо, которое отвечает за эту территорию. Хорошо то, что автоматические комплексы позволяют применять упрощенный порядок привлечения к административной ответственности, то есть без вызова должностного лица в инспекцию, - подчеркнул Виктор Шурыгина.

Уже понятно, что затраты на «искусственный интеллект» себя оправдают. Для приобретения одного такого комплекса необходимо чуть более 2 миллионов рублей. Плюс необходимо заложить деньги на его обслуживание — еще чуть больше миллиона ежегодно. Штрафами это должно отбиться.

Выявленное нарушение во Владимире. Фото: Виктория СУХОВА

Единственной загвоздкой на сегодняшний день остается то, что Инспекция государственного административно-технического надзора пока не может применять никаких санкций к нарушителям, у ведомства просто нет для этого полномочий. Поэтому в ближайшее время необходимо уладить юридические нюансы. И если все пойдет по плану, то через два месяца в регионе появится собственный комплекс для контроля. Он должен радикально улучшить ситуацию с взаимодействием с региональными мусорными операторами, порядком на улицах и контейнерных площадках.