Во Владимирской области в 2023 году отремонтируют 131 км сельских дорог

Фото Правительства Владимирской области.

Несмотря на дождливое лето, ремонт дорог делать нужно. В 2023 году во Владимирской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние планируется привести около 150 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения. В частности, планируется отремонтировать свыше 131 километра дорог, расположенных вблизи деревень и посёлков или проходящих через них.

Так, в Вязниковском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируется дорога «Вязники – Сергиевы Горки – Татарово». Подрядная организация сфрезеровала изношенное асфальтобетонное покрытие и выполнила устройство выравнивающего слоя на четырёх участках дороги общей протяжённостью 4 км. В ближайшее время дорожники планируют уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия, укрепить обочины и нанести разметку.

Эта дорога является важным транспортным узлом, соединяющим Вязники и Муром. А также только по ней можно добраться до населённых пунктов: Митинская, Ждановская, Бородино, Стряпково, Успенский погост, Паустово, Палково, Крутые, Воробьёвка, Афанасьево, Исаево, Бабухино, Сергеево. То есть без этой дороги жители этих деревень не смогут добраться до районных и областного центра, а также до медицинских, образовательных учреждений, магазинов и почтовых отделений.

В Собинском районе в рамках нацпроекта продолжается ремонт участка дороги «Колокша – Кольчугино – Александров» – Фетинино. Здесь в нормативное состояние приведут участок протяжённостью 2 километра. На сегодняшний день сфрезерован изношенный слой асфальтобетонного покрытия, ведётся укладка выравнивающего слоя.

Ремонтируемый участок дороги служит единственным подъездом к четырём населённым пунктам: Фетинино, Пискутино, Матрёнино, Калитеево. Кроме того, в границах Фетинино – крупного села, где проживает около 500 жителей, – расположены четыре съезда на сельские улицы и остановка автобусов, следующих из Александрова и Кольчугино во Владимир.

Обновлённая дорога сможет обеспечить транспортную доступность к сельскому фельдшерско-акушерскому пункту, детскому саду, библиотеке и Фетининскому филиалу Владимирского радиотелецентра РТРС – основного оператора телерадиовещания в нашем регионе.